Arne SlotGetty Images
Arne Slot gitmek zorunda! Liverpool'da şok bir teknik direktör değişikliği - Bayer Leverkusen için acı sonuçlar mı doğacak?

Liverpool FC, Cumartesi günü hiç beklenmedik bir şekilde teknik direktör Arne Slot ile yollarını ayırdı.

Sezonun büyük bir kısmında hayal kırıklığı yaratan bir performans sergilenmesine rağmen bu ayrılık sürpriz olarak karşılanıyor; zira son zamanlarda kulüp çevrelerinden, Hollandalı teknik direktörle önümüzdeki sezona da devam edileceği yönünde haberler gelmişti.

Fabrizio Romano'ya göre, halefi olarak en çok öne çıkan isim, son zamanlarda Oliver Glasner'in yanı sıra Bayer Leverkusen'in de en çok istediği aday olarak ortaya çıkan Andoni Iraola. Iraola'nın AFC Bournemouth ile olan sözleşmesi sona eriyor. Cherries'de son yıllarda olağanüstü bir iş çıkaran Iraola, bu sayede bazı üst düzey kulüplerin radarına girmişti.

  • "Bunun kulüp olarak bizim için zor bir karar olduğu aşikârdır," dedi Anfield Road'daki kulüp Cumartesi günü yaptığı açıklamada: "Arne'nin bizimle olduğu süre boyunca Liverpool FC'ye yaptığı katkı, anlamlı, önemli ve - taraftarlar ve bizim için en önemlisi - başarılıydı. Bu nedenle, onun başardığı her şeye duyduğumuz takdir daha büyük olamazdı."

    Slot, Jürgen Klopp'un büyük izinden gitmek zorunda kaldıktan sonra, Reds'teki ilk sezonunda doğrudan şampiyonluk unvanını kazanmıştı. Geçtiğimiz sezon Liverpool, transfer piyasasında büyük bir hamle yaptı ve Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez ve Giovanni Leoni gibi isimler için yaklaşık 500 milyon euro harcadı, ancak sezon boyunca bir hayal kırıklığı üstüne bir hayal kırıklığı yaşadı.

    Slot, süperstarlarla dolu bu takımdan işleyen bir kolektif oluşturmayı başaramadı ve böylece tüm şampiyonluk şansları çok erken tükendi. Ligde, sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için beşinci sıraya zar zor yetindi. Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek finalde Paris Saint-Germain'e karşı sınırlarının net bir şekilde gösterildi. 

    FA Cup'ta da Manchester City'ye 0-4 yenildikten sonra çeyrek finalde elendi. Crystal Palace'a karşı hem sezon başında Süper Kupa'yı hem de Lig Kupası'nın 4. turunda yenildi.

