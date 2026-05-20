Arne Slot gitmek zorunda! Mohamed Salah'ın Liverpool teknik direktörüne yönelik sert eleştirisi, şampiyonluk kazanan teknik direktörü tamamen savunmasız bıraktı; Anfield soyunma odası ise değişiklik talep ediyor

Liverpool, Slot yönetiminde tartışmasız bir şekilde yolunu kaybetmiştir. Eskiden karşı oynaması zor bir takımdı; şimdi ise yenilmesi kolay bir takım haline geldi – ve bu durumun sorumlusu açıkça teknik direktördür, çünkü rakipler Reds’i yenmek için yeni ve yaratıcı yöntemler bulmuş değiller. Sadece aynı şeyi tekrar tekrar yapıyorlar ve duran toplar, sıkı savunma blokları ve hızlı geçişlerle aynı sonuçları elde ediyorlar.
Slot, taraftarların hayal kırıklığını anladığını söylüyor, ancak "transfer döneminin neler yapabileceğini hafife alıyorlar" diyor. Peki, geçen yaz 450 milyon sterlin (600 milyon dolar) harcayıp ligin en güçlü takımını önemli ölçüde zayıflatmayı başaran bir transfer ekibine neden güvenecekler ki?
Dahası, Slot şimdiye kadar kendisine verilen yeni oyuncularla pek de iyi bir iş çıkarmadı. Hugo Ekitike, Slot'un bugüne kadarki tek başarı öyküsü - ve hatta Fransız forvet, 2025 yaz transferleri Milos Kerkez, Jeremie Frimpong ve Giovanni Leoni ile birlikte, Liverpool'un oyun stilinden yakındığı Salah'ın paylaşımını beğendi.
Elbette, Dominik Szoboszlai, Curtis Jones ve Andy Robertson'ın da Salah'ın tutumunu kamuoyu önünde desteklemiş olması, tartışmasız daha da önemliydi; zira bu üçlü de son aylarda çeşitli vesilelerle Liverpool'un sezonunun yeterince iyi olmadığını itiraf etmişti.
Dolayısıyla, Salah'ın açıklaması açıkça kendi çıkarlarına yönelik ve Klopp'a olabildiğince fazla acı çektirmek için zamanlanmış olsa da, Merseyside'daki isyan havasından sorumlu olmadığı açıktır. Reds taraftarlarının büyük çoğunluğu huzursuzdur ve bunun nedeni, Liverpool'un maçlarının izlemesi kadar oynaması da açıkça zor olmasıdır.