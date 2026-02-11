Arne Slot için zaman daralıyor: Liverpool'un son maçları, ilk beş umutlarını ve teknik direktörün işini pamuk ipliğine bağlıyor.

Jamie Carragher, bir haftalık aradan sonra Pazar günü son dakikada alınan yenilginin ardından, Liverpool'un bu sezonu "özel" kılmasının tek yolunun yedinci Avrupa Kupası'nı kazanmak olduğunu savundu ve Slot'un takımının zorlu Premier Lig'den çok kıtasal turnuvalara daha uygun olduğu inkar edilemez. Ancak Reds'in sorunları sadece fiziksel değil, aynı zamanda açıkça psikolojik. Bir zamanlar zihinsel olarak çok güçlü olan bu takım, artık endişe verici bir şekilde iradesiz ve baskı arttığında çökmeye meyilli. Bunun en iyi örneği, tek bir Premier Lig sezonunda en fazla uzatma dakikalarında gol yiyen takım rekorunu (dört) şimdiden egale etmiş olmaları.
Hala 13 maçın kaldığı düşünülürse, Reds'in bu en istenmeyen rekoru tamamen ele geçirmesi hiç de şaşırtıcı olmaz. Slot'un itiraf ettiği gibi, Liverpool artık son dakikada kaybetmeyi neredeyse bekleyen bir aşamaya gelmiş durumda - bu hem üzücü hem de endişe verici bir durum.
Eski Feyenoord teknik direktörü, "Uzatmalarda geç gol yediğimiz maçların sayısı normalden çok daha fazla. Bu kötü şans mı, yoksa bizim hatamız mı?" diye sordu. "Birçok farklı şey denedim, defansif oyuncu değişiklikleri yaptım ve gol yedik, aynı oyuncularla oynamaya devam ettim ve yine gol yedik, yani birçok şey denedik . Şanssız olduğumuzu söyleyebilirim, bu kesinlikle doğru. Peki bu şanssızlık mı yoksa kimliğimizin bir parçası mı? Bunu önümüzdeki üç dört ay içinde öğrenebiliriz."
Esasen, Liverpool kendine olan inancını kaybediyor, artık kim olduklarından emin değiller ve bu zamansız kimlik krizi onlara Şampiyonlar Ligi futbolunu mal olabilir - Slot Salı günü bunun kabul edilemez olacağını kabul etti.
Elbette, Salı gecesinin sonuçlarının da vurguladığı gibi, ilk beş sıradaki rakipleri de kusursuz olmaktan uzak. Yine de, hem United hem de Chelsea yeni teknik direktörleri altında yenilgisizliğini sürdürüyor ve Unai Emery'nin sakatlıklarla boğuşan Villa'sı sürpriz bir şampiyonluk hedefinden gergin bir şekilde arkasına bakmaya başlamış olsa da, Liverpool'un sekiz puan önünde. Bu, bu sezon maç başına ortalama 1,52 puan alan ve bu nedenle sadece 59 puanla bitirme yolunda olan bir takım için şu anda aşılmaz bir fark gibi görünüyor.
Anfield taraftarlarının en büyük korkusu, Reds'in önümüzdeki altı hafta içinde geçen sezonki özgüvenini yeniden kazanmaması halinde, Mayıs ayı geldiğinde Villa, United ve Chelsea'nin çok gerisinde kalacakları ve bu durumda karşılıklı maçların önemi kalmayacağıdır.
Artık hata yapma lüksü kalmadı. Slot, Sunderland maçı öncesinde "Mükemmelliğe yakın olmalıyız" dedi. Ancak Virgil van Dijk ve Alisson Becker gibi oyuncuların bile savunmada inanılmaz pahalı hatalar yaptığı düşünülürse, bu pek olası görünmüyor . Elbette, teknik direktör bireysel hatalardan sorumlu tutulamaz, ancak Liverpool'un genel performansının iyileştiğini ısrarla vurgulasa da, sonuçlar öyle değil ve kendisinin de itiraf ettiği gibi, lig tablosu asla yalan söylemez.
Slot Pazar günü"Lig tablosu her zaman bulunduğunuz yeri en iyi şekilde yansıtır" dedi ve Liverpool şu anda büyük bir sıkıntı içinde. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı ve teknik direktörün işi tehlikede.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.