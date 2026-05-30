Arne Slot, Liverpool'un kendisini kovmasına tepki gösterirken, Kırmızılar'dan gelen şok açıklamaya değindi ve hoşnutsuz taraftarlara bir mesaj gönderdi

Kulüp ve sahipler, ortak bir açıklamada Slot’un ayrılmasına rağmen yaptığı katkıyı övdü: “Arne’nin bizimle olduğu süre boyunca Liverpool FC’ye yaptığı katkı önemli, anlamlı ve – taraftarlar ve bizim için en önemlisi – başarılı olmuştur.

Bu nedenle, başardığı her şey için ona duyduğumuz minnettarlık daha büyük olamazdı, özellikle de bu başarılar, onun kendi alanında bir lider olduğu görüşümüzü daha da pekiştiren bir iş ahlakı, çalışkanlık ve uzmanlık düzeyiyle desteklendiği için.

"O süre boyunca gösterdiği şefkat ve insanlık, onun kişiliği hakkında çok şey anlatıyor. Bu nedenle, Arne'ye antrenörlük kariyerinin bir sonraki aşamasında başarılar diliyoruz ve başarılarının devam edeceğini umuyoruz. Bunu, Liverpool'daki mirasının bozulmamış olduğunu ve önümüzdeki yıllarda ve on yıllarda daha da anlamlı hale geleceğini bilerek yapıyoruz.

"Bununla birlikte, vardığımız sonuç, takımın gidişatının en iyi şekilde yön değişikliği ile ele alınabileceği inancına dayanmaktadır. Bu, Arne'nin burada yaptığı işi veya ona duyduğumuz saygıyı azaltmaz. Ayrıca, yeteneklerini de yansıtmaz. Aksine, farklı bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu gösterir.

"Arne, minnettarlığımızla, bir Premier Lig şampiyonluğu ile ve kendisi ile ailesinin Anfield'da her zaman hoş karşılanacağını bilerek ayrılıyor."