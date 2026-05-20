Mark Doyle

Çeviri:

Arne Slot gitmek zorunda! Mohamed Salah'ın Liverpool teknik direktörüne yönelik sert eleştirisi, şampiyonluk kazanan teknik direktörü tamamen savunmasız bıraktı; Anfield soyunma odası ise değişiklik talep ediyor

27 Nisan 2024'te West Ham ile oynanan sinir bozucu ve pahalıya mal olan beraberlik maçında oyundan alınmasının ardından Mohamed Salah'ın Jürgen Klopp ile tartışmaya girmesi üzerine, Mısırlı oyuncu daha sonra tartışmayı sürdürmemeyi tercih etti. Salah, Londra Stadyumu'ndaki karışık bölgeden geçerken gazetecilere, "Eğer konuşursam ortalık cehenneme döner" dedi; bu nedenle kanat oyuncusu akıllıca çenesini kapalı tuttu ve kendini sakladı.

Klopp zaten ayrılacaktı; bu da, kulübün uzun ve görkemli tarihindeki en sevilen teknik direktörlerden birine karşı çıkarak Liverpool taraftarlarıyla ilişkisini bozma riskine girmesine gerek olmadığı anlamına geliyordu. Bu durumda tek bir kazanan olurdu.

Bunun tam tersine, Salah, Klopp'un halefi Arne Slot'u kamuoyu önünde eleştirmekten hiç çekinmedi. Geçen hafta yayınladığı açıklamada Hollandalı teknik adamın adını anmamış olabilir, ancak öfkesinin hedef aldığı kişi, Instagram gönderisini "beğenen" takım arkadaşları da dahil olmak üzere herkes için açıktı.

Bu, Salah'ın bu sezon Slot'a üçüncü kez saldırmasıydı ve ilk saldırısı koçu tamamen hazırlıksız yakalamış olsa da, en büyük hasarı veren son saldırısı oldu.

    Sessizce gitmeyi reddetmek

    Liverpool, sezon bitmeden çok önce Salah'ın kendi isteği üzerine ayrılacağını doğruladığı anda, onun sessizce ayrılmayacağı belliydi. Bu, onun tarzı değil. Mısırlı oyuncu pek fazla konuşmasa da, son dokuz yıl içinde Anfield'da nadiren de olsa mutsuz olduğu anlarda, duygularını her zaman bir şekilde dile getirmiştir.

    Bu nedenle, daha önce Klopp tarafından oyundan alınmaktan bile rahatsız olan bir oyuncunun, Premier Lig tarihinin en iyi bireysel performanslarından biriyle Liverpool'u şampiyonluğa taşıdıktan sadece altı ay sonra Slot tarafından yedek kulübesine gönderilmesine kötü tepki vermesi kaçınılmazdı.

    Elbette, Salah'ın geçen Aralık ayında Elland Road'da yaptığı açıklamalar Kop'u derinden sarsmıştı. Salah, kulüpte "birinin" Liverpool'un 71 yıldır gördüğü en kötü sonuçlar serisi için "tüm suçu" kendisine yüklemek istediğini iddia etmiş ve daha önce "menajerle olan iyi ilişkisi"nin tamamen bozulduğunu açıklamıştı.

    Medyada tepki

    Salah'ın bu itaatsizlik gösterisi haklı olarak sert bir şekilde eleştirildi. Bu davranış son derece yakışıksızdı, böylesine büyük bir profesyonele hiç yakışmıyordu ve daha önce "Kirli çamaşırlarını asla kamuoyunda yıkama" kuralını altın kural olarak benimseyen bir kulübü temsil etmiş pek çok oyuncu tarafından asla hoş karşılanmayacaktı.

    Aynı şey, 33 yaşındaki Salah'ın, selefi tarafından savunulan "heavy metal" futbolundan çok uzaklaşarak Liverpool'un felaketle sonuçlanan sezonundan Slot'u açıkça sorumlu tutmasıyla ortaya çıkan son patlaması için de geçerli. Bu, bir başka onursuz ama çok kasıtlı bir başkaldırı gösterisiydi; Liverpool'un sezonunun son maçı ve Anfield'daki kariyerinin son maçı öncesinde hikayenin kontrolünü ele geçirme yönünde açık bir girişimdi.

    Slot için talihsiz bir şekilde, bu taktik işe yaradı; çünkü Pazar günü Brentford ile oynanacak maçta Salah'ı kadroya almazsa da, alırsa da eleştirilecektir.

    Salah'ın yanında duran taraftarlar

    Jamie Carragher ve ekibinin Salah'ı bir kez daha olayın kötü adamı olarak göstermeye yönelik tüm çabalarına rağmen, Liverpool taraftarları bu sefer bu oyuna gelmiyor. Nitekim, Carragher'ın 'Monday Night Football' programında Salah'ı karalamaya çalıştığı son bölümde, Sky Sports tarafından yapılan bir anketin, Kırmızıların yüzde 92'sinin Slot yerine Salah'ı desteklediğini ortaya koymasıyla eğlenceli bir an yaşandı.

    Elbette Carragher ve Liverpool ile yakın bağları olan sayısız diğer yorumcu ve gazeteci, daha önce çevrimiçi taraftar kitlesinin görüşlerinin bir tutam tuzla alınması gerektiğini savunurlardı. Ancak, Chelsea'ye karşı oynanan bir önceki iç saha maçında acı bir şekilde ortaya çıktığı gibi, maça giden taraftarlar da baş antrenöre sırt çevirdi. Ve bunun iyi bir nedeni var.


