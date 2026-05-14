Getty Images Sport
Çeviri:
Arne Slot, Aston Villa'daki kabus gibi kiralık döneminin ardından Liverpool'un Harvey Elliott için planını açıkladı
Elliott, Anfield'a geri dönmeye hazırlanıyor
Slot, Elliott'ın geleceği konusunda netlik sağladı ve genç orta saha oyuncusunun sezon öncesi hazırlık kampı için Liverpool kadrosuna yeniden katılacağını doğruladı. 23 yaşındaki oyuncu, bu sezonun büyük bir bölümünü Villa Park'ta kiralık olarak geçirdi; ancak bu transfer, anlaşma yapıldığında tüm tarafların beklediği gibi düzenli olarak A takımda forma giyme fırsatını sağlamadı.
Liverpool'un Villa ile oynayacağı Premier League maçı öncesinde basına konuşan Slot, Elliott'ın gelecek sezon nerede oynayacağı konusunda net bir açıklama yaptı. Hollandalı teknik adam, "O bizimle sözleşmeli, bu yüzden sezon başında bizimle olacak" diyerek, yetenekli oyun kurucunun bir kez daha kiralanacağına dair söylentileri kesin bir dille yalanladı.
- Getty Images Sport
Villa Park'ta hayal kırıklığı yaratan kiralık dönem
West Midlands’a yapılan kiralık transfer, Elliott’ın gelişimini hızlandırmayı amaçlıyordu; ancak oyuncu tüm sezon boyunca resmi maçlarda sadece 284 dakika süre alabildi. Bu az süre alması, özellikle Elliott’ın U21 Avrupa Şampiyonası’nda gösterdiği umut verici performans ve daha önce kırmızı formayla yaptığı katkılar göz önüne alındığında, birçok kişi için sürpriz oldu.
Slot, bu durumun oyuncunun gelişimi için hiç de ideal olmadığını kabul etti. "Bence onun için, herkes için, işler onun istediği, bizim istediğimiz ve muhtemelen Villa'nın da istediği gibi gitmedi, çünkü genellikle bir oyuncuyu transfer eder ya da kiralarsınız ki onu oynatasınız," diye açıkladı Slot.
Oyuncu sürelerinin yetersizliği
Slot, Emery’nin kadro seçimlerini doğrudan eleştirmekten kaçınsa da, böylesine büyük potansiyele sahip bir oyuncunun bu kadar uzun süre yedek kulübesinde kalmasına duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Liverpool teknik direktörü, Elliott’ın kiralık dönemi öncesinde Anfield’da, Aston Villa’da geçirdiği süreye kıyasla aslında daha fazla süre aldığını belirtti.
"Bu pek sık olan bir durum değil. Bunun nedenini cevaplamak bana düşmez," dedi Slot. "Ama elbette, bir oyuncunun bu kadar az süre alması hiç hoş bir durum değil, özellikle de bizimle geçirdiği sezondan sonra. Sanırım o sezon bizimle 280 dakikadan daha fazla süre almıştı. Oraya daha fazla süre almak için gitti, ama ne yazık ki bu olmadı."
- Getty Images
Gelecekteki gelişmelere odaklanmak
İstatistikler açısından bu kiralamanın tam bir kabus olmasına rağmen, Slot, Elliott’ın teknik yeteneklerine hâlâ sarsılmaz bir inançla bağlı. Slot, kulübün yeni sezon öncesinde bu orta saha oyuncusuna hâlâ bu kadar değer vermesinin nedeni olarak onun uluslararası başarı geçmişine değindi ve Merseyside’da yeni bir başlangıcın tam da ihtiyaç duyulan şey olduğunu ima etti.
"Ve [geçen yaz] U21 Avrupa Şampiyonası'nda bu kadar başarılı olan yetenekli bir oyuncu için, böyle bir oyuncunun daha fazla süre almasını istersiniz," diye ekledi Slot. "O da çok, çok iyi bir takıma gitti, orada da birçok iyi oyuncu var. Neden beklediği kadar süre alamadığını bilmiyorum. Buna cevap vermek bana düşmez. Ancak bir oyuncunun iki yıl boyunca neredeyse hiç oynamaması her zaman üzücü bir durumdur, hele ki [U21] Avrupa Şampiyonası'nda ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu kanıtlamış o yaştaki bir oyuncu için."