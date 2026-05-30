Arne Slot, Liverpool’a başka seçenek bırakmadı – şimdi Kırmızılar, Xabi Alonso’yu transfer etme fırsatını aptalca kaçırdıktan sonra, kovulan şampiyonluk kazanan teknik direktörün yerine Andoni Iraola’yı kadroya katmak zorunda

Önümüzdeki saatler, günler ve haftalarda pek çok yorumcu, Slot’un haksızlığa uğradığını ve 2024-25 sezonundaki başarısının büyüklüğünün hafife alındığını savunacaktır. Ancak asıl mesele, onun kovulup kovulmaması gerektiği değil, Liverpool’un daha erken harekete geçip geçmemesi gerektiğidir.

Richard Hughes ve ekibinin neden menajerlerinin yanında durmak zorunda hissettiklerini anlayabiliriz. Ancak Kasım ayından beri Slot'un, Liverpool'un sıradanlığa doğru dramatik düşüşünü nasıl durduracağı konusunda hiçbir fikri olmadığı açıktı.

Kulübün 71 yıldır gördüğü en kötü sonuçlar alınırken, o defalarca takımının sorunlarını dile getirdi, ancak hiçbir zaman kalıcı çözümler üretemedi. Liverpool, sezonun sonlarına doğru hala duran toplardan gol yiyordu ve geçiş anlarında paramparça oluyordu. Performanslarında hiçbir şekilde gözle görülür bir iyileşme olmamıştı.