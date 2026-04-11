Arne Slot, Liverpool'un 2024-25 Premier Lig şampiyonluğunun yeniden yapılanma sürecini "ertelediğini" ve Kırmızılar'ın Jürgen Klopp döneminin "döngüsünün sonuna" geldiğini iddia ediyor

Slot, kadronun yenilenmesine ilişkin görüşmelerin kendisinin Merseyside’a gelmesinden çok önce başlamış olduğunu açıkladı, ancak Liverpool’un geçen sezonki başarısı bu planların zamanlamasını değiştirdi.

The Guardian'ın aktardığına göre Slot, "Bu, şu anda değil, bir buçuk yıl önce üzerinde anlaştığımız konulardan biri" dedi. "Futbolda döngülerin olması normaldir. Mo ve Robbo'nun geçen yaz yaptığımız tüm transferlerle iyi bir uyum yakaladıklarına çok seviniyorum, çünkü kulübün onlar için ne anlama geldiğini ve ne kadar sıkı çalıştıklarını görebildiler."

"Döngünün bir sonu olması, başarılı kulüplerde veya herhangi bir kulüpte normal bir süreçtir. Bu bizim için yeni bir şey değil. Harika olan şey, geçen sezonla bu döngüyü belki de ertelemiş olmamızdır."