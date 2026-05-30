Arne Slot, Liverpool'dan kovulmasından sadece birkaç dakika sonra büyük bir Avrupa kulübüyle göreve gelme konusunda 'görüşmelere başladı'
Avrupa'nın dev kulüpleri Slot'u kapmak için harekete geçti
Şaşırtıcı bir gelişmeyle, Slot’un Liverpool’dan ayrılışının resmiyet kazanmasından sadece birkaç dakika sonra AC Milan’ın başına geçecek en güçlü aday olarak öne çıktığı bildiriliyor. Anfield’daki görev süresinin zorlu bir şekilde sona ermesine rağmen, Hollandalı teknik adamın Avrupa’daki itibarı hâlâ yüksek ve Rossoneri, başka talipler ortaya çıkmadan onu kadrosuna katmak istiyor.
Gazeteci Sacha Tavolieri'ye göre, Slot, San Siro'da Massimiliano Allegri'nin yerine geçecek başlıca aday. Allegri, İtalyan devinin Serie A'yı beşinci sırada bitirip üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırdığı felaket bir sezonun ardından görevinden alındı. Haberlere göre Milan ile Slot'un temsilcileri arasında görüşmeler şimdiden başladı.
Anfield'da bir dönemin sonu
Slot, iki sezon görev yaptıktan sonra Cumartesi günü Liverpool baş antrenörlüğü görevinden alındı. Kulüp, bu haberi doğrulayan ve 47 yaşındaki teknik adama katkıları için teşekkür eden uzun bir açıklama yayınladı. Liverpool’un sahipleri, Slot’un karşılaştığı zorlu koşulları, özellikle de geçen yaz Diogo Jota’nın trajik ölümünün ardından kulübü bu acılı süreçte nasıl yönettiğini hemen takdir ettiler.
Merseyside'da geçirdiği süre boyunca Slot, 113 maça çıktı ve 66 galibiyet, 18 beraberlik ve 29 mağlubiyet kaydetti. En büyük başarısı şüphesiz 2024-25 sezonunda geldi; o sezon, kulübün 35 yıldır kazandığı ikinci lig şampiyonluğunu elde etmesini sağladı. Ancak bu başarı, taraftarlarla ilişkilerinin bozulmaya başlaması nedeniyle onu kurtarmaya yetmedi.
Taktiksel sürtüşme ve Salah'ın tutumu
Şampiyonluğun getirdiği sevinç kısa sürdü, zira Slot bu sezon ivmesini korumakta zorlandı. Taraftarlar, Slot'un önceki teknik direktörün yüksek tempolu oyun anlayışının tam tersi olan, muhafazakar ve "sıkıcı" olarak algılanan oyun tarzından giderek daha fazla rahatsız olmaya başladı. Gerilim o kadar tırmandı ki, Slot ile ilişkilerinin bozulması üzerine bu yaz takımdan ayrılmaya karar veren Mohamed Salah, Jürgen Klopp döneminde kulübün kimliği haline gelen "heavy metal futbol"a geri dönülmesi çağrısında bulundu.
AXA Antrenman Merkezi'ndeki atmosfer giderek gerginleşirken, kulüp, önümüzdeki sezon için takıma yeniden hayat vermek için bir değişikliğin gerekli olduğunu hissetti.
Liverpool teknik direktörlüğü için yarış
Slot, İtalya'ya transfer olma ihtimaline hazırlanırken, Anfield'daki ilgi odağı onun yerine kimin geçeceği konusuna kaydı. Bournemouth'tan ayrılacak olan teknik direktör Andoni Iraola, bu görev için en büyük favori olarak gösteriliyor. Iraola, 2026 yılında Cherries'i tarihi bir başarıyla altıncı sıraya taşıyarak güney sahili kulübüne ilk kez Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandırdıktan sonra itibarını zirveye çıkardı.
Iraola yarışta önde olsa da, Liverpool seçeneklerini açık tutuyor. Lens teknik direktörü Pierre Sage, Crystal Palace'tan Oliver Glasner ve Stuttgart'tan Sebastian Hoeness'in kulübün aday listesinde olduğu düşünülüyor.