Arne Slot için zaman daralıyor: Liverpool'un son maçları, ilk beş umutlarını ve teknik direktörün işini pamuk ipliğine bağlıyor.

Ayrıca, Liverpool'un utanç verici bir şekilde pasif geçen ilk 45 dakikanın ardından, eski günlerinden uzak bir City takımına karşı maçı götürmesinin bir ilerleme olarak değerlendirilmesi fikri oldukça tartışmalı. Sonuçta, Reds bu sezon boyunca zaman zaman iyi performanslar sergiledi. Hala beklediğimiz şey, Premier League'de eksiksiz bir performans, geçen sezonun şampiyonlarının giderek yoğunlaşan bir rekabet ortamında hala tutarlı bir şekilde maç kazanabileceğinin tartışılmaz kanıtı.

Slot, "oraya varıyoruz" diyor, ancak Reds'in sezonunu kurtarmak için zamanı ve maçları hızla tükeniyor. 2025-26 sezonunun sadece 13 maçı kalmışken, Liverpool sıralamada altıncı sırada, beşinci sıradaki Chelsea'nin beş puan gerisinde ve dördüncü sıradaki Manchester United'ın bir puan gerisinde.

Orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch, Reds'in gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaracağından "emin" olduğunu söylüyor. Hollandalı oyuncu, "Zor bir durum ama ben pek endişelenmiyorum, çünkü sahip olduğumuz kaliteyi biliyorum" dedi.

Ancak, Slot'un takımının ilk beşe geri dönmesi konusunda bu kadar iyimser olan bir Liverpool taraftarı bulmak zor. Bunun çeşitli nedenleri var.