    Ortak bir hayal kırıklığı duygusu

    Slot'un sorunlarının Salah ile yaşanan kişilik çatışmasının çok ötesine uzandığına dair herhangi bir şüphe varsa, bu şüphe son altı ay içinde tamamen ortadan kalktı.

    Liverpool, 2026 yılında Salah'ın oynamadığı tek bir maç bile kazanamadı ve Slot'un, Paris Saint-Germain'e karşı kaybedilen Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin her iki ayağında da onu yedek bırakma kararı, forvetin oynanan 180 dakikanın sadece 59'unda sahada olmasına rağmen, Luis Enrique'nin takımına karşı hiçbir Red oyuncusunun daha fazla şans yaratamaması nedeniyle tamamen saçma bir karar olarak göründü.

    Elbette bu, taraftarların Salah'ın bu sezonki performansından ya da davranışlarından memnun olduğu anlamına gelmiyor. Aksine, yaşayan bir Liverpool efsanesinin Instagram'a gidip kulübün menajerinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmesinden hiç de etkilenmemişler.

    Ancak, medyanın çoğunluğunun aksine, taraftarlar mecradan ziyade mesaja odaklanıyor; çünkü Slot'un ideal yedeği olan Xabi Alonso'nun Chelsea'ye transfer olmasına izin verilmesi, şokta kalan taraftarların çoğunun Salah ile aynı duyguları paylaşmasına neden oldu.

    Merseyside'da İsyan

    Liverpool, Slot yönetiminde tartışmasız bir şekilde yolunu kaybetmiştir. Eskiden karşı oynaması zor bir takımdı; şimdi ise yenilmesi kolay bir takım haline geldi – ve bu durumun sorumlusu açıkça teknik direktördür, çünkü rakipler Reds’i yenmek için yeni ve yaratıcı yöntemler bulmuş değiller. Sadece aynı şeyi tekrar tekrar yapıyorlar ve duran toplar, sıkı savunma blokları ve hızlı geçişlerle aynı sonuçları elde ediyorlar.

    Slot, taraftarların hayal kırıklığını anladığını söylüyor, ancak "transfer döneminin neler yapabileceğini hafife alıyorlar" diyor. Peki, geçen yaz 450 milyon sterlin (600 milyon dolar) harcayıp ligin en güçlü takımını önemli ölçüde zayıflatmayı başaran bir transfer ekibine neden güvenecekler ki?

    Dahası, Slot şimdiye kadar kendisine verilen yeni oyuncularla pek de iyi bir iş çıkarmadı. Hugo Ekitike, Slot'un bugüne kadarki tek başarı öyküsü - ve hatta Fransız forvet, 2025 yaz transferleri Milos Kerkez, Jeremie Frimpong ve Giovanni Leoni ile birlikte, Liverpool'un oyun stilinden yakındığı Salah'ın paylaşımını beğendi.

    Elbette, Dominik Szoboszlai, Curtis Jones ve Andy Robertson'ın da Salah'ın tutumunu kamuoyu önünde desteklemiş olması, tartışmasız daha da önemliydi; zira bu üçlü de son aylarda çeşitli vesilelerle Liverpool'un sezonunun yeterince iyi olmadığını itiraf etmişti.

    Dolayısıyla, Salah'ın açıklaması açıkça kendi çıkarlarına yönelik ve Klopp'a olabildiğince fazla acı çektirmek için zamanlanmış olsa da, Merseyside'daki isyan havasından sorumlu olmadığı açıktır. Reds taraftarlarının büyük çoğunluğu huzursuzdur ve bunun nedeni, Liverpool'un maçlarının izlemesi kadar oynaması da açıkça zor olmasıdır.

    Ölümcül son söz

    Slot, tüm sezon boyunca yaptığı gibi, her türlü hafifletici faktörü öne sürecektir; ancak yadsınamaz derecede talihsiz sakatlık sorunları hesaba katıldığında bile, Liverpool’un ligde 52 gol yemesi ya da tüm turnuvalarda 19 maç kaybetmesi için hiçbir mazeret olamaz (1962’deki son yükselişlerinden bu yana, tek bir sezonda sadece bir kez daha fazla mağlubiyet yaşamışlardır).

    Bunun her zaman bir geçiş sezonu olacağı iddiası, geçen Nisan ayında takımlarının Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasını izleyen taraftarların zekasına da hakaret ediyor. Fenway Sports Group (FSG), beşinci sırada bitirmek için tarihi bir harcama çılgınlığına girişmedi.

    Slot'un işverenleri de sezon ilerledikçe en azından somut bir iyileşme kanıtı beklerdi, ancak Salah, Robertson veya Jones'u denklemden çıkarmanın Liverpool'un bariz sorununu çözeceğini gösteren hiçbir kanıt görmedik.

    Rahatsız edici gerçek şu ki, Salah şikayetlerini kamuoyuna açıklamakla hata yapmış olabilir, ancak söylediği her şey doğruydu. Liverpool'un bu sezonki sonuçları kabul edilemez, maçları çoğu zaman izlenemez durumda ve Slot'un konumu artık savunulamaz hale geldi. Menajerin elinde kalan azıcık itibar, Salah'ın veda mesajına gösterilen büyük destekle yerle bir oldu.


