Arne Slot, Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın Brighton maçında forma giyemeyeceğini açıklayarak oyuncunun sakatlığını doğruladı

Liverpool, teknik direktör Arne Slot'un Mohamed Salah'ın Brighton deplasmanında forma giyemeyeceğini doğrulamasıyla önemli bir darbe aldı. Mısırlı forvet, hafta ortasında Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlandı ve bu durum, Kırmızılar'ı hafta sonu için yeni bir hücum çözümü bulmaya zorladı.

  • Kırmızılar'ın hücumunda büyük bir boşluk

    Liverpool, Cumartesi günü Seagulls ile oynayacağı Premier Lig karşılaşması için Amex Stadyumu'na yapacağı deplasman öncesinde önemli bir darbe aldı. Salah, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray'ı 4-0 yendikleri karşılaşmanın ikinci yarısında sahadan çıkmak zorunda kalmıştı ve yapılan ilk tetkikler, Merseyside kulübünün endişelerini doğruladı. 31 yaşındaki oyuncunun hafta sonu maçında forma giyemeyeceği resmi olarak açıklandı.

    Slot, sporla ilgili bir güncelleme paylaşıyor

    Hollandalı teknik direktör, takımın sembolü haline gelmiş kanat oyuncusunun durumunu açıklığa kavuşturmak üzere basının karşısına çıktı. Salah gibi dayanıklı bir oyuncu için bu tür bir sakatlığın nadir görüldüğünü kabul eden teknik direktör, Mısırlı oyuncunun takımla birlikte güney sahiline gitmeyeceğini doğruladı.

    "Gerçekten de bu alışılmadık bir durum. Sonuç olarak, ne olacağını tahmin edebilirsiniz. Yani, yarın oynayamayacak," diye açıkladı Slot. "Liverpool ve bizim için iyi olan şey, uluslararası maç arası olması. Mısır için kötü olan şey ise, onun oraya gidemeyecek olması."

    "Mo'nun geçmişte gösterdiği performansa dayanarak, benzer durumlarda diğer oyunculardan daha hızlı iyileşebileceğini umuyoruz çünkü vücuduna çok iyi bakıyor. Geçmişte, diğerlerinden daha erken geri dönebileceğini göstermiştir. Ancak tekrar sahaya çıkmamıza sadece iki hafta var, o yüzden bu süre içinde geri dönebileceğini umalım."

  • Gomez de Liverpool maçında forma giyemeyecek

    Sakatlık krizi sadece forvet hattıyla sınırlı değil; savunma oyuncusu Joe Gomez’in de forma giyip giyemeyeceği büyük bir soru işareti. Hafta ortasında Galatasaray’ı yendikleri maçta yedek kulübesinde yer alsa da, sahaya çıkacak kadar formda değildi ve hâlâ bir sakatlıkla boğuşuyor.

    "Joe yedek kulübesindeydi ama oyuna giremedi. Mümkün olduğunca ertelemeye çalıştık," diye ekledi teknik direktör. "Maç başlamadan önce bana kendini iyi hissetmediğini söylemişti. Ben de 'Tamam, devre arasına kadar bekleyelim, bir mucize olabilir, uzatmalarda sana ihtiyacımız olabilir' dedim. Yarın oynayabilir ama kesinlikle ilk 11'de başlamayacak."

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-GALATASARAYAFP

    Şimdi ne olacak?

    Salah'ın yokluğunda, Brighton maçında ilk 11'de yer almak için birçok oyuncu rekabet edecek. Federico Chiesa, Rio Ngumoha, Cody Gakpo ve Florian Wirtz bu pozisyonda forma giyebilir. Seagulls ile oynanacak maçın ardından, Reds FA Cup çeyrek finallerinde Manchester City ile karşılaşmaya hazırlanacak.

