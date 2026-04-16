Ünlü spor muhabiri David Ornstein'ın The Athletic FC podcast'inde aktardığına göre, halen İngiltere şampiyonu olan takım, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kaçırsa bile Slot'u elinde tutmak istiyor.
Arne Slot ile ilgili sürpriz mi? Liverpool FC'nin iddia edilen teknik direktör planları ortaya çıktı
Geçtiğimiz haftalarda Anfield Road'da Slot için durum giderek daha da zorlaşmıştı. En geç Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint-Germain'e karşı elenmeleriyle birlikte, Hollandalı teknik direktörün hayal kırıklığı yaratan bu sezonun sonunda görevden alınabileceğine dair genel kanı kesinleşti. Örneğin Daily Mail, Liverpool'un Nisan başında FA Cup çeyrek finalinde Manchester City'ye 0-4 yenildikten sonra "Slot, kovulmaya doğru uyurgezer gibi ilerliyor" diye yazmıştı.
Ornstein'a göre, Anfield Road'daki yetkililer, olumsuz gelişmelere rağmen, sözleşmesi 2027'ye kadar süren Slot'a güvenmeye devam etme konusunda net bir plan izliyor. Ve bu, sezonu Şampiyonlar Ligi'ne başarılı bir şekilde kalifiye olarak uzlaşmacı bir şekilde bitirip bitiremeyeceğinden tamamen bağımsız.
Reds, sezonun son kalan hedefinde, Premier League'in gelecek sezon için beşinci Şampiyonlar Ligi katılım hakkını şimdiden garantilemiş olmasından yararlanıyor. Dolayısıyla şu anki beşinci sıra yeterli olur, ancak altıncı sıradaki (FC Chelsea) takımla aradaki fark sadece dört puan. Ve kalan maçlar oldukça zorlu: Pazar günü Everton ile ateşli bir şehir derbisi var ve Crystal Palace ile kesinlikle hafife alınmaması gereken bir iç saha maçının ardından, Slot-Elf, Şampiyonlar Ligi yarışında üç önemli rakibi olan Manchester United (deplasman), Chelsea (ev) ve Aston Villa (deplasman) ile arka arkaya karşılaşacak. Son maç gününde ise, sürpriz bir şekilde yedinci sırada yer alan ve o zamana kadar Avrupa kupalarına katılma şansı hala devam edebilecek FC Brentford bekliyor.
Arne Slot, PSG'ye karşı Liverpool'un elenmesinin ardından sert eleştirilere maruz kaldı
Slot, 2024 yılında Liverpool'un başına geçerek kulübün efsanesi Jürgen Klopp'un zorlu mirasını devralmıştı. Hollandalı teknik adam, ilk sezonunda Reds'i şampiyonluğa taşıdı ve ikinci sezonuna da ligin ilk beş maçında beş galibiyet alarak güçlü bir başlangıç yaptı.
Ancak o zamandan beri sorunlar giderek arttı ve Premier Lig'de şampiyonluğu savunma umudu çok erken bir aşamada ortadan kalktı. Liverpool, EFL Kupası'nda erken elenmiş ve City'ye karşı yaşadığı fiyasko ile FA Kupası'ndan da elenmiş olduğundan, son şampiyonluk umutları Şampiyonlar Ligi'ne bağlıydı.
Ancak çeyrek finalde PSG'ye karşı iki 0-2'lik mağlubiyetin ardından haklı olarak yolun sonu geldi ve Salı günkü rövanş maçının ardından Slot, kadro kararları nedeniyle en çok eleştirilen isim oldu. Slot, yaklaşık üç aylık bir sakatlık döneminden kısa süre önce dönen forvet Alexander Isak'ı sürpriz bir şekilde ilk 11'e dahil etmiş, bunun yerine Mohamed Salah ve Cody Gakpo yedek kulübesinde oturmuştu.
Slot, bu kararını, uzun süre sakat kalan İsveçli oyuncunun uzatmalarda yorulabileceğini düşünerek, olası bir uzatma durumunda Isak'ı yedek olarak kullanmak istemediğini belirterek açıklamıştı. "Ancak 45 dakika oynatıp, devre arasında beş ila on dakika daha oynarsa nasıl hissedeceğine bakmak bir olasılıktı," diyen Slot, ikinci yarıda pek göze çarpmayan Isak'ı Gakpo ile değiştirdi.
Maçtan sonra Slot, aralarında eski Liverpool oyuncusu Dietmar Hamann'ın da bulunduğu kişilerden kararını alay konusu olarak dinlemek zorunda kaldı: "Eğer o (Isak, ed.) üç ay oynamazsa ve sonra Avrupa'nın en iyi takımına karşı sahaya çıkarsa, o zaman oynaması gerekir. Ve o (Slot, ed.) onu oyuna sokmak istemiyor, çünkü o zaman uzatmalarda oynayamayabilir. Dürüst olmak gerekirse: Bu adama büyük saygı duyuyordum, ama böyle bir şeyi daha önce hiç duymadım," diye Sky'da öfkelendi Hamann ve ekledi: "Böyle bir şeyin daha önce olup olmadığını bilmiyorum. Muhtemelen olmuştur, ama Şampiyonlar Ligi'nde değil."
FC Liverpool'un kalan maç programı
Maç günü
Rakip
33
FC Everton (D)
34
Crystal Palace (E)
35
Manchester United (D)
36
FC Chelsea (E)
37
Aston Villa (D)
38
FC Brentford (E)