Arne Slot, Chelsea ile oynanan hayal kırıklığı yaratan beraberlik maçında yuhalanmasının ardından Liverpool taraftarlarının kalbini yeniden kazanacağına söz verdi

Liverpool’un son dönemdeki zorlu günleri Cumartesi günü de devam etti; takım, Chelsea karşısında hayal kırıklığı yaratan 1-1’lik bir beraberlikle yetindi ve bu sonuç Anfield seyircisini tedirgin bir havaya sürükledi. Maçın bitiş düdüğü çalındığında tribünlerden yüksek sesli yuhalamalar duyuldu; bu da takımın şu anki gidişatına dair artan bir tedirginliği yansıtıyordu.

Bugünkü maça kadar Premier Lig'deki altı maçını da kaybeden ve bu sezon ligde en az kilometre koşan takım olan Chelsea'nin, Slot'un adamlarını koşu ve çalışma açısından geride bırakması, bu performansı özellikle endişe verici hale getirdi. İkinci yarıdaki kontrol eksikliği, takımın Hollandalı teknik direktörün taktiksel taleplerine uyum sağlayıp sağlamadığı konusunda daha fazla şüphe uyandırdı. Teknik direktörün uzun vadeli geleceği, taraftarlar arasında yoğun bir tartışma konusu haline geliyor.