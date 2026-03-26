Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier League
Arne Slot kovulacak mı? David Ornstein, eleştirilerin hedefindeki teknik direktörle ilgili Liverpool'un tutumunu açıklıyor

Anfield'da taraftarların hayal kırıklıklarını dile getirdiği bir form düşüşüne rağmen, Liverpool Arne Slot'a "güvenmeye" devam ediyor. The Athletic muhabiri David Ornstein, kulüp yönetiminin teknik direktörlük koltuğunda bir değişiklik yapmayı düşündüğü yönündeki iddiaları yalanlayarak, kulübün Hollandalı teknik direktörün yönetiminde şimdiden gelecek planları yaptığını belirtti.

  • Liverpool yönetimi Arne Slot'a destek veriyor

    The Athletic FC Podcast'te konuşan Ornstein, kulübün mevcut durumunu şu sözlerle açıkladı: "Aksini iddia eden haberlere rağmen elimizdeki tüm bilgiler, Liverpool'un Arne Slot'a sadık kaldığını ve teknik direktör değişikliği gibi bir düşüncenin olmadığını gösteriyor. Kulüp, onunla birlikte planlar yapıyor ve öncelikleri, odak noktaları, ona başarıya ulaşması için gerekli kadro yapısını sağlamak."

    • Reklam
    Performans düşüşünün ele alınması

    Ancak Ornstein, 2024-25 Premier Lig şampiyonu için bu sezonun beklentilerin altında kaldığını kabul etmekten çekinmedi. Liverpool, saha içinde ve dışında birçok zorlukla karşı karşıya kaldı; bu da tutarsız performanslara yol açarak takımın ligi ilk beşte bitirmek için mücadele etmesine neden oldu. Bu tür dönemlerde teknik direktör doğal olarak mercek altına alınsa da, kulüp, köklü kararlar almadan önce dış faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğine inanıyor.

    Ornstein, "Arne Slot'u savunmak için burada değilim. Liverpool'un sezonu, standartlarına, performanslarına ve sonuçlarına göre kötü geçti ve o da bunun merkezinde yer alıyor" diye ekledi. "Ancak saha içi ve saha dışı faktörlerin çeşitliliğine bakarsanız, bu dikkat çekicidir ve Liverpool'un ona daha fazla süre vermek istemesine şaşırmıyorum."



  • Almanya'dan gelen çelişkili söylentiler

    Bu gelişme, eski Bayer Leverkusen teknik direktörü Xabi Alonso'nun yerine geçmesi için görüşüldüğü yönündeki Almanya'dan gelen haberlere doğrudan bir yanıt niteliğinde. Bild gazetesi, Slot'un kovulmanın eşiğinde olduğunu ve Merseyside'da oynadığı dönemden beri taraftarların gözdesi olan Alonso'nun bu yaz "gelmesinin beklendiğini" iddia etmişti.

    Ancak Ornstein, özellikle geçen sezonki başarısı göz önüne alındığında, Slot'un kulübün uzun vadeli vizyonunun ayrılmaz bir parçası olmaya devam ettiğini vurguluyor. "Arne Slot, geçen sezon Liverpool'u lig şampiyonluğuna taşıdığını unutmayalım, kulübü yönetmek istedikleri profile sahip," diye belirtti. "Bu yüzden, transfer kararlarında da çok önemli bir rol oynayacak."



    Odak noktası hâlâ birçok alanda

    Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ve Manchester City ile yapılacak FA Cup çeyrek finali gibi önemli maçlar ufukta görünürken, Liverpool belirsizlik yaratarak sezonun gidişatını tehlikeye atmaktan çekiniyor.

    Liverpool'un Premier Lig'i ilk dörtte bitirememesi tehlikesi de var ve baskı hala yüksek olsa da, üst yönetimden gelen talimat şimdilik net. Slot'un görev süresine ilişkin kesin bir değerlendirme, büyük olasılıkla mevcut sezonun son düdüğü çaldıktan sonra yapılacak. Böylece kulüp, sezonun son haftalarının heyecanı bir kenara bırakıp, tüm çalışmaları daha sakin bir ortamda değerlendirebilecek.

