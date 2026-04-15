Arne Slot, Hugo Ekitike'nin sakatlığının "durumunun pek iyi görünmediğini" kabul etti ve Liverpool'un PSG'ye yenildiği Şampiyonlar Ligi maçında Alexander Isak'ı devre arasında oyundan almasının nedenini açıkladı

Ekitike sprint yaparken herhangi bir temas olmadan yere yığıldığında, gece Liverpool için yıkıcı bir hal aldı. Geçen yaz Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon avroya transfer edilen forvet, sahada uzun süre tedavi gördükten sonra sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Slot, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Hugo, hepimiz videoda ve kliplerde gördük, durum iyi görünmüyor" dedi. "Bu gece 88 dakika boyunca Florian [Wirtz], Alex ve Hugo ile oynadık. Bu gece buna yaklaşık 27 dakika daha ekledik ve bu sezon buna daha fazla dakika eklersek şaşırırım. İyi olan şey, Alex'in geri dönmüş olması."

Defans oyuncusu Ibrahima Konate, menajerinin endişelerini paylaşarak, "çok ciddi" olarak nitelendirdiği bu durum sırasında takım arkadaşı için dua ettiğini belirtti.