Slot'un Anfield sonrası dönemi, Fulham'dan gelen bir teklifi geri çevirmesi ve ardından Londra ekibinin Alvaro Arbeloa'yı göreve getirmesi de dahil olmak üzere birçok reddedilen teklif ve transfer bağlantısı içerdi. 47 yaşındaki teknik adam ayrıca AC Milan ve Hollanda Milli Takımı ile de anıldı ancak doğru proje için beklemeyi tercih etti. Diğer haberler, Al-Ahli'nin alternatif bir seçenek olarak eski Wolves ve Nottingham Forest teknik direktörü Vitor Pereira'yı da değerlendirdiğini gösteriyor.