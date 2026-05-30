Arne Slot, Liverpool'dan kovulmasından sadece birkaç dakika sonra büyük bir Avrupa kulübüyle göreve gelme konusunda 'görüşmelere başladı'

Şaşırtıcı bir gelişmeyle, Slot’un Liverpool’dan ayrılışının resmiyet kazanmasından sadece birkaç dakika sonra AC Milan’ın başına geçecek en güçlü aday olarak öne çıktığı bildiriliyor. Anfield’daki görev süresinin zorlu bir şekilde sona ermesine rağmen, Hollandalı teknik adamın Avrupa’daki itibarı hâlâ yüksek ve Rossoneri, başka talipler ortaya çıkmadan onu kadrosuna katmak istiyor.

Gazeteci Sacha Tavolieri'ye göre, Slot, San Siro'da Massimiliano Allegri'nin yerine geçecek başlıca aday. Allegri, İtalyan devinin Serie A'yı beşinci sırada bitirip üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırdığı felaket bir sezonun ardından görevinden alındı. Haberlere göre Milan ile Slot'un temsilcileri arasında görüşmeler şimdiden başladı.