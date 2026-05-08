Arne Slot, Ibrahima Konate ve Florian Wirtz’in sakatlık endişelerini yatıştırırken, Liverpool teknik direktörü Alexander Isak hakkında umut verici bir açıklama yaptı
Isak tekrar takıma katıldı
Liverpool, İsveçli milli oyuncu Isak’ı, Manchester United’a karşı alınan son mağlubiyetin ardından Chelsea’nin konuk olacağı maçta kadroya geri alabilir. Old Trafford’da yaşanan hayal kırıklığı dolu öğleden sonra boyunca forvetin yokluğu hissedilmişti, ancak Slot, Isak’ın AXA Antrenman Merkezi’nde A takım grubuna yeniden katıldığını doğruladı.
"Alex dün ilk kez bizimle antrenmana çıktı. Her şey yolunda," dedi Slot, maç öncesi basın toplantısında gazetecilere. "Antrenmanın bir kısmını yaptı, umarım bugün de bir kısmını ya da tamamını yapabilir ve onu ne kadar kullanacağımıza karar veririz."
Konate ve Wirtz'in forma giymesine izin verildi
Anfield taraftarları arasında Konate ve Wirtz’in sağlık durumuna ilişkin endişeler giderek artıyordu, ancak Slot, bu iki oyuncunun hafta sonu maçını kaçıracağına dair iddiaları hemen yalanladı. Hafta içi antrenmanlara katılmamış olsalar da, Liverpool’un Avrupa’daki konumunu sağlamlaştırmaya çalıştığı bu dönemde, her ikisinin de Blues karşısında ilk 11’de yer alması bekleniyor.
Slot, "Ibou'nun Çarşamba günü antrenmana katılmamasının kişisel bir nedeni vardı, ancak dün ve bugün antrenmana çıktı. Florian ise biraz rahatsızdı, ancak o da dün antrenmana katıldı" dedi. Defansın kilit ismi ve Alman oyun kurucunun forma giyebilecek durumda olması, zorlu bir sezonu iyi bir şekilde bitirmek isteyen takıma büyük bir moral verdi.
Alisson'un yokluğuna rağmen kalede beklenmedik bir güçlenme
Bu haberler saha oyuncuları için olumlu olsa da, Alisson Becker hamstring sakatlığı nedeniyle hala sahalardan uzak. Ancak sürpriz bir gelişmeyle, Giorgi Mamardashvili bu boşluğu doldurmak için beklenenden daha erken sahalara dönebilir. Gürcü kalecinin Everton maçında aldığı kesik nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı düşünülüyordu, ancak şu anda sahalara geri döndü.
"Alisson henüz yok, Giorgi bugün ilk kez sahaya çıktı. Mo, Ali gibi çok çok yakın," diyen Slot, Mohamed Salah'ın şimdilik sahalardan uzak kalmaya devam etmesine rağmen, sakatlar listesinin nihayet azalmaya başladığını belirtti.
Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı yakında
Liverpool, şu anda geçici teknik direktör Calum McFarlane yönetimindeki zor günler geçiren Chelsea'yi yenmesi halinde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyeceğini bilerek öğle saatlerinde başlayacak maça çıkıyor. Sezonun genel olarak beklentilerin altında geçmesine rağmen Slot, kulübün asgari hedefine ulaşmak için gerekli olan üç puanı almaya kararlı.
"Bu sezon öyle bir şekilde geçti ki, üç galibiyet ve iyi performanslar sergilememiz bile olsa, kimsenin sezon hakkında olumlu düşüneceğini sanmıyorum. En az bir galibiyet almamız önemli, bu yeterli olabilir. Performans açısından bunu mümkün olan en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Olumlu olan şey, bizim için gerçekten önemli olabilecek birkaç oyuncunun hafta sonu ya da hafta sonu sonrasında geri dönecek olması. Bu bize yardımcı olacak. Üç galibiyet eleştirileri susturmayacaktır. Bu nedenle çok daha uzun bir galibiyet serisi ve performans serisi yakalamamız gerekiyor," diye konuştu Slot.