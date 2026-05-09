Arne Slot, Chelsea ile oynanan hayal kırıklığı yaratan beraberlik maçında yuhalanmasının ardından Liverpool taraftarlarının kalbini yeniden kazanacağına söz verdi
Anfield'da yuhalama sesleri yükselirken hayal kırıklığı yaşandı
Liverpool’un son dönemdeki zorlu günleri Cumartesi günü de devam etti; takım, Chelsea karşısında hayal kırıklığı yaratan 1-1’lik bir beraberlikle yetindi ve bu sonuç Anfield seyircisini tedirgin bir havaya sürükledi. Maçın bitiş düdüğü çalındığında tribünlerden yüksek sesli yuhalamalar duyuldu; bu da takımın şu anki gidişatına dair artan bir tedirginliği yansıtıyordu.
Bugünkü maça kadar Premier Lig'deki altı maçını da kaybeden ve bu sezon ligde en az kilometre koşan takım olan Chelsea'nin, Slot'un adamlarını koşu ve çalışma açısından geride bırakması, bu performansı özellikle endişe verici hale getirdi. İkinci yarıdaki kontrol eksikliği, takımın Hollandalı teknik direktörün taktiksel taleplerine uyum sağlayıp sağlamadığı konusunda daha fazla şüphe uyandırdı. Teknik direktörün uzun vadeli geleceği, taraftarlar arasında yoğun bir tartışma konusu haline geliyor.
Arne Slot eleştirilere yanıt veriyor
Maç sonrası basın toplantısında Slot’a, sabrını yitiriyor gibi görünen taraftar kitlesinin inancını yeniden kazanabileceğine dair “tam bir güven” duyup duymadığı doğrudan soruldu. Teknik direktör, zorlu bir sezon boyunca kamuoyundaki algıyı bir gecede değiştirmek zor olduğunu kabul etse de, yanıtında kararlı bir tavır sergiledi.
Slot şöyle cevap verdi: "Evet, güveniyorum. Bu sezon değil tabii ki. Bu sezon taraftarların kendi görüşleri olacak ve bu değişmeyecek. Ancak planladığımız gibi bir yaz geçirebilirsek, gelecek sezon şu andakinden farklı bir takım olacağımıza yüzde 100 eminim."
Mevcut kadro sınırlamalarının ele alınması
Slot, tam kadro sahaya çıkamamasını sürekli yaşanan sakatlıklara bağladı, ancak oyuncularının golcü vuruşlarda eksikliklerine rağmen gösterdikleri çabayı övdü. Sezon sonu kadroyu yeniden yapılandırmayı planlasa da, öncelikli hedef Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemek için son iki maçtan üç puanı almaktır.
Reds'in teknik direktörü şunları ekledi: "Sonuçlar açısından farklı, durumun görünüşü açısından farklı, ancak işler her zaman o kadar basit değildir çünkü bazen ne yapmanız gerektiğini bilirsiniz, ancak her zaman tam olarak istediğinizi elde etmek mümkün olmaz. Bizim için, benim için, bu sezon neyin eksik olduğu çok açık ve şu anda elimizdeki oyuncularla deniyoruz çünkü eksikliklerimizden biri de formda oyuncuların olmaması. Ancak şu anda elimizdeki oyuncular, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da ikinci yarıda her şeylerini vermek istediklerini ve bastırmaya çalıştıklarını gösterdiler, ancak geçen hafta yeterli olmadı ve bu hafta da o golü bulmak için yeterli olmadı; maçın oynandığı yere bakarsanız, belki de o golü hak etmiştik."
Teknik direktörün önünde zorlu bir yol var
Slot, iyimserliğine rağmen durumu tersine çevirmek için büyük bir zorlukla karşı karşıya. Teknik direktör, top hakimiyetine dikkat çekerken, bu hakimiyetin her zaman gol önünde başarıya dönüşmediğini de kabul etti. "Bana göre maçın büyük bir kısmı ikinci yarıda rakip sahada oynandı ve bu, bu sezon birçok kez gördüğümüz bir durumdu, ancak bu sezon birçok kez de hakim takım olmanın sürekli gol fırsatları yaratmadığını gördük," diye konuştu Slot.
Geçen yaz transfer döneminde 460 milyon sterlinlik dev bir harcama yapıldığı için, birçok taraftar mevcut sorunların çözümü için yeni transferlerin yapılıp yapılmayacağını sorguluyor. Sakatlıklar da bir rol oynamış olsa da, Liverpool'un kalıcı bir şekilde vasatlığa düşmekten kaçınmaya çalışırken, sahada net bir kimliğin olmaması büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.