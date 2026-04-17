Arne Slot, Liverpool'un Mohamed Salah'ın yerine "farklı" bir oyuncu tipini hedef alabileceğine işaret ederken, Reds'in teknik direktörü yaz transfer planlarını açıkladı

Baş antrenör, Liverpool’un hâlâ bir “transfer kulübü” olduğunu vurguladı, ancak transfer sayısının önceki yıllara göre daha az olacağı konusunda ısrarcı oldu. Salah’ın halefinin taktiksel profilinin, transfer ekibi için hâlâ tartışmanın ana gündem maddesi olduğunu belirtti.

Kulübün finansal yaklaşımını ve yeni sezon başlamadan önce dikkat edilmesi gereken belirli alanları özetleyen Slot, şunları söyledi: "Geçen yaz oldukça fazla transfer yaptık ve bu yüzden çok fazla takas gerçekleştirdik. Benim burada olduğum dört transfer döneminde net 150 milyon sterlin harcadık ve bu da ne tür bir kulüp olduğumuzu gösteriyor. Robbo ve Mo'nun ayrılacağını biliyoruz, bu da iki oyuncuyu değiştirmemiz gerektiği anlamına geliyor, ancak Kostas Tsimikas'ın [Roma'daki kiralık döneminden] geri döneceğini de biliyoruz.

"Bu yüzden ilk hedefimiz, Mo'nun pozisyonunda nasıl hareket edeceğimize karar vermek; onu benzer bir oyuncuyla mı değiştireceğiz, yoksa farklı bir yol mu izleyeceğiz? Geri kalanlar için ise, şu anda başka oyuncuların ayrılma ihtimali olduğunu düşünmüyorum.

"Tabii ki [Ibrahima Konate]'nin sözleşme durumu var. Ben sayılarla düşünmüyorum. Pozisyonlarla düşünüyorum. Bazı oyuncuların ayrılacağını zaten biliyoruz. Bakalım yazın ne olacak. Biliyorsunuz ki biz transfer yapan bir kulübüz, o yüzden önce yazın neler olacağını görelim, sonra kimi transfer edeceğimizi daha iyi biliriz. Çok fazla oyuncu transfer etmemiz gerekmezse, çok fazla transfer yapmaya da gerek kalmayabilir."