Çeviri:
Arne Slot, Alexander Isak'ın sakatlığıyla ilgili son bilgileri paylaşırken, Liverpool teknik direktörü Man City ve PSG maçları öncesinde Hugo Ekitike'nin sağlık durumuna ilişkin endişeleri hafifletiyor
Slot, Isak'ın yakında geri döneceğini umuyor
Liverpool, Cumartesi günü çifte darbe aldı; Ekitike maçın ilk 10 dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı ve Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarına büyük bir darbe vuran bu maçı 2-1 kaybetti. Ekitike, James Milner ile girdiği mücadelede bacağından sakatlık geçirdi gibi görünüyordu, ancak Kırmızılar, Isak'ın geri dönmekte olduğunu öğrenince biraz rahatlayabilir; İsveçli milli oyuncu, Aralık ayında Spurs ile oynanan maçta bacağını kırdığından beri kulüp için forma giymemişti. Ancak, milli maç arası bittikten sonra, önümüzdeki ay Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında uzun zamandır beklenen geri dönüşünü yapabilir.
Slot, “Evet, Alex [PSG maçında] oynayabilecek. Asıl soru, ‘hazır olmