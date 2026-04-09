Arne Slot, Liverpool'un hücumdaki kötü performansına rağmen PSG maçında Mohamed Salah'ı neden oyuna sokmadığını açıklıyor

Slot'un, yaklaşık dört ay boyunca sahalardan uzak kalmasına neden olan bacak kırığı sakatlığından kısa süre önce dönen Alexander Isak ve 18 yaşındaki Trey Nyoni dahil olmak üzere beş yedek oyuncuyu sahaya sürmüş olması göz önüne alındığında, Salah'ı kadroya hiç almama kararı özellikle dikkat çekiciydi. Ancak teknik direktör, yoğun iç saha fikstürü öncesinde Salah'ı kuşatma altındaki Liverpool kalesinde savunma görevine zorlamanın, forvetin yeteneklerini ve fiziksel kondisyonunu boşa harcamak olacağını öne sürerek kararının arkasında durdu.

Bu karar hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Slot, "Bence maçın son bölümünde, gol atma şansımızdan çok, hayatta kalmak bizim için daha önemliydi" dedi. "Evet, asla bilemezsiniz, çünkü geçen sezon Mo'yu oyundan aldığımda, Harvey Elliott maçın bitimine beş dakika kala gol attı. Ama bence bu 20-25 dakika boyunca sadece savunma yaptık.

Mo çok yetenekli bir oyuncu, ancak kendi ceza sahası içinde 20-25 dakika savunma yapması yerine, önümüzdeki haftalarda oynanacak birçok maç için enerjisini saklaması daha iyi olur diye düşünüyorum.”