Arne Slot, Liverpool taraftarlarına transfer döneminde neler yapabileceğini "hafife aldıklarını" söylerken, Kırmızılar'ı yeniden ayağa kaldıracağına söz verdi
Liverpool, Aston Villa'ya yenildi
Aston Villa'da alınan 4-2'lik ağır yenilgi, Liverpool'un tüm turnuvalarda geçirdiği kötü sezonun 19. mağlubiyetini işaret ederken, deplasmana gelen taraftarlar gözle görülür bir hayal kırıklığına uğradı. Hazırlık için tam bir hafta süresi olmasına rağmen, Merseyside ekibi sezonun en iyi oyuncusu Dominik Szoboszlai'nin pahalıya mal olan hatasıyla gölgelenen zayıf bir performans sergiledi. Savunmadaki zayıflıklar takımı sarmaya devam ediyor; takım ligde 52 gol yedi ve 38 maçlık Premier Lig sezonunda ilk kez 50 gol barajını aştı.
Slot, yaz transfer dönemini hedefliyor
Maçın ardından Sky Sports'a konuşan Slot, taraftarların güven eksikliğini kabul etse de, gelecekteki transferler ve yeni bir başlangıcın getireceği etkiler konusunda iyimserliğini korudu.
Oyuncu şunları söyledi: “Şu anda [taraftarların] gelecek sezonun çok daha iyi olacağına dair güvenleri veya inançları olmadığını anlayabiliyorum, ancak transfer döneminin ve yeni bir başlangıcın neler yapabileceğini hafife aldıklarını düşünüyorum.
"Çok fazla gol yedik, ancak bence yeterince gol de atamadık. Maça tamamen odaklanmıştık, belki de bir sonuç alabilirdik, ancak 2-1 olduktan sonra dağıldığımızı kabul ediyorum."
Taktiksel zaaflar ortaya çıktı
Hem yorumcular hem de rakipler, Liverpool’un savunma hattındaki ciddi düzen eksikliğine dikkat çekti; özellikle de ligde en fazla olan 20 penaltı dışı golü yedikleri duran toplarda bu durum daha da belirgin. Eski savunma oyuncusu Jamie Carragher sert bir değerlendirmede bulunarak şunları söyledi: “Onlar [Liverpool] topu elindeyken de, topu kaybettiklerinde de çok zayıflar.”
Bu görüşe, boşluklardan yararlanan Villa'nın forveti Ollie Watkins de katılıyor. Watkins şöyle diyor: “Arka hatları dağınık ve benim için koşabileceğim çok fazla boşluk var gibi hissediyorum. Onlara karşı fırsatlar yakalayacağım.”
Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutları belirsiz
Liverpool, Anfield’da Brentford ile gergin bir son hafta maçı oynayacak; bu karşılaşma, uzun süredir takımda forma giyen yıldızlar Mohamed Salah ve Andy Robertson için duygusal bir veda niteliği de taşıyacak. Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansı hâlâ risk altında; Brighton ve Bournemouth, kendi ertelenmiş maçlarından galibiyet alırlarsa, yarışı son ana kadar sürükleyebilirler. Slot, kadroyu tamamen yenilemek amacıyla yapılacak hayati öneme sahip yaz transfer dönemine girmeden önce, takımını ilk dörtte yer alması için acilen harekete geçirmeli.