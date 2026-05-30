Arne Slot, Liverpool’a başka seçenek bırakmadı – şimdi Kırmızılar, Xabi Alonso’yu transfer etme fırsatını aptalca kaçırdıktan sonra, kovulan şampiyonluk kazanan teknik direktörün yerine Andoni Iraola’yı kadroya katmak zorunda

Adil olmak gerekirse, Liverpool’un kaos dolu sezonunun son maçı öncesinde Slot’un Anfield’dan ayrılacağına dair söylentiler vardı, ancak kulüple yakın ilişkisi olan gazeteciler bu söylentileri kısa sürede yalanladı.
Reds'in Şampiyonlar Ligi'ne zorla girmesini sağlayan Brentford ile oynanan kötü berabere biten maçın ardından, Slot da transfer döneminin potansiyel dönüştürücü etkisi hakkında iyimser bir şekilde konuşarak, gelecek sezon Liverpool'un başında olmayı bekleyen bir adam gibi konuştu.
Görüldüğü üzere, Liverpool'a sadık medya, Slot'un durumu düzeltmek için daha fazla zamana ihtiyacı olduğu yönündeki parti çizgisini savunuyordu. Ancak, taraftarların büyük hayal kırıklığı ve kulüp içi sezon değerlendirmesinin sonuçları, Liverpool'a ilk yılında şampiyonluğu kazanan teknik direktörü kovmaktan başka seçenek bırakmadı.