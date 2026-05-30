Mark Doyle

Arne Slot, Liverpool’a başka seçenek bırakmadı – şimdi Kırmızılar, Xabi Alonso’yu transfer etme fırsatını aptalca kaçırdıktan sonra, kovulan şampiyonluk kazanan teknik direktörün yerine Andoni Iraola’yı kadroya katmak zorunda

Cumartesi öğleden sonra Liverpool'un Arne Slot'u kovduğu haberi şüphesiz bir şok etkisi yarattı – bu kararın yanlış olmasından değil, aslında çok az kişinin kulübün böyle bir adım atacağını düşündüğünden dolayı. Premier Lig tarihinin en kötü şampiyonluk savunmalarından birini izlemek zorunda kalan Kırmızılar taraftarları, teknik direktöre duydukları güveni kaybettikleri kadar kulübe de güvenlerini yitirmişlerdi.

Adil olmak gerekirse, Liverpool’un kaos dolu sezonunun son maçı öncesinde Slot’un Anfield’dan ayrılacağına dair söylentiler vardı, ancak kulüple yakın ilişkisi olan gazeteciler bu söylentileri kısa sürede yalanladı.

Reds'in Şampiyonlar Ligi'ne zorla girmesini sağlayan Brentford ile oynanan kötü berabere biten maçın ardından, Slot da transfer döneminin potansiyel dönüştürücü etkisi hakkında iyimser bir şekilde konuşarak, gelecek sezon Liverpool'un başında olmayı bekleyen bir adam gibi konuştu.

Görüldüğü üzere, Liverpool'a sadık medya, Slot'un durumu düzeltmek için daha fazla zamana ihtiyacı olduğu yönündeki parti çizgisini savunuyordu. Ancak, taraftarların büyük hayal kırıklığı ve kulüp içi sezon değerlendirmesinin sonuçları, Liverpool'a ilk yılında şampiyonluğu kazanan teknik direktörü kovmaktan başka seçenek bırakmadı.

    Önümüzdeki saatler, günler ve haftalarda pek çok yorumcu, Slot’un haksızlığa uğradığını ve 2024-25 sezonundaki başarısının büyüklüğünün hafife alındığını savunacaktır. Ancak asıl mesele, onun kovulup kovulmaması gerektiği değil, Liverpool’un daha erken harekete geçip geçmemesi gerektiğidir.

    Richard Hughes ve ekibinin neden menajerlerinin yanında durmak zorunda hissettiklerini anlayabiliriz. Ancak Kasım ayından beri Slot'un, Liverpool'un sıradanlığa doğru dramatik düşüşünü nasıl durduracağı konusunda hiçbir fikri olmadığı açıktı.

    Kulübün 71 yıldır gördüğü en kötü sonuçlar alınırken, o defalarca takımının sorunlarını dile getirdi, ancak hiçbir zaman kalıcı çözümler üretemedi. Liverpool, sezonun sonlarına doğru hala duran toplardan gol yiyordu ve geçiş anlarında paramparça oluyordu. Performanslarında hiçbir şekilde gözle görülür bir iyileşme olmamıştı.

    Düşen standartlar

    Felaketle sonuçlanan sezonun son birkaç ayında, soyunma odasındaki durumun çok kötü olduğu da acı bir şekilde ortaya çıktı. Mohamed Salah, kadrodaki tek mutsuz isim değildi.

    Yerel oyuncu Curtis Jones, Brentford karşısında muhtemelen Liverpool formasıyla attığı son golü neredeyse hiç kutlamadı, kaptan Virgil van Dijk ise maçtan sonra Anfield'ın çimlerinde tek başına otururken, geçen yıl ligi kazandıklarından bu yana Reds'in ne kadar hızlı bir şekilde dağıldığına açıkça şaşkın bir şekilde bakıyordu.

