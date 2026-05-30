Arne Slot, Liverpool'un kendisini kovmasına tepki gösterirken, Kırmızılar'dan gelen şok açıklamaya değindi ve hoşnutsuz taraftarlara bir mesaj gönderdi
Liverpool, Hollandalı teknik direktörü kovdu
Liverpool, Slot'u Anfield'da geçirdiği iki yıllık görev süresinin ardından resmi olarak görevinden aldı. Kulüp, kulüp yönetimi ile birlikte yayınladığı kapsamlı bir ortak açıklamada sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu ve bu kararın alınmasının son derece zor bir karar olduğunu belirtti. Hollandalı teknik direktör, göreve geldiği ilk sezonda Premier Lig şampiyonluğunu kazanmış olsa da, daha sonraki dönemde yaşanan form düşüşü nedeniyle kulüp ligi beşinci sırada tamamladı ve kupa kazanamadan sezonu kapattı.
Kulüp uzun bir açıklama yayınladı
Kulüp ve sahipler, ortak bir açıklamada Slot’un ayrılmasına rağmen yaptığı katkıyı övdü: “Arne’nin bizimle olduğu süre boyunca Liverpool FC’ye yaptığı katkı önemli, anlamlı ve – taraftarlar ve bizim için en önemlisi – başarılı olmuştur.
Bu nedenle, başardığı her şey için ona duyduğumuz minnettarlık daha büyük olamazdı, özellikle de bu başarılar, onun kendi alanında bir lider olduğu görüşümüzü daha da pekiştiren bir iş ahlakı, çalışkanlık ve uzmanlık düzeyiyle desteklendiği için.
"O süre boyunca gösterdiği şefkat ve insanlık, onun kişiliği hakkında çok şey anlatıyor. Bu nedenle, Arne'ye antrenörlük kariyerinin bir sonraki aşamasında başarılar diliyoruz ve başarılarının devam edeceğini umuyoruz. Bunu, Liverpool'daki mirasının bozulmamış olduğunu ve önümüzdeki yıllarda ve on yıllarda daha da anlamlı hale geleceğini bilerek yapıyoruz.
"Bununla birlikte, vardığımız sonuç, takımın gidişatının en iyi şekilde yön değişikliği ile ele alınabileceği inancına dayanmaktadır. Bu, Arne'nin burada yaptığı işi veya ona duyduğumuz saygıyı azaltmaz. Ayrıca, yeteneklerini de yansıtmaz. Aksine, farklı bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu gösterir.
"Arne, minnettarlığımızla, bir Premier Lig şampiyonluğu ile ve kendisi ile ailesinin Anfield'da her zaman hoş karşılanacağını bilerek ayrılıyor."
Slot veda mesajı yayınladı
Duyurunun ani olmasına rağmen, görevinden ayrılan teknik direktör hemen taraftarlara teşekkürlerini iletti. Kulübün açıklaması yayınlandıktan kısa bir süre sonra gazeteci Fabrizio Romano aracılığıyla internette paylaşılan mesajında Slot, Merseyside’da geçirdiği günleri şöyle değerlendirdi: "Liverpool ile birlikte muhteşem bir yolculuk oldu. Geçen sezon şampiyonluğu kazanabildiğimiz için çok minnettarım."
Anfield yönetimi yeni bir isim arıyor
Liverpool, önümüzdeki sezon başlamadan önce düşüş eğilimini tersine çevirmek amacıyla, şimdi beklenmedik bir teknik direktör değişikliğiyle başa çıkmak zorunda. Eski Bournemouth teknik direktörü Andoni Iraola, Cherries ile elde ettiği etkileyici altıncı sıra başarısının ardından, boş pozisyon için en güçlü aday olarak öne çıktı. Yeni teknik direktör, kadroyu yeniden yapılandırmak, takımın moralini düzeltmek ve Şampiyonlar Ligi’ne zorlu bir dönüşe hazırlanmak gibi zorlu bir sınavla karşı karşıya.