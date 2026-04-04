Arne Slot kovuldu! Hayal kırıklığına uğrayan Liverpool taraftarları, Manchester City’ye karşı FA Cup’ta yaşadıkları utanç verici yenilginin ardından stadyumu terk ederken Xabi Alonso’nun adını haykırıyor

Maç, Merseyside ekibi için baştan sona bir kabustu. Erling Haaland, Liverpool savunmasını paramparça eden bir hat-trickle kusursuz bir performans sergiledi; daha önce Anfield’a transfer olacağı söylenen Antoine Semenyo ise dördüncü golü atarak bu ezici galibiyeti kesinleştirdi. İki takım arasındaki kalite farkı 90 dakika boyunca apaçık ortadaydı.

Bu yenilgi, Liverpool'un bu sezon ligde kupa kazanma umutlarını fiilen sona erdirdi. City taraftarları Slot'a "sabah kovulacaksın" diye bağırarak alay ederken, gerçekte teknik direktörün koltuğu hiç bu kadar sallantıda olmamıştı. Soyunma odasını ve taraftarları bir arada tutmak gibi devasa bir görevle karşı karşıya kalan Slot, takımı teslim olurken saha kenarında yalnız bir figür olarak duruyordu.