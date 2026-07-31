Getty Images
Çeviri:
Arne Slot, Eddie Howe’un Newcastle’daki yerine gelecek ismin ardından Suudi Arabistan Pro Lig’de bir görev için gündemde
Slot radara girdi
Eski Liverpool teknik direktörü Slot, Jaissle'ın Howe'un yerine Newcastle'ın başına geçmeye hazırlanmasıyla Al-Ahli'nin radarına girdi. Slot, Kırmızılar'ı 2025'te Premier League şampiyonluğuna taşımasına rağmen mayısta Liverpool'dan ayrıldığından bu yana kulüpsüz. talkSPORT'un haberine göre Al-Ahli, Jaissle yönetiminde arka arkaya gelen Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarının ardından ivmeyi korumak için şimdi gözünü Hollandalı teknik adama dikti.
- Sportimage
Al Ahli seçenekleri değerlendiriyor
Slot'un Anfield sonrası dönemi, Fulham'dan gelen bir teklifi geri çevirmesi ve ardından Londra ekibinin Alvaro Arbeloa'yı göreve getirmesi de dahil olmak üzere birçok reddedilen teklif ve transfer bağlantısı içerdi. 47 yaşındaki teknik adam ayrıca AC Milan ve Hollanda Milli Takımı ile de anıldı ancak doğru proje için beklemeyi tercih etti. Diğer haberler, Al-Ahli'nin alternatif bir seçenek olarak eski Wolves ve Nottingham Forest teknik direktörü Vitor Pereira'yı da değerlendirdiğini gösteriyor.
Pereira kısa listede yer aldı
Pereira, 2013'teki Al-Ahli'deki ilk döneminin yanı sıra Al-Shabab'ı da çalıştırmış olması nedeniyle Orta Doğu'daki geniş tecrübesiyle dikkat çekici bir aday konumunda. 58 yaşındaki teknik adam, geçen sezon Premier League'de kalmayı garantilemesine ve Avrupa Ligi'nde yarı finale ulaşmasına rağmen temmuz başında Forest tarafından şaşırtıcı bir şekilde görevden alınmasının ardından şu anda boşta. Pereira'nın Suudi Pro Ligi hakkındaki önceki bilgisi, onu Cidde'de Slot'a karşı güçlü bir rakip haline getiriyor.
- AFP
Al Ahli halef arıyor
Al-Ahli, 13 Ağustos Perşembe günü yeni yükselen Diriyah deplasmanıyla başlayacak yeni Suudi Pro Lig sezonu öncesinde kadro istikrarını korumak için teknik direktör atamasını hızla sonuçlandırmak zorunda. Sezon, yeni yükselen Diriyah deplasmanıyla başlayacak. Göreve gelecek teknik direktörü, kulübün hem yurt içinde hem de Asya genelinde baskın konumunu sürdürme yönünde yüksek beklentiler bekliyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun