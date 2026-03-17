AFP
Çeviri:
Arne Slot, Liverpool taraftarlarının kalbini yeniden kazanmak için ‘gerçekten zor’ bir görevle karşı karşıya; Jamie Carragher ise Anfield’da yaşanan ‘büyük değişimi’ vurguluyor
Anfield'da hoşnutsuzluk doruğa ulaştı
Pazar günü Liverpool'da atmosfer yeni bir dip noktaya ulaştı; Tottenham'ın son dakikalarda attığı beraberlik golüyle maç 1-1 berabere sonuçlandı ve ev sahibi takım beşinci sırada kaldı. Bu sonuçla, son şampiyon, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında Premier Lig lideri Arsenal'in 21 puan gerisinde, dördüncü sıradaki Aston Villa'nın ise iki puan gerisinde kaldı. Ancak lig tablosundan daha endişe verici olan, tribünlerden gelen tepkilerdi; maçın bitiş düdüğü çalınmadan önce çok sayıda taraftarın çıkışlara yöneldiği görülürken, kalanlar ise maçın sonucunu hem oyunculara hem de teknik direktöre yönelik yuhalama sesleriyle karşıladı.
- Getty Images
Carragher ciddi bir kopukluk konusunda uyarıyor
Carragher, Sky Sports'ta teknik ekip ile taraftarlar arasındaki gergin ilişkiye ilişkin derin endişelerini dile getirdi. Çevrimiçi tartışmaların genellikle gerçek stadyum deneyiminden uzaklaştığını belirtirken, Pazar günü duyulan yuhalamaların bir dönüm noktası olduğunu öne sürdü.
Carragher, "Liverpool'un bu sezonki performansı açısından bu durum endişe verici" dedi. "Daha da önemlisi, bu durumun teknik direktör için ne kadar endişe verici olduğu. Bence çevrimiçi ortamda gördüklerimiz ile maça gelen taraftarların desteği arasında bir fark var. Liverpool taraftarının, bir yıldan az bir süre önce şampiyonluk kazanan bir teknik direktöre sırt çevirmesi kolay değil, ancak Pazar günü taraftarın takıma ve teknik direktöre karşı hissettiklerinde büyük bir değişim olduğunu hissettim. Maçın sonunda duyulan yuhalamalar, hoşnutsuz ve mutsuz bir taraftar kitlesinden gelen gerçek bir yuhalamaydı. Bence Arne Slot'un onları geri kazanması artık çok zor olacak. Bir kez o taraftarları kaybettiğinizde, onları geri kazanmak gerçekten zor."
Oyuncular, kötü gidişatın ortasında birlik çağrısında bulunuyor
Takım baskı altında olsa da Dominik Szoboszlai, kamuoyuna sabır çağrısında bulunan isimlerden biri oldu. Richarlison’un son dakikalarda attığı beraberlik golünden önce, Szoboszlai’nin serbest vuruşu Liverpool’u Tottenham karşısında galibiyete doğru yola çıkarmıştı; Macar orta saha oyuncusu maçın ardından taraftarlara takıma destek olmaya devam etmeleri için çağrıda bulundu. Kulübün son dönemdeki başarılarına rağmen, istikrarsızlık ve Anfield’da “korku faktörü”nün kaybolduğu algısı, taraftarların mevcut taktiksel çizgiden hayal kırıklığına uğramasına neden oldu.
- Getty Images Sport
Riskli bir Avrupa kurtarma operasyonu
Liverpool, Çarşamba günü Galatasaray ile oynayacağı ve sezonun kaderini belirleyebilecek Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde iç sorunlarını bir kenara bırakmak zorunda. Slot'un takımı, ilk maçta aldığı tek gol farkını telafi edip çeyrek finale yükselebilmek için kusursuz bir performans sergilemeli. Avrupa'da bir üst tura çıkamaması, teknik direktör üzerindeki baskıyı artıracak ve zaten hayal kırıklığına uğramış taraftar kitlesini daha da kendinden uzaklaştıracaktır.
