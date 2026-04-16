Arne Slot ile ilgili sürpriz mi? Liverpool FC'nin iddia edilen teknik direktör planları ortaya çıktı

Slot, 2024 yılında Liverpool'un başına geçerek kulübün efsanesi Jürgen Klopp'un zorlu mirasını devralmıştı. Hollandalı teknik adam, ilk sezonunda Reds'i şampiyonluğa taşıdı ve ikinci sezonuna da ligin ilk beş maçında beş galibiyet alarak güçlü bir başlangıç yaptı.

Ancak o zamandan beri sorunlar giderek arttı ve Premier Lig'de şampiyonluğu savunma umudu çok erken bir aşamada ortadan kalktı. Liverpool, EFL Kupası'nda erken elenmiş ve City'ye karşı yaşadığı fiyasko ile FA Kupası'ndan da elenmiş olduğundan, son şampiyonluk umutları Şampiyonlar Ligi'ne bağlıydı.

Ancak çeyrek finalde PSG'ye karşı iki 0-2'lik mağlubiyetin ardından haklı olarak yolun sonu geldi ve Salı günkü rövanş maçının ardından Slot, kadro kararları nedeniyle en çok eleştirilen isim oldu. Slot, yaklaşık üç aylık bir sakatlık döneminden kısa süre önce dönen forvet Alexander Isak'ı sürpriz bir şekilde ilk 11'e dahil etmiş, bunun yerine Mohamed Salah ve Cody Gakpo yedek kulübesinde oturmuştu.

Slot, bu kararını, uzun süre sakat kalan İsveçli oyuncunun uzatmalarda yorulabileceğini düşünerek, olası bir uzatma durumunda Isak'ı yedek olarak kullanmak istemediğini belirterek açıklamıştı. "Ancak 45 dakika oynatıp, devre arasında beş ila on dakika daha oynarsa nasıl hissedeceğine bakmak bir olasılıktı," diyen Slot, ikinci yarıda pek göze çarpmayan Isak'ı Gakpo ile değiştirdi.

Maçtan sonra Slot, aralarında eski Liverpool oyuncusu Dietmar Hamann'ın da bulunduğu kişilerden kararını alay konusu olarak dinlemek zorunda kaldı: "Eğer o (Isak, ed.) üç ay oynamazsa ve sonra Avrupa'nın en iyi takımına karşı sahaya çıkarsa, o zaman oynaması gerekir. Ve o (Slot, ed.) onu oyuna sokmak istemiyor, çünkü o zaman uzatmalarda oynayamayabilir. Dürüst olmak gerekirse: Bu adama büyük saygı duyuyordum, ama böyle bir şeyi daha önce hiç duymadım," diye Sky'da öfkelendi Hamann ve ekledi: "Böyle bir şeyin daha önce olup olmadığını bilmiyorum. Muhtemelen olmuştur, ama Şampiyonlar Ligi'nde değil."