    Her zaman olduğu gibi, geçen yaz sevgili takım arkadaşları Diogo Jota'nın ölümünden oyuncuların ne kadar kötü etkilendiğini belki de asla bilemeyeceğimizi kabul etmek gerekir. Bu, Slot'un büyük bir haysiyetle ele aldığı ve her zaman bahsettiği, anlaşılmaz bir kayıptı. Ancak Alexis Mac Allister'ın dediği gibi, Jota'nın vefatı, Liverpool'un sezon boyunca yaşadığı zorluklar için bir mazeret veya açıklama olarak kullanılamaz.


    Yumuşak dokunuş

    Slot'un takımı, Premier Lig'de birdenbire artan fiziksel mücadeleye ayak uydurabilecek gibi görünmüyordu. Bir sürü puanı kaçırıp bitmek bilmeyen bir sakatlık sarmalına kapıldıkça, Liverpool hem zihinsel hem de fiziksel olarak zayıf görünüyordu.

    Eski Manchester United kaptanı Roy Keane'in deyimiyle, "karşılaşması kolay bir takım" haline geldiler; herkesin acil bir galibiyete ihtiyaç duyduğunda oynamak istediği takım oldular.

    Ve en kötüsü, Slot'un bu konuda hiçbir şey yapamadığı ortaya çıktı, bu da maalesef onun görevden alınmasını kaçınılmaz kıldı.

    Eğer görevine devam etmesine izin verilseydi, Liverpool'un Erik ten Hag'ın durumuna düşmesi ve ikinci sezonunu da kaybedip yazın yazılması ihtimali çok yüksekti - Ocak ayında Slot'u kovup yerine Xabi Alonso'yu getirerek mevcut sezonu kurtarma fırsatını aptalca kaçırmış olsalardı.

    Kanıt yerine duygu

    Liverpool, 24 Ocak'ta Bournemouth'a yenildiğinde – bu yenilgi, Premier Lig'de üst üste alınan dört beraberliğin ardından gelmişti – Alonso, 12 gün önce Real Madrid tarafından akıl almaz bir şekilde kovulmuş olduğu için zaten piyasada bulunuyordu.

    O zamanlar, kulübe erişim için kulübe bağımlı olan gazeteciler için, Reds'in Slot'u kovup Alonso'yu işe alması yönündeki çağrıları, kulübün çevrimiçi taraftar kitlesinin daha sabırsız kesimi için aşağılayıcı bir terim olan "E-Reds"in tipik bir tepkisi olarak görmezden gelmek kolaydı.

    Liverpool'un teknik direktörleri kovma alışkanlığı olmadığı, özellikle de bir önceki sezon şampiyonluk kazanmış olanları kovmadığı defalarca vurgulandı. Slot'un hala bolca kredisi olduğu görünüyordu ve argüman, taraftarların hayatlarının en güzel günlerinden birini yaşattığı için teknik direktöre minnettar olması gerektiği yönündeydi.

    Ancak, duyguların kanıtları gölgelemesine asla izin verilmemeliydi. İster Kop tribününde ister kanepelerinde otursunlar, taraftarlar Liverpool'un Slot'un çöküşü nedeniyle kaybolduğunu kendi gözleriyle görebiliyorlardı. Ona ya kış transfer döneminde yardım edilmeli ya da o anda kovulmalıydı - ancak kulüp hiçbir şey yapmadı ve kurtarılabilecek bir sezonun bu kaçınılmaz ve oldukça üzücü sonuca doğru sürüklenmesine izin verildi.

    Sabrım tükendi

    Liverpool, Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanarak bu sezon için “asgari şartı” yerine getirmiş olabilir, ancak bunu ancak sezonun ortasında Premier Lig’e tahsis edilen ek kontenjan sayesinde başardı. Ayrıca, sezonun sondan bir önceki iç saha maçında Slot’un taraftarların desteğini kaybettiği acı bir şekilde ortaya çıktı.

    Krizdeki Chelsea ile oynanan korkunç bir beraberliğin ikinci yarısının ortasında, teknik direktör Rio Ngumoha'yı oyundan aldığı için yuhalandı. Slot, maçtan sonra genç oyuncunun kramp şikayetinde bulunduğunu açıkladı, ancak taraftarların bu kararı sadece sorgulamakla kalmayıp açıkça eleştirmeye mecbur hissetmeleri, Hollandalı teknik adamın kararlarına artık güvenmediklerini ortaya koydu. Taraftarlar açısından, sürekli istikrarsız performans gösteren Cody Gakpo yerine en tehlikeli forvetini oyundan alması tamamen mantıklı bir hareketti.

    Dolayısıyla, Salah, Brentford maçı öncesinde, Liverpool'un "heavy metal futbolu"nu bir kenara bırakıp Coldplay'e eşdeğer bir taktiğe yöneldiğini hayıflanarak, Slot'un taraftarların gözünde kalan azıcık itibarını da yerle bir ettiğinde, 47 yaşındaki teknik adamın günlerinin sayılı olduğu açıktı.

    Kaçırılan fırsat

    Şimdi tabii ki asıl soru, bundan sonra ne olacağıdır. Liverpool altı aydan fazla bir süre inkâr içinde kalmasaydı, sadece taraftarların gözdesi olmakla kalmayıp günümüz futbolunun en heyecan verici genç teknik direktörlerinden biri olan Alonso’yu kadroya katarak Anfield’daki atmosferi tamamen değiştirebilirdi.

    Eski Bayern Leverkusen oyuncuları Florian Wirtz ve Jeremie Frimpong'dan şüphesiz en iyi verimi alabilecek bir teknik direktör atamak için bolca fırsatları vardı, ancak bunun yerine anlaşılmaz bir şekilde sezon sonuna kadar beklediler. Dolayısıyla, bu erteleme nedeniyle acı bir şekilde cezalandırılma riski çok yüksek.

    Kurtarıcı mı?

    Ancak her şey henüz kaybedilmiş değil. Bu hafta başında AC Milan’ın teklifine rağmen Andoni Iraola hâlâ piyasada – ve bunun nedeni, İspanyol teknik adamın Anfield’da açılabilecek bir pozisyonun haberini almış olması olduğu söyleniyor.

    Iraola'nın Liverpool ile anılması elbette şaşırtıcı değil, zira Hughes tarafından Bournemouth'a getirilmiş ve geçen yaz savunmasının neredeyse tamamını kaybetmesine rağmen Vitality Stadyumu'nda inanılmaz bir iş çıkararak kulübün bu sezon Premier League'i altıncı sırada bitirip tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılmasını sağlamıştı.

    Iraola elbette Alonso değil. Liverpool veya taraftarlarıyla aynı bağı yok. Ancak o, Premier League'de kendini kanıtlamış, elindeki kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmasıyla tanınan ve aynı zamanda takımının çekici, hücum futbolu oynamasını sağlayan olağanüstü bir teknik direktör.

    Bu anlamda Iraola, sadece takımlarını tekrar izlemekten keyif almak isteyen taraftarlar tarafından kollarını açarak karşılanacaktır; Slot yönetiminde arka arkaya yaşanan sıkıcı ve moral bozucu performansların ardından heyecanlanacak bir şeye sahip olmak isteyen taraftarlar tarafından.

    Liverpool taraftarları, geçen sezon saha içinde ve dışında sergilenen anlaşılmaz pasiflik ve korkunç kararlar nedeniyle tehlikeli bir şekilde hayal kırıklığına uğradı. Kulüp sahipleri, Slot'u kovmak için bu kadar uzun süre bekleyerek büyük bir hata yaptı. Artık, kulübü destekleyenler ile kulübü yönetenler arasındaki gergin - hatta kopmuş - ilişkiyi en azından bir nebze olsun düzeltmek için Iraola'yı mümkün olduğunca çabuk getirmeleri zorunludur.