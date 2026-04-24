AFP
Arne Slot, Aşil tendonu yırtılması nedeniyle ameliyat geçiren Hugo Ekitike hakkında son durumu açıkladı; Liverpool'un forveti "uzun bir rehabilitasyon süreci" ile karşı karşıya
Ekitike, Aşil tendonu ameliyatını başarıyla geçirdi
Ekitike'nin en az dokuz aylık bir rehabilitasyon süreci geçireceği haberinin ardından Liverpool'un hücum seçenekleri ciddi bir darbe aldı. Eski PSG forveti, bu ayın başlarında eski kulübüyle oynanan kritik Avrupa karşılaşması sırasında Aşil tendonunda tam yırtılma yaşadı. Nisan 2026'da gerçekleştirilen ilk ameliyat başarılı olarak değerlendirilse de, tıbbi süreç takvimi, oyuncunun yaklaşan Dünya Kupası'nda yer alamayacağını doğruluyor.
Slot, kilometre taşlarının geri kazanılmasına odaklanıyor
Slot, forvetin durumuna açıklık getirmek amacıyla basına açıklamalarda bulundu ve ilk engelin aşıldığını, ancak tam olarak forma girme yolunun hâlâ zorlu olduğunu vurguladı. Hollandalı teknik adam, uzun süreli sakatlıklardan en iyi fiziksel formda geri dönen diğer oyuncularla karşılaştırmalar yaptı.
Ekitike'nin durumu ve tıbbi beklentiler hakkında ayrıntılı bilgi veren Slot, gazetecilere şunları söyledi: "Ameliyat iyi geçti ancak bu kadar uzun bir rehabilitasyon sürecinde atılması gereken çok adım var. Uzmanlar bunun birkaç ay süreceğini söyleyeceklerdir ve sonra da adımlara bağlı olacaktır. Henüz bilmiyoruz ama ilk ve en önemli adım, ameliyatın iyi geçmesiydi. İyileşme süreci uzun sürecek ama uzun süre sahalardan uzak kalan diğer tüm oyuncular gibi o da daha güçlü bir şekilde geri dönecek."
Kaleci krizi, kadro derinliğini etkiliyor
Kırmızılar, Giorgi Mamardashvili’nin Everton maçında geçirdiği diz sakatlığının ardından kalede yaşanan karmaşık durum da dahil olmak üzere, birçok önemli oyuncunun eksikliği nedeniyle şu anda zorlu bir dönemden geçiyor. Slot, Alisson Becker’in tekrarlayan kas sorunlarına da değindi ve bu tür sakatlıkların artmasını modern futbol takvimine bağladı.
Kalecilerinin durumunu ve mevcut maç takviminin oyuncuların sağlığı üzerindeki etkisini değerlendiren Slot, şunları ekledi: "Giorgi önümüzdeki hafta kesinlikle forma giyemeyecek. Ali sahalara dönmeye çok yakın, yarın için henüz erken mi yoksa değil mi, göreceğiz. Bu durumda Freddie [Woodman] bir seçenek olarak kalıyor."
Dikkatler Şampiyonlar Ligi yarışına yöneliyor
Liverpool, bu Cumartesi Anfield'da Crystal Palace'ı ağırlayacak; Alisson'un son anda yapılacak sağlık testini geçememesi durumunda Woodman ilk 11'de yer alabilir. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e elendikten sonra, Slot'un çalıştırdığı beşinci sıradaki takım, İngiltere'nin ekstra Avrupa Performans Kotası'ndan yararlanabilmek için ligi ilk beş içinde bitirmeli. Şu anda bir maç eksiği varken Brighton'ın beş puan önünde yer alan Kırmızılar, gelecek sezon Avrupa'nın en üst düzey futbolunu garantilemek için bu yüksek baskı altındaki dönemde yedek oyuncularının da katkı sağlamasına ihtiyaç duyuyor.