Fulham maçı, Liverpool'un kontrolü elinde tutmakta zorlandığı alışılagelmiş bir senaryoyla başladı, ancak Ngumoha'nın muhteşem performansı öğleden sonranın gidişatını değiştirdi. Slot, 17 yaşındaki oyuncunun bireysel kalitesinin galibiyetin itici gücü olduğunu kabul etti; Ngumoha, Fulham'ın üstünlük kurduğu dönemde rakibin bu durumu lehine çevirmesini engelledi ve ardından Salah skoru 2-0'a taşıdı.

Slot, "Bu, bizim için alıştığımızdan farklı bir şeydi," dedi. "Bence maça gerçekten iyi başladık. İlk 20-25 dakikada çok büyük fırsatlar yaratmadık ama rakip ceza sahası içinde ve çevresinde birkaç iyi an yakaladık. Sonra gerçekten de 5 ila 10 dakikalık bir süre oldu ki, ‘Tamam, Fulham şimdi oyuna giriyor’ diye hissettim ve hepimiz biliyoruz ki, çünkü sizler, [basın toplantılarında] her zaman aynı yüzleri görüyorum, o zaman bize ne olacağını hepimiz biliyoruz: gol yiyoruz. Bugün, nihayet, tam da o anda Rio'nun golü geldi ve bu da size gollerin ve momentumun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü ya bugün aynı maçta o 10 dakika içinde gol yeseydik ne olurdu? Tamamen farklı bir maç olurdu."