Arne Slot, Liverpool'un genç oyuncusunun Mohamed Salah'ı anımsatan golünü överek Rio Ngumoha'nın nadir görülen 'özel yeteneğine' dikkat çekti
Bayrağı devretmek - Ngumoha yeni Salah mı?
Ngumoha, Salah’ın kendine özgü bitiriciliğini andıran kusursuz ve kavisli bir vuruşla skoru açtı. Muhteşem bir gol attıktan sonra genç oyuncu, teknik direktöründen en büyük övgüyü aldı; teknik direktör, genç oyuncunun vuruşuyla kulübün efsanevi Mısırlı kanat oyuncusunun kendine özgü bitiriciliği arasındaki benzerliklere dikkat çekti. Slot, Ngumoha’nın Anfield’da sergilediği performansa hayran kaldı.
Slot, gazetecilere "Artık futbolda pek görmediğimiz, bire bir durumları domine etme gibi çok özel bir yeteneği var" dedi. "Golünü attığında da tam olarak bunu yaptı. Dönüp kıvrılarak topu boş alana çıkardı ve sonra şutunu çekti – Mo Salah'ın gol vuruşları gibi diyebilirim!"
Anfield'da rüzgarı tersine çevirmek
Fulham maçı, Liverpool'un kontrolü elinde tutmakta zorlandığı alışılagelmiş bir senaryoyla başladı, ancak Ngumoha'nın muhteşem performansı öğleden sonranın gidişatını değiştirdi. Slot, 17 yaşındaki oyuncunun bireysel kalitesinin galibiyetin itici gücü olduğunu kabul etti; Ngumoha, Fulham'ın üstünlük kurduğu dönemde rakibin bu durumu lehine çevirmesini engelledi ve ardından Salah skoru 2-0'a taşıdı.
Slot, "Bu, bizim için alıştığımızdan farklı bir şeydi," dedi. "Bence maça gerçekten iyi başladık. İlk 20-25 dakikada çok büyük fırsatlar yaratmadık ama rakip ceza sahası içinde ve çevresinde birkaç iyi an yakaladık. Sonra gerçekten de 5 ila 10 dakikalık bir süre oldu ki, ‘Tamam, Fulham şimdi oyuna giriyor’ diye hissettim ve hepimiz biliyoruz ki, çünkü sizler, [basın toplantılarında] her zaman aynı yüzleri görüyorum, o zaman bize ne olacağını hepimiz biliyoruz: gol yiyoruz. Bugün, nihayet, tam da o anda Rio'nun golü geldi ve bu da size gollerin ve momentumun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü ya bugün aynı maçta o 10 dakika içinde gol yeseydik ne olurdu? Tamamen farklı bir maç olurdu."
En görkemli sahneye hazır mısın?
Salı günü PSG ile oynanacak devasa Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı yaklaşırken, her Liverpool taraftarının aklındaki soru Ngumoha'nın ilk 11'de yer alıp almayacağı.
"Şimdi soru elbette şu: iki gün sonra bunu tekrar yapabilir mi? Bu başka bir soru. Ama o seviyede oynayabilir ve performans gösterebilir mi? Evet. Onu oynatıyorum çünkü onu kadromuzdaki oyunculardan biri olarak görüyorum," diye devam etti Slot. "Sanki o daha az önemliymiş gibi ya da sezon başında birinci takımda deneyim kazanan genç bir oyuncuymuş gibi değil. Ama şimdi o, herhangi bir maç için seçebileceğim bir oyuncu. Yani, Salı günkü maç için de. Ama genel olarak düşünüyorum ki, bu Salı günü için değil, genel olarak 17 yaşındaki bir oyuncudan altı günde üç maç oynamasını beklemek, bunun gerçekçi olup olmadığını sorgulayabilirsiniz, özellikle de Paris'te olup o yoğunluğu görenler için."
Yakın gelecekte yaratacağı etki
Ngumoha hakkında yapılan tartışmaların çoğu onun uzun vadeli potansiyeline odaklanırken, Slot bu oyuncunun hemen önemli bir etki yaratmaya hazır olduğuna inanıyor. Hollandalı teknik adam, Ngumoha’nın sahada daha fazla süre almasının, antrenman sahasında ve Premier Lig’de üst düzey rakiplere karşı sergilediği “sonuç”un doğrudan bir sonucu olduğunu vurguladı.
"Evet, ama sadece uzun vadede değil, yakın gelecekte de. Sanırım birkaç hafta, belki de birkaç ay önce, bir veya iki ay önce, onun sahada kalma süresinin artacağını söylemiştim çünkü giderek güçlendi, oyuna girdiğinde ve antrenmanlarda da giderek daha fazla şey gösterdi; bu sadece güzel bir numara değildi, yaptıklarının sonucunda giderek daha fazla verim alınıyordu," diye konuştu Slot.