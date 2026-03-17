Arne Slot, Liverpool taraftarlarının kalbini yeniden kazanmak için ‘gerçekten zor’ bir görevle karşı karşıya; Jamie Carragher ise Anfield’da yaşanan ‘büyük değişimi’ vurguluyor

Carragher, Sky Sports'ta teknik ekip ile taraftarlar arasındaki gergin ilişkiye ilişkin derin endişelerini dile getirdi. Çevrimiçi tartışmaların genellikle gerçek stadyum deneyiminden uzaklaştığını belirtirken, Pazar günü duyulan yuhalamaların bir dönüm noktası olduğunu öne sürdü.

Carragher, "Liverpool'un bu sezonki performansı açısından bu durum endişe verici" dedi. "Daha da önemlisi, bu durumun teknik direktör için ne kadar endişe verici olduğu. Bence çevrimiçi ortamda gördüklerimiz ile maça gelen taraftarların desteği arasında bir fark var. Liverpool taraftarının, bir yıldan az bir süre önce şampiyonluk kazanan bir teknik direktöre sırt çevirmesi kolay değil, ancak Pazar günü taraftarın takıma ve teknik direktöre karşı hissettiklerinde büyük bir değişim olduğunu hissettim. Maçın sonunda duyulan yuhalamalar, hoşnutsuz ve mutsuz bir taraftar kitlesinden gelen gerçek bir yuhalamaydı. Bence Arne Slot'un onları geri kazanması artık çok zor olacak. Bir kez o taraftarları kaybettiğinizde, onları geri kazanmak gerçekten zor."