Arne Slot, Liverpool'un Mohamed Salah'ın yerine "farklı" bir oyuncu tipini hedef alabileceğine işaret ederken, Reds'in teknik direktörü yaz transfer planlarını açıkladı
Reds, önemli ayrılıklara hazırlanıyor
Liverpool, Paris Saint-Germain'e karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında elenmesinin ardından dikkatini yaz transfer dönemine çevirdi. Slot, iki önemli oyuncunun da sözleşmelerinin sona ermesinin ardından ayrılacağını açıklamasının ardından, Salah ve Robertson'ın yerini doldurmanın kulübün acil önceliği haline geldiğini doğruladı. Kulüp geçen yaz rekor bir rakam olan 450 milyon sterlin harcamasına rağmen, teknik direktör önümüzdeki transfer döneminde benzer ölçekte bir kadro revizyonunun pek olası olmadığını belirtti.
Slot, ticaret felsefesini açıklıyor
Baş antrenör, Liverpool’un hâlâ bir “transfer kulübü” olduğunu vurguladı, ancak transfer sayısının önceki yıllara göre daha az olacağı konusunda ısrarcı oldu. Salah’ın halefinin taktiksel profilinin, transfer ekibi için hâlâ tartışmanın ana gündem maddesi olduğunu belirtti.
Kulübün finansal yaklaşımını ve yeni sezon başlamadan önce dikkat edilmesi gereken belirli alanları özetleyen Slot, şunları söyledi: "Geçen yaz oldukça fazla transfer yaptık ve bu yüzden çok fazla takas gerçekleştirdik. Benim burada olduğum dört transfer döneminde net 150 milyon sterlin harcadık ve bu da ne tür bir kulüp olduğumuzu gösteriyor. Robbo ve Mo'nun ayrılacağını biliyoruz, bu da iki oyuncuyu değiştirmemiz gerektiği anlamına geliyor, ancak Kostas Tsimikas'ın [Roma'daki kiralık döneminden] geri döneceğini de biliyoruz.
"Bu yüzden ilk hedefimiz, Mo'nun pozisyonunda nasıl hareket edeceğimize karar vermek; onu benzer bir oyuncuyla mı değiştireceğiz, yoksa farklı bir yol mu izleyeceğiz? Geri kalanlar için ise, şu anda başka oyuncuların ayrılma ihtimali olduğunu düşünmüyorum.
"Tabii ki [Ibrahima Konate]'nin sözleşme durumu var. Ben sayılarla düşünmüyorum. Pozisyonlarla düşünüyorum. Bazı oyuncuların ayrılacağını zaten biliyoruz. Bakalım yazın ne olacak. Biliyorsunuz ki biz transfer yapan bir kulübüz, o yüzden önce yazın neler olacağını görelim, sonra kimi transfer edeceğimizi daha iyi biliriz. Çok fazla oyuncu transfer etmemiz gerekmezse, çok fazla transfer yapmaya da gerek kalmayabilir."
Gelecek parlak görünüyor
PSG'ye karşı son dönemde 4-0'lık toplam skorla yenilgiye uğramasına rağmen Slot, temel performans verilerinin takımının hâlâ Avrupa'nın seçkin takımlarıyla rekabet edebileceğini gösterdiğini savundu. Takımın mevcut gücünün ve potansiyelinin kanıtı olarak Atlético Madrid, Real Madrid ve Arsenal'e karşı evinde elde edilen galibiyetlere işaret etti.
Takımın gelişimini ve Anfield'da geleceğin neden umut verici olduğunu değerlendiren Reds'in teknik direktörü, şunları ekledi: "PSG maçını, yani ev sahibi olduğumuz maçı izleyenler için, geleceğin parlak göründüğünü söylemek doğru olur. Topa hakim olmaya alışkın bir takıma karşı daha fazla top hakimiyeti sağladık, 21 şut attık ve daha yüksek Beklenen Gol (xG) değeri ürettik.
"Hugo [Ekitike]'nin 30. dakikada, Alex [Isak]'ın ise devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldığını hesaba katsanız bile, 90 dakika boyunca en iyi formlarında olduklarını görürseniz, bu takımın Avrupa'nın en iyileriyle rekabet edebileceğini zaten kanıtlamış olduğunu anlarsınız."
Hill Dickinson'da Merseyside derbisi
Liverpool, ligi ilk beş içinde bitirme hedefiyle bu Pazar günü Everton’ın Hill Dickinson Stadyumu’na giderek hayati önem taşıyan bir Merseyside derbisine çıkacak. Takım, Ekitike’nin PSG maçında Aşil tendonu kopması sonucu uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasıyla büyük bir darbe aldı. Slot, yaz transfer dönemi resmen başlamadan önce Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı garantilemek için sakat forvetinden yoksun olarak hücumda çözümler bulmak zorunda kaldı.