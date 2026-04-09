Arne Slot, Liverpool'un hücumdaki kötü performansına rağmen PSG maçında Mohamed Salah'ı neden oyuna sokmadığını açıklıyor
Salah yedek kulübesine çekilirken, Liverpool gol atmaktan çok hayatta kalmaya öncelik veriyor
Birçok Liverpool taraftarını şaşkına çeviren bir kararla, Hollandalı teknik direktör, takımı Fransa'nın başkentinde anlamlı bir pozisyon yaratmakta zorlanırken, golcü oyuncuyu yedek kulübesinde tutmayı tercih etti. Kırmızılar 2-0'lık ağır bir yenilgiye uğradı; ancak Slot, hayati öneme sahip bir deplasman golü bulmak için Mısırlı Kral'ı oyuna sokmak yerine, maçın artık hücum etmenin geçerli bir strateji olamayacağı bir aşamaya geldiğini ima etti.
Slot neden Salah'ı yedek kulübesinde bıraktı?
Slot'un, yaklaşık dört ay boyunca sahalardan uzak kalmasına neden olan bacak kırığı sakatlığından kısa süre önce dönen Alexander Isak ve 18 yaşındaki Trey Nyoni dahil olmak üzere beş yedek oyuncuyu sahaya sürmüş olması göz önüne alındığında, Salah'ı kadroya hiç almama kararı özellikle dikkat çekiciydi. Ancak teknik direktör, yoğun iç saha fikstürü öncesinde Salah'ı kuşatma altındaki Liverpool kalesinde savunma görevine zorlamanın, forvetin yeteneklerini ve fiziksel kondisyonunu boşa harcamak olacağını öne sürerek kararının arkasında durdu.
Bu karar hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Slot, "Bence maçın son bölümünde, gol atma şansımızdan çok, hayatta kalmak bizim için daha önemliydi" dedi. "Evet, asla bilemezsiniz, çünkü geçen sezon Mo'yu oyundan aldığımda, Harvey Elliott maçın bitimine beş dakika kala gol attı. Ama bence bu 20-25 dakika boyunca sadece savunma yaptık.
Mo çok yetenekli bir oyuncu, ancak kendi ceza sahası içinde 20-25 dakika savunma yapması yerine, önümüzdeki haftalarda oynanacak birçok maç için enerjisini saklaması daha iyi olur diye düşünüyorum.”
Van Dijk zor bir gece geçirdiğini itiraf ediyor
Bu taktiksel yaklaşım eleştirilere yol açtı; Avrupa çeyrek finali gibi büyük bir maçta bile Kırmızılar hırs eksikliği sergiliyor gibi görünüyordu. Takım kaptanı Virgil van Dijk, performansın gerçekliğini inkar etmedi ve takımın Luis Enrique’nin hücumda çok aktif olan takımı karşısında neredeyse tüm gece savunmada kaldığını kabul etti.
Mağlubiyetin ardından konuşan kaptan, "Zordu. Beklendiği gibi zorlu bir maçtı. Bence ceza sahası çevresinde çok sayıda oyuncuyla savunma yaptık... Elbette burada kaybetmekten hiç memnun değilim, tek olumlu yanı ise önümüzdeki hafta oynayacağımız bir maç daha olması. Ama şimdi tabii ki kısa bir aradan sonra Fulham da bizi bekliyor." dedi.
Anfield'da aşılması gereken bir engel
2-0'lık skor, Liverpool'un yarı finale yükselebilmesi için Merseyside'da bir başka efsanevi Avrupa geri dönüşü gerçekleştirmesi gerektiği anlamına geliyor. Parc des Princes'te kaleyi bulan tek bir şut bile atamayan takımda, Salah'ı kadroya yeniden dahil etmek ve takımın hücumdaki canlılığını yeniden kazanmak için baskı Slot'un omuzlarında olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki geriye düşüşü telafi etmeye odaklanmadan önce, Liverpool dikkatini Premier Lig'e ve Fulham ile oynayacağı maça çevirmeli. İlk beş için yarış kızışırken, Slot, Salah'ın enerjisini korumak için aldığı kararın, Parisliler gelecek hafta Anfield'a gelmeden önce ligin son haftalarında meyvesini vermesini umuyor.