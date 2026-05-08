Arne Slot, Ibrahima Konate ve Florian Wirtz’in sakatlık endişelerini yatıştırırken, Liverpool teknik direktörü Alexander Isak hakkında umut verici bir açıklama yaptı

Anfield taraftarları arasında Konate ve Wirtz’in sağlık durumuna ilişkin endişeler giderek artıyordu, ancak Slot, bu iki oyuncunun hafta sonu maçını kaçıracağına dair iddiaları hemen yalanladı. Hafta içi antrenmanlara katılmamış olsalar da, Liverpool’un Avrupa’daki konumunu sağlamlaştırmaya çalıştığı bu dönemde, her ikisinin de Blues karşısında ilk 11’de yer alması bekleniyor.

Slot, "Ibou'nun Çarşamba günü antrenmana katılmamasının kişisel bir nedeni vardı, ancak dün ve bugün antrenmana çıktı. Florian ise biraz rahatsızdı, ancak o da dün antrenmana katıldı" dedi. Defansın kilit ismi ve Alman oyun kurucunun forma giyebilecek durumda olması, zorlu bir sezonu iyi bir şekilde bitirmek isteyen takıma büyük bir moral verdi.