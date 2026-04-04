Arne Slot kovuldu! Hayal kırıklığına uğrayan Liverpool taraftarları, Manchester City’ye karşı FA Cup’ta yaşadıkları utanç verici yenilginin ardından stadyumu terk ederken Xabi Alonso’nun adını haykırıyor
Taraftarlar Xabi Alonso'nun gelmesini istiyor
FA Kupası'nda Manchester City karşısında 4-0 geride kalan ve neredeyse hiç direnç gösteremeyen takımın maç bitmeden binlerce Liverpool taraftarının stadyumu terk etmesi, sosyal medyadan tribünlere sıçrayan hayal kırıklığıyla birlikte Slot'un görev süresine yönelik sert bir eleştiriye dönüştü. Tribünlerde Xabi Alonso'nun adı haykırılırken, baskı altındaki Hollandalı teknik adamın yerine İspanyol teknik adamın getirilmesi yönündeki talepler giderek güçlendi.
Haaland'ın hat-trick'i acıyı daha da artırdı
Maç, Merseyside ekibi için baştan sona bir kabustu. Erling Haaland, Liverpool savunmasını paramparça eden bir hat-trickle kusursuz bir performans sergiledi; daha önce Anfield’a transfer olacağı söylenen Antoine Semenyo ise dördüncü golü atarak bu ezici galibiyeti kesinleştirdi. İki takım arasındaki kalite farkı 90 dakika boyunca apaçık ortadaydı.
Bu yenilgi, Liverpool'un bu sezon ligde kupa kazanma umutlarını fiilen sona erdirdi. City taraftarları Slot'a "sabah kovulacaksın" diye bağırarak alay ederken, gerçekte teknik direktörün koltuğu hiç bu kadar sallantıda olmamıştı. Soyunma odasını ve taraftarları bir arada tutmak gibi devasa bir görevle karşı karşıya kalan Slot, takımı teslim olurken saha kenarında yalnız bir figür olarak duruyordu.
- AFP
İstenmeyen rekorlar ve Rodgers ile yapılan karşılaştırmalar
Liverpool'un düşüşünün ardındaki istatistiksel veriler iç karartıcı bir tablo çiziyor. Opta'ya göre Liverpool, bu sezon tüm turnuvalarda toplam 15 maç kaybetti. Bu, 2014-15 sezonunda Brendan Rodgers'ın son tam sezonunda 18 kez yenildiklerinden bu yana tek bir sezonda aldıkları en yüksek mağlubiyet sayısı; üstelik Liverpool'un en az dokuz maçı daha oynaması gerekiyor.
Kulübü çevreleyen atmosfer, Rodgers döneminin son günlerini yansıtmaya başlıyor. Fenway Sports Group'un baş antrenörü desteklemeye devam edeceğini savunup ısrar etmesine rağmen, sahada ilerleme kaydedilememesi bu tutumu haklı çıkarmayı giderek zorlaştırıyor. Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı da yaklaşırken, Avrupa kupalarına katılmak için ligi ilk beşte bitirmeye odaklanmak, Slot'un sezonu kurtarmak için tek şansı olabilir.