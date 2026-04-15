AFP
Arne Slot, Hugo Ekitike'nin sakatlığının "durumunun pek iyi görünmediğini" kabul etti ve Liverpool'un PSG'ye yenildiği Şampiyonlar Ligi maçında Alexander Isak'ı devre arasında oyundan almasının nedenini açıkladı
Slot, Ekitike için en kötüsünden korkuyor
Ekitike sprint yaparken herhangi bir temas olmadan yere yığıldığında, gece Liverpool için yıkıcı bir hal aldı. Geçen yaz Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon avroya transfer edilen forvet, sahada uzun süre tedavi gördükten sonra sedyeyle sahadan çıkarıldı.
Slot, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Hugo, hepimiz videoda ve kliplerde gördük, durum iyi görünmüyor" dedi. "Bu gece 88 dakika boyunca Florian [Wirtz], Alex ve Hugo ile oynadık. Bu gece buna yaklaşık 27 dakika daha ekledik ve bu sezon buna daha fazla dakika eklersek şaşırırım. İyi olan şey, Alex'in geri dönmüş olması."
Defans oyuncusu Ibrahima Konate, menajerinin endişelerini paylaşarak, "çok ciddi" olarak nitelendirdiği bu durum sırasında takım arkadaşı için dua ettiğini belirtti.
Slot'tan Isak'ın oyundan çıkarılmasının açıklaması
Ekitike'nin oyundan çıkışı zorunluyken, Isak'ın devre arasında oyundan alınması önceden planlanmış bir taktiksel karardı. İsveçli milli oyuncu, uzun süreli bacak ve ayak bileği sakatlığının ardından dört ay sonra ilk kez ilk on birde yer aldı, ancak oyuna dahil olmakta zorlandı ve devre arasında Slot ile değiştirilene kadar sadece beş kez topa dokundu.
Slot, Isak'tan 45 dakikadan fazla oynamasını isteme konusunda "Bunun gerçekçi olmadığını düşünüyorum" dedi. "Maçtan önce, uzatmalara gidilirse ve o ikinci yarıda 45 dakika oynarsa, yarım saatlik uzatmaların başlamasına kadar sadece iki dakika kalacağını söylemiştim. İlk yarıda zaten ilk oyuncu değişikliğini yapmak zorunda kaldığımız için, ikinci yarı başladıktan beş dakika sonra ikinci oyuncu değişikliğini yapmak istemedim. Bu yüzden onu devre arasında oyundan aldım."
İngiltere'nin en pahalı transferini savunmak
Topa etkisinin sınırlı olmasına rağmen Slot, 125 milyon sterlinlik forvetinin performansını hemen savundu. Liverpool teknik direktörü, "İki kez golle burun buruna geldi ve işte bu yüzden onun seviyesindeki bir forveti sahaya sürüyorsunuz," diye vurguladı. "Onun geri dönmesi çok iyi. Hazırdı ve hazır olmadığını düşünseydim onu oynatmazdım. Bugünkü performansımızı geçen haftayla karşılaştırırsak, tamamen oynamaya hazır olduğunu söylemek doğru olur, aksi takdirde ilk yarıyı bizim oynadığımız gibi oynayamazsınız."
Şampiyonlar Ligi'nden elenme, sıkıntıları daha da artırıyor
Fransız şampiyonuna karşı alınan 2-0'lık yenilgi, Liverpool'un Avrupa macerasını sona erdirdi. Ekitike'nin sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olması nedeniyle, gol yükü artık Isak ve Kırmızılar'ın diğer hücum oyuncularının omuzlarına ağır bir şekilde binecek. Slot, Isak'ın sahalara dönmesinin Ekitike'nin yokluğunu telafi edeceğini umuyor olsa da, Fransız oyuncunun sakatlığının ciddiyeti sağlık ekibi için en büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Liverpool, hasarın boyutunu belirlemek için şimdi daha ayrıntılı değerlendirmeler yapacak, ancak kulüp, Avrupa'dan elenmenin yanı sıra en pahalı oyuncularından birini kaybetmenin de etkisiyle hâlâ kasvetli bir havada.