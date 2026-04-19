Çeviri:
Arne Slot, Liverpool'un Everton'da kazandığı derbi galibiyetinde Giorgi Mamardashvili'nin endişe verici bir sakatlık geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldığını doğruladı
Mamardashvili hastaneye kaldırıldı
Kaleci, Everton'ın beraberlik golüne yol açan pozisyon sırasında sakatlandı; bu durum, kulübün bir numaralı kalecisi Alisson Becker'in kenarda iyileşme sürecini sürdürürken, Slot'un şu anki ilk tercih ettiği kalecinin durumuyla ilgili endişelenmesine neden oldu.
Maçın bitiminden sonra kalecinin durumu hakkında bilgi veren Slot, acil tıbbi önlemlerin alındığını doğruladı. Hollandalı teknik adam gazetecilere, "Hastaneye kaldırıldı" dedi. "Bana öyle göründü ve bana da öyle söylediler, açık bir yara var. Uzun süreli bir sakatlık olmayacak, gelecek hafta oynayabilecek mi göreceğiz."
- AFP
Goodison Park'ta kaos
Sakatlık, ikinci yarıda yaşanan heyecanlı bir pozisyon sırasında meydana geldi. Beto, Toffees adına skoru eşitlemeye çalışırken, Mamardashvili kritik bir anda şiddetli bir çarpışmaya maruz kaldı ve bu çarpışma sonucunda oyuna devam edemez hale geldi. Gürcü kaleci, Alisson’un yokluğunda sağlam bir performans sergilemişti ancak Beto ve savunma oyuncusu Andrew Robertson ile yaşadığı çarpışma, onun gözle görülür bir acı içinde kalmasına neden oldu.
Saha içinde birkaç dakika tedavi gördükten sonra sedyeyle taşınması kararı alındı ve bu durum, Premier League sezonunun kritik bir döneminde uzun süre sahalardan uzak kalacağına dair endişeleri artırdı. Bu aksiliklere rağmen Liverpool, uzatma dakikalarının sonlarında Virgil van Dijk'ın golüyle galibiyete ulaştı.
Woodman'ın beklenmedik ilk çıkışı
Mamardashvili'nin maçı tamamlayamaması üzerine Slot, üçüncü kaleci Freddie Woodman'a başvurmak zorunda kaldı. Yaz aylarında Anfield'a transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'deki ilk maçında Merseyside derbisinin heyecanının ortasına atıldı. Daha önce sadece Carabao Kupası'nda bir mağlubiyette forma giymiş olan eski Preston North End oyuncusu için bu, tam bir ateşle vaftiz oldu.
Woodman, sahada kaldığı süre boyunca soğukkanlılığını korudu ve Reds'in son dakikalarda galibiyet golünü aradığı dakikalarda kalesini gole kapattı.
Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı ufukta
Premier Lig sıralamasında beşinci sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında hâlâ iddialı olan Liverpool için bu sakatlığın zamanlaması hiç de ideal değil. Takım, Manchester United ve Aston Villa'nın sadece üç puan gerisinde bulunuyor ve önümüzdeki zorlu maçlar, Slot'un kadrosunun derinliğini sınayacak.
Liverpool, önümüzdeki hafta sonu Anfield'da Crystal Palace'ı ağırlayacak, ardından da Manchester United ile oynayacağı önemli deplasman maçı var.