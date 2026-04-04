Getty/GOAL
Çeviri:
Arne Slot, Liverpool efsanesinin ayrılışı öncesinde Mohamed Salah ile yaşadığı anlaşmazlık konusunda 'pişmanlık duymuyor'
Slot, taktiksel kararlarının arkasında duruyor
Salah, takımın 12 maçın 9'unu kaybettiği bir dönemde kulübü kendisini "kurban etmekle" suçladı. Bununla birlikte, Liverpool teknik direktörü, zorlu bir kış döneminde ilişkilerinin kamuoyu önünde bozulmasına rağmen taktiksel kararlarında kararlılığını korudu. Bu karar, forvetin sosyal medyada bir video yayınlamasına yol açtı. Video'da, bu sezonun Merseyside'daki son sezonu olacağını doğrulayan oyuncu, iki Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi kupası kazandığı efsanevi dokuz yıllık kariyerine son verdi.
- Getty
Çıkışla ilgili spekülasyonlara yanıt vermek
Slot, yedek kulübesinde geçirdiği birkaç maçın Salah'ın geleceğini belirlediği yönündeki görüşü hemen reddetti. "Bu sezona geriye dönüp baktığımda, daha iyi olabilecek birkaç karar verdiğimi düşünüyorum ama Mo ile bu konuyu özel olarak konuşmuyorum," dedi Slot, Reds'in Manchester City ile oynayacağı FA Cup çeyrek final maçı öncesinde. "Bir buçuk yıldan biraz fazla süren bu süre zarfında yaptığım pek çok şeyden pişmanlık duymuyorum. Tekrar söylüyorum, oynamadığı için ayrılmak istediği varsayımı - yapılan varsayım bu - o zaman bir buçuk yıl önce ayrılmış olurdu."
"Oynamadığı West Ham deplasmanını hatırlıyorum (2024'te Jürgen Klopp yönetiminde). Ben orada değildim. Ayrılmaya karar vermedi. Varsayım şu ki, bu maçlarda oynamazsan ve birdenbire ayrılmak istersen, bu bir varsayımdır ve belki doğrudur, belki de değildir. Ancak geçmişte gördüğümüz gibi, daha önce böyle bir şey yapmadı ve ondan sonra harika bir sezon geçirdi."
Gizlilik mi, yoksa kamuoyuna atılan bombalar mı?
Salah'ın ayrılığını bir sosyal medya videosu aracılığıyla duyurma kararı birçok taraftarı şaşırttı, ancak Slot, kulüp içindeki görüşmelerin çok daha kapsamlı olduğunu ima etti. Hollandalı teknik direktör, özel görüşmelerinin ayrıntılarına ilişkin ağzını sıkı tuttu ve bunun yerine oyuncunun ayrılma konusundaki kişisel nedenlerine saygı göstermeyi tercih etti.
"Bu tür şeyler dış dünyaya duyurulduğunda, bunun kamuoyuna açıklanmadan önce kendisi, menajeri, kulüp, ben ve kendisi arasında birçok tartışma ve görüşme yapıldığını duymak sizin için sürpriz olmaz herhalde. Ancak, her zaman söylediğim gibi, ikimizin arasında ya da onunla kulüp arasında söylenenler konusunda fikrimi değiştirmeyeceğim; bunları paylaşmayacağım. Neden böyle bir karar verdiğini açıklamak isterse bu ona kalmış, ama onun adına konuşmak bana düşmez," diye ekledi Liverpool teknik direktörü.
- AFP
Geleceğini belirleme hakkı
Kamuoyundaki gerginliğe rağmen Slot, kulübün tüm zamanların en çok gol atan oyuncuları listesinde 255 golle üçüncü sırada yer alan forvetin kulüpte elde ettiği tüm başarılara övgüler yağdırdı. İki Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi kupasını kadehine ekleyen Salah, kırmızı formayı giyen en büyük isimlerden biri olarak ayrılıyor ve teknik direktör, onun kendi şartlarıyla ayrılma hakkını kazandığına inanıyor.
"Bence Mo, ne zaman ayrılması gerektiğini düşündüğünde karar verme hakkını tamamen kazandı. Ve bu kulüp için çok şey yaptı. Kendi kararını kendisi vermeli ve o da öyle yaptı. Bahsettiğiniz [Leeds'teki] olaydan sonra, ki bu tür olaylar futbol söz konusu olduğunda dünyanın her yerinde neredeyse her gün yaşanıyor, sonrasında ne oldu biliyor musunuz? AFCON'a gitti ve döndüğünde her maça çıktı. Bu konuda konuşabilecek tek kişi Mo'nun kendisidir. Yani şu anda, altı gün sahalardan uzak kaldığı için ayrılmak istediği varsayımında bulunuyorsunuz. Ama bu doğru olmak zorunda değil," diye konuştu Slot.