Arne Slot, Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın Brighton maçında forma giyemeyeceğini açıklayarak oyuncunun sakatlığını doğruladı

Hollandalı teknik direktör, takımın sembolü haline gelmiş kanat oyuncusunun durumunu açıklığa kavuşturmak üzere basının karşısına çıktı. Salah gibi dayanıklı bir oyuncu için bu tür bir sakatlığın nadir görüldüğünü kabul eden teknik direktör, Mısırlı oyuncunun takımla birlikte güney sahiline gitmeyeceğini doğruladı.

"Gerçekten de bu alışılmadık bir durum. Sonuç olarak, ne olacağını tahmin edebilirsiniz. Yani, yarın oynayamayacak," diye açıkladı Slot. "Liverpool ve bizim için iyi olan şey, uluslararası maç arası olması. Mısır için kötü olan şey ise, onun oraya gidemeyecek olması."

"Mo'nun geçmişte gösterdiği performansa dayanarak, benzer durumlarda diğer oyunculardan daha hızlı iyileşebileceğini umuyoruz çünkü vücuduna çok iyi bakıyor. Geçmişte, diğerlerinden daha erken geri dönebileceğini göstermiştir. Ancak tekrar sahaya çıkmamıza sadece iki hafta var, o yüzden bu süre içinde geri dönebileceğini umalım."