Slot, Elliott'ın geleceği konusunda netlik sağladı ve genç orta saha oyuncusunun sezon öncesi hazırlık kampı için Liverpool kadrosuna yeniden katılacağını doğruladı. 23 yaşındaki oyuncu, bu sezonun büyük bir bölümünü Villa Park'ta kiralık olarak geçirdi; ancak bu transfer, anlaşma yapıldığında tüm tarafların beklediği gibi düzenli olarak A takımda forma giyme fırsatını sağlamadı.

Liverpool'un Villa ile oynayacağı Premier League maçı öncesinde basına konuşan Slot, Elliott'ın gelecek sezon nerede oynayacağı konusunda net bir açıklama yaptı. Hollandalı teknik adam, "O bizimle sözleşmeli, bu yüzden sezon başında bizimle olacak" diyerek, yetenekli oyun kurucunun bir kez daha kiralanacağına dair söylentileri kesin bir dille yalanladı.