Arne Slot, Liverpool efsanesinin ayrılışı öncesinde Mohamed Salah ile yaşadığı anlaşmazlık konusunda 'pişmanlık duymuyor'

Slot, yedek kulübesinde geçirdiği birkaç maçın Salah'ın geleceğini belirlediği yönündeki görüşü hemen reddetti. "Bu sezona geriye dönüp baktığımda, daha iyi olabilecek birkaç karar verdiğimi düşünüyorum ama Mo ile bu konuyu özel olarak konuşmuyorum," dedi Slot, Reds'in Manchester City ile oynayacağı FA Cup çeyrek final maçı öncesinde. "Bir buçuk yıldan biraz fazla süren bu süre zarfında yaptığım pek çok şeyden pişmanlık duymuyorum. Tekrar söylüyorum, oynamadığı için ayrılmak istediği varsayımı - yapılan varsayım bu - o zaman bir buçuk yıl önce ayrılmış olurdu."

"Oynamadığı West Ham deplasmanını hatırlıyorum (2024'te Jürgen Klopp yönetiminde). Ben orada değildim. Ayrılmaya karar vermedi. Varsayım şu ki, bu maçlarda oynamazsan ve birdenbire ayrılmak istersen, bu bir varsayımdır ve belki doğrudur, belki de değildir. Ancak geçmişte gördüğümüz gibi, daha önce böyle bir şey yapmadı ve ondan sonra harika bir sezon geçirdi."