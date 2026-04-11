Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
Arne Slot, Liverpool'un 2024-25 Premier Lig şampiyonluğunun yeniden yapılanma sürecini "ertelediğini" ve Kırmızılar'ın Jürgen Klopp döneminin "döngüsünün sonuna" geldiğini iddia ediyor

Arne Slot, Jürgen Klopp döneminin sona ermesinin ardından Liverpool'un bir geçiş dönemine girdiğini kabul etti. Kırmızılar'ın geçen sezon Premier Lig'de kazandığı şampiyonluk, kaçınılmaz olan yeniden yapılanma sürecini ertelemişti; ancak şimdi birçok kilit oyuncu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Slot, kulüp yönetiminin durumu tam olarak anladığını vurguluyor.

    Slot, Liverpool'un Klopp yönetimindeki son derece başarılı dönemin ardından bir döngünün sonuna doğru ilerlediğini kabul etti. Geçen sezon Premier Lig şampiyonluğunu kazanmış olsalar da, Hollandalı teknik direktör bu başarının, Anfield'da şu anda şekillenmeye başlayan kaçınılmaz bir geçiş dönemini yalnızca ertelediğine inanıyor. Kilit isimlerin ayrılmasının yaklaşmasıyla birlikte bu değişim giderek daha belirgin hale geldi. Andy Robertson ve Mohamed Salah, bu yaz bedelsiz transferlerle takımdan ayrılacak ve Klopp'un kupa kazanan kadrosunun belkemiğini oluşturan etkili oyuncuların uzun listesine katılacaklar.

    Slot, yeniden yapılanma takviminin neden değiştiğini açıklıyor

    Slot, kadronun yenilenmesine ilişkin görüşmelerin kendisinin Merseyside’a gelmesinden çok önce başlamış olduğunu açıkladı, ancak Liverpool’un geçen sezonki başarısı bu planların zamanlamasını değiştirdi.

    The Guardian'ın aktardığına göre Slot, "Bu, şu anda değil, bir buçuk yıl önce üzerinde anlaştığımız konulardan biri" dedi. "Futbolda döngülerin olması normaldir. Mo ve Robbo'nun geçen yaz yaptığımız tüm transferlerle iyi bir uyum yakaladıklarına çok seviniyorum, çünkü kulübün onlar için ne anlama geldiğini ve ne kadar sıkı çalıştıklarını görebildiler."

    "Döngünün bir sonu olması, başarılı kulüplerde veya herhangi bir kulüpte normal bir süreçtir. Bu bizim için yeni bir şey değil. Harika olan şey, geçen sezonla bu döngüyü belki de ertelemiş olmamızdır."

  • Liverpool yönetimi, uzun vadeli projenin arkasında tek vücut oldu

    Liverpool’un bu sezon 17 mağlubiyet almasına rağmen Slot, sportif direktör Richard Hughes ve kulübün sahibi Fenway Sports Group’tan güçlü bir destek gördüğünü vurguluyor. Teknik direktöre göre, kulüp yönetimi ile yapılan görüşmeler, hayal kırıklığı yaratan sonuçlar için suç atmak yerine, geçiş sürecinin getirdiği zorlukları anlamaya odaklanıyor.

    Slot, “Mesele, her gün ‘Seni destekliyoruz, seni destekliyoruz’ demeleri değil,” diye açıkladı. “Mesele, gördüklerimizi konuşmak ve bazen ‘Seni destekliyorum’ demenin her zaman gerekli olmadığı, ancak o desteği hissedebildiğiniz durumlar. Herkes gözümüzün önünde olanları görüyor ve hepimiz gördüklerimiz konusunda hemfikiriz. Gördüklerimiz ve bunun nedenleri konusunda kesinlikle hemfikiriz.”

    Şimdi ne olacak?

    Liverpool, 31 maçta topladığı 49 puanla şu anda Premier Lig sıralamasında beşinci sırada yer alıyor ve üçüncü sıradaki Manchester United'ın altı puan gerisinde. Takım, önümüzdeki maçta Fulham ile karşılaşacak, ardından da Paris Saint-Germain ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçına odaklanacak.

