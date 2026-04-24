Arne Slot, Aşil tendonu yırtılması nedeniyle ameliyat geçiren Hugo Ekitike hakkında son durumu açıkladı; Liverpool'un forveti "uzun bir rehabilitasyon süreci" ile karşı karşıya

Slot, forvetin durumuna açıklık getirmek amacıyla basına açıklamalarda bulundu ve ilk engelin aşıldığını, ancak tam olarak forma girme yolunun hâlâ zorlu olduğunu vurguladı. Hollandalı teknik adam, uzun süreli sakatlıklardan en iyi fiziksel formda geri dönen diğer oyuncularla karşılaştırmalar yaptı.

Ekitike'nin durumu ve tıbbi beklentiler hakkında ayrıntılı bilgi veren Slot, gazetecilere şunları söyledi: "Ameliyat iyi geçti ancak bu kadar uzun bir rehabilitasyon sürecinde atılması gereken çok adım var. Uzmanlar bunun birkaç ay süreceğini söyleyeceklerdir ve sonra da adımlara bağlı olacaktır. Henüz bilmiyoruz ama ilk ve en önemli adım, ameliyatın iyi geçmesiydi. İyileşme süreci uzun sürecek ama uzun süre sahalardan uzak kalan diğer tüm oyuncular gibi o da daha güçlü bir şekilde geri dönecek."