Goal.com
Canlı
Arne Slot Liverpool GFX GOAL
Mark Doyle

Arne Slot için zaman daralıyor: Liverpool'un son maçları, ilk beş umutlarını ve teknik direktörün işini pamuk ipliğine bağlıyor.

Pazar günü Anfield'da Liverpool, bu sezon ikinci kez Manchester City'ye yenildi. Arne Slot, 2-1'lik yenilginin ardından, Kasım ayında Etihad'da 3-0'lık moral bozucu yenilgiden bu yana takımındaki "iyileşmenin" "herkesin görebileceği kadar açık" olduğunu ve ikinci yarıda kesinlikle bazı olumlu işaretler olduğunu vurguladı, ancak yine de maçın son dakikalarında artık neredeyse alışılagelmiş hale gelen bir çöküş yaşadı.

Ayrıca, Liverpool'un utanç verici bir şekilde pasif geçen ilk 45 dakikanın ardından, eski günlerinden uzak bir City takımına karşı maçı götürmesinin bir ilerleme olarak değerlendirilmesi fikri oldukça tartışmalı. Sonuçta, Reds bu sezon boyunca zaman zaman iyi performanslar sergiledi. Hala beklediğimiz şey, Premier League'de eksiksiz bir performans, geçen sezonun şampiyonlarının giderek yoğunlaşan bir rekabet ortamında hala tutarlı bir şekilde maç kazanabileceğinin tartışılmaz kanıtı.

Slot, "oraya varıyoruz" diyor, ancak Reds'in sezonunu kurtarmak için zamanı ve maçları hızla tükeniyor. 2025-26 sezonunun sadece 13 maçı kalmışken, Liverpool sıralamada altıncı sırada, beşinci sıradaki Chelsea'nin beş puan gerisinde ve dördüncü sıradaki Manchester United'ın bir puan gerisinde.

Orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch, Reds'in gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaracağından "emin" olduğunu söylüyor. Hollandalı oyuncu, "Zor bir durum ama ben pek endişelenmiyorum, çünkü sahip olduğumuz kaliteyi biliyorum" dedi.

Ancak, Slot'un takımının ilk beşe geri dönmesi konusunda bu kadar iyimser olan bir Liverpool taraftarı bulmak zor. Bunun çeşitli nedenleri var.

  • Bournemouth v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Yumuşak armatür seti...

    Gravenberch, Liverpool'un "maçları kazanmaya başlaması gerektiğini" kabul etti, ancak bu, Reds'in tüm sezon boyunca, özellikle de yılbaşından bu yana zorlandığı bir şey.

    Kağıt üzerinde, Slot'un takımı Mart ayındaki milli maç arasına kadar Sunderland (deplasman), Nottingham Forest (deplasman), West Ham (ev), Wolves (deplasman), Tottenham (ev) ve Brighton (deplasman) ile kolay bir fikstürle karşılaşacak. Yeni yükselen Sunderland, bu altı takım arasında orta sıralarda en üstte yer alıyor, bu nedenle asgari hedef, önümüzdeki altı maçtan 14 puan almak olmalı, çünkü dört galibiyet ve iki beraberlik, Liverpool'u 29 hafta sonunda 53 puana taşıyacak ve son yedi maç öncesinde, Manchester United (d), Chelsea (h) ve Aston Villa (a) ile oynanacak üç maç da dahil olmak üzere, son yedi maçta ilk beş sıradaki takımlarla mücadelesine geri dönecektir.

    Son iki Premier Lig sezonunda beşinci sırayı garantilemek için 66 puan yeterliydi (ancak Newcastle geçen yıl sadece gol farkıyla Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi başardı), bu da Reds'in kalan 39 puandan en az 27 puan alması gerektiği anlamına geliyor ve bu normalde şampiyonluk kazanan bir takım için çok da zor bir hedef değil.

    Ancak sorun şu ki, United ve Chelsea bir ay önce teknik direktörlerini kovduktan sonra formlarını bulurken, Liverpool Slot'a sadık kaldığı için henüz haklı çıkamadı.

    • Reklam
  • Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    İyileşme nerede?

    Liverpool, son milli maç arası sonrasında sezonunu tekrar rayına oturtmak için altın bir fırsat yakaladı. 22 Kasım'da küme düşme tehlikesi yaşayan Nottingham Forest'ı ağırlayarak başlayan bu fırsat, Slot'un takımı ilk golü (tabii ki duran topta) yedikten sonra 3-0'lık utanç verici bir yenilgiyle sonuçlandı.

    Kırmızılar iki ay boyunca başka bir maç kaybetmedi, ancak bu Premier Lig tarihindeki en ikna edici olmayan yenilmezlik serisiydi, çünkü şampiyon 30 Kasım ile 17 Ocak arasında oynadığı 10 maçın 6'sında berabere kaldı. Tek olumlu nokta Emirates Stadyumu'nda kazanılan puandı, Brighton, Spurs ve Wolves'a karşı alınan dört galibiyetin üçü bile acı verici derecede etkileyici değildi.

    Bu nedenle, Liverpool'un 2026'da oynadığı yedi lig maçından sadece birini kazanmayı başardığı göz önüne alındığında ,Slot'un hem City maçından sonra hem de Çarşamba günü Sunderland'a yapılacak deplasmandan önceiyileşmeden bahsetmesi biraz rahatsız ediciydi . Merseysiders, Leeds, Fulham, Burnley ve Bournemouth ile oynadıkları maçlardan sadece üç puan aldıkları için, özellikle zorlu bir fikstürleri olduğu da söylenemez.

    O halde, Liverpool'un birdenbire düşük bloklu takımları mağlup etmeye başlayacağına inanmak için çok az gerçek neden var - özellikle de bu sezon şu ana kadar tek bir iç saha maçı bile kaybetmemiş olan Sunderland'ı.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NEWCASTLEAFP

    Salah'ın düşüşü

    Hugo Ekitike ve Florian Wirtz'in oluşturduğu verimli ortaklık, en azından gelecek açısından iyimser olmak için meşru bir neden olsa da, sorun şu ki Mohamed Salah şu anda geçmişteki başarılarının gölgesinde yaşıyor. Liverpool'u unutulmaz bir sezonla ikinci Premier League şampiyonluğuna taşıyan Salah, gol önünde şok edici bir düşüş yaşadı ve bu da Slot'un takımını en etkili hücum silahından mahrum bıraktı.

    Dışarıdan bakıldığında, 33 yaşındaki oyuncunun 17 lig maçında sadece 4 gol atmasının (on yıldan fazla bir süre önce Serie A'da oynadığı dönemden bu yana sezonun bu aşamasında en kötü performansı) kimin suçu olduğunu kesin olarak bilmek zor, çünkü o bir gecede ortalama bir oyuncu haline gelmedi. Yaş, eninde sonunda tüm oyuncuları yakalar, ancak futbol, geçen sezonun sonunda birdenbire onu terk etmedi.

    Salah, Kasım ayında takımdan çıkarıldığında günah keçisi yapıldığını iddia ederken, Slot ise Mısırlı oyuncunun geçen sezon savunma görevlerinde gösterdiği ustaca performansı haklı çıkarmak için gerekli olan rakamları artık elde edemediğini gösterebilirdi.

    Kesin olarak bildiğimiz tek şey, Slot'un Salah'ı en iyi haline yakın bir şekilde oynamaya nasıl geri döndüreceğini bulması gerektiği, çünkü Liverpool'un kadrosunda şu anda başka bir sezon 30 gol atan oyuncu yok.

    Ekitike beklenenden daha iyi performans gösteriyor olabilir ve Wirtz son haftalarda verimini artırmış olabilir, ancak Dominik Szoboszlai ve onun duran topları dışında, kimse bu boşluğu doldurmaya yardımcı olmuyor ve bu da Reds'in geçen sezon Salah'ın belirlediği birçok yakın maçı kaybetmesine veya berabere kalmasına neden oluyor.

  • Gakpo LiverpoolGetty

    Diaz'ın boşluğunu doldurmakta başarısız olmak

    Salah'ın yaşadığı zorlukların bir başka sonucu da, Luis Diaz'ın herkesin tahmin edebileceğinden daha fazla özleniyor olmasıdır. Cody Gakpo, Kolombiyalı oyuncunun bıraktığı boşluğu doldurmakta başarısız olmuştur.

    Liverpool, Diaz'ı satmak konusunda şüphesiz zor durumda kaldı. Kanat oyuncusu, Bayern Münih'e transferine izin verilmeden çok önce ayrılmak istiyordu ve rekoru egale eden 20. şampiyonlukta oynadığı başrol bile fikrini değiştirmekte yetmedi. Richard Hughes ve ekibi, bu nedenle, 28 yaşındaki (o zamanki yaşı) bir oyuncunun transferi için 75 milyon euro (65 milyon sterlin/89 milyon dolar) makul bir rakam olduğunu düşündü ve bu görüşü önemli ölçüde haklıydı.

    Reds, Gakpo'nun geçen sezon Slot tarafından tercih ettiği sol kanat pozisyonuna geçtikten sonra iyi formunu (tüm turnuvalarda 18 gol) sürdüreceğine de son derece güveniyordu. Ne yazık ki, Hollandalı oyuncu birçok takım arkadaşından daha dramatik bir form düşüşü yaşıyor ve bu nedenle, sürekli sağ ayağına doğru kesme yapma alışkanlığı nedeniyle taraftarların öfkesinin odağı haline geldi.

    Bu bağlamda, Liverpool'un karar vericileri, Gakpo'nun City karşısında bir kez daha korkunç derecede etkisiz bir performans sergileyerek Anfield'ı çılgına çevirdiği aynı akşam, Diaz'ın Bayern Münih için hat-trick yapmaması için gerçekten bir şey yapabilirdi.

  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-LIVERPOOLAFP

    Takımın eksiklikleri ortaya çıktı

    Gakpo, formda olmayan vatandaşını seçmeye devam ettiği için Slot'u eleştirmek için de kullanılıyor, ancak teknik direktör, Federico Chiesa'nın kendisine verilen az sayıdaki fırsatı değerlendirememesi (ama bu kimin suçu?) ve Rio Ngumoha'nın henüz 17 yaşında olması nedeniyle başka seçeneği olmadığını savunuyor.

    Slot'un kadrosunun birçok alanda eksik olduğu yönünde çok güçlü argümanlar var, bu da benzeri görülmemiş bir yaz transfer dönemi sonrasında garip görünüyor, ancak Pazar günü bu durum çok bariz bir şekilde ortaya çıktı.

    Slot, yedek oyuncularına o kadar az güveniyordu ki, Curtis Jones'u sadece altı dakika kala oyuna soktu, ardından da uzatmalarda 2-1 gerideyken Chiesa'yı oyuna aldı. Pep Guardiola ise o kadar zengin bir kadroya sahipti ki, Liverpool'un transfer edebileceği ve aslında transfer etmesi gereken iki oyuncuyu, Marc Guehi ve Antoine Semenyo'yu ilk 11'de oynatabildi, Ruben Dias, Nathan Ake ve Rayan Cherki'yi oyuna sokabildi ve en önemlisi, Phil Foden, Tijjani Reijnders ve Nico Gonzalez'i maçın tamamında yedek kulübesinde tutabildi.

    Slot böyle bir kadro derinliğini ancak hayal edebilir, çünkü Liverpool, Szoboszlai'nin City maçında geç aldığı kırmızı kart nedeniyle bir maçlık cezasını çekmesi ve menajerin Calvin Ramsay'ı hiç de beğenmemesi nedeniyle, Sunderland maçında sağ bekte başka bir orta saha oyuncusu (büyük olasılıkla Jones) oynatmak zorunda kalacak.

    Elbette, Conor Bradley ve Jeremie Frimpong'un aynı anda sakatlık nedeniyle kaybı talihsizlik olarak değerlendirilebilir ve Slot, Liverpool'un şanssızlığından çok bahsetti, ancak İrlandalı oyuncunun formda kalamama sorunu bir süredir biliniyordu. Aynı durum, birkaç ayda bir birkaç maçtan fazlasını oynayamayan Joe Gomez için de geçerli.

    Bu nedenle, Reds'in transfer ekibi çok fazla sorumlu tutulabilir, çünkü geçen yaz yaklaşık yarım milyar pound harcama yapmasına rağmen, mevcut kadro ligi başarıyla bitirirken aynı zamanda FA Cup veya Şampiyonlar Ligi'nde de ilerleyebilecek kadar donanımlı değil - ve Slot, Hughes ve Billy Hogan ile yapılan ne kadar iyimser yuvarlak masa toplantıları olursa olsun, taraftarları aksine ikna edemez. Nitekim Slot, Salı günü basına yaptığı açıklamada, Liverpool'un haftada iki kez maç oynamaya dayanamayacağını etkili bir şekilde kabul etti.

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Fiziksel ve zihinsel olarak mücadele etmek

    Jamie Carragher, bir haftalık aradan sonra Pazar günü son dakikada alınan yenilginin ardından, Liverpool'un bu sezonu "özel" kılmasının tek yolunun yedinci Avrupa Kupası'nı kazanmak olduğunu savundu ve Slot'un takımının zorlu Premier Lig'den çok kıtasal turnuvalara daha uygun olduğu inkar edilemez. Ancak Reds'in sorunları sadece fiziksel değil, aynı zamanda açıkça psikolojik. Bir zamanlar zihinsel olarak çok güçlü olan bu takım, artık endişe verici bir şekilde iradesiz ve baskı arttığında çökmeye meyilli. Bunun en iyi örneği, tek bir Premier Lig sezonunda en fazla uzatma dakikalarında gol yiyen takım rekorunu (dört) şimdiden egale etmiş olmaları.

    Hala 13 maçın kaldığı düşünülürse, Reds'in bu en istenmeyen rekoru tamamen ele geçirmesi hiç de şaşırtıcı olmaz. Slot'un itiraf ettiği gibi, Liverpool artık son dakikada kaybetmeyi neredeyse bekleyen bir aşamaya gelmiş durumda - bu hem üzücü hem de endişe verici bir durum.

    Eski Feyenoord teknik direktörü, "Uzatmalarda geç gol yediğimiz maçların sayısı normalden çok daha fazla. Bu kötü şans mı, yoksa bizim hatamız mı?" diye sordu. "Birçok farklı şey denedim, defansif oyuncu değişiklikleri yaptım ve gol yedik, aynı oyuncularla oynamaya devam ettim ve yine gol yedik, yani birçok şey denedik . Şanssız olduğumuzu söyleyebilirim, bu kesinlikle doğru. Peki bu şanssızlık mı yoksa kimliğimizin bir parçası mı? Bunu önümüzdeki üç dört ay içinde öğrenebiliriz."

    Esasen, Liverpool kendine olan inancını kaybediyor, artık kim olduklarından emin değiller ve bu zamansız kimlik krizi onlara Şampiyonlar Ligi futbolunu mal olabilir - Slot Salı günü bunun kabul edilemez olacağını kabul etti.

    Elbette, Salı gecesinin sonuçlarının da vurguladığı gibi, ilk beş sıradaki rakipleri de kusursuz olmaktan uzak. Yine de, hem United hem de Chelsea yeni teknik direktörleri altında yenilgisizliğini sürdürüyor ve Unai Emery'nin sakatlıklarla boğuşan Villa'sı sürpriz bir şampiyonluk hedefinden gergin bir şekilde arkasına bakmaya başlamış olsa da, Liverpool'un sekiz puan önünde. Bu, bu sezon maç başına ortalama 1,52 puan alan ve bu nedenle sadece 59 puanla bitirme yolunda olan bir takım için şu anda aşılmaz bir fark gibi görünüyor.

    Anfield taraftarlarının en büyük korkusu, Reds'in önümüzdeki altı hafta içinde geçen sezonki özgüvenini yeniden kazanmaması halinde, Mayıs ayı geldiğinde Villa, United ve Chelsea'nin çok gerisinde kalacakları ve bu durumda karşılıklı maçların önemi kalmayacağıdır.

    Artık hata yapma lüksü kalmadı. Slot, Sunderland maçı öncesinde "Mükemmelliğe yakın olmalıyız" dedi. Ancak Virgil van Dijk ve Alisson Becker gibi oyuncuların bile savunmada inanılmaz pahalı hatalar yaptığı düşünülürse, bu pek olası görünmüyor . Elbette, teknik direktör bireysel hatalardan sorumlu tutulamaz, ancak Liverpool'un genel performansının iyileştiğini ısrarla vurgulasa da, sonuçlar öyle değil ve kendisinin de itiraf ettiği gibi, lig tablosu asla yalan söylemez.

    Slot Pazar günü"Lig tablosu her zaman bulunduğunuz yeri en iyi şekilde yansıtır" dedi ve Liverpool şu anda büyük bir sıkıntı içinde. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı ve teknik direktörün işi tehlikede.

    GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.

Premier Lig
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Liverpool crest
Liverpool
LIV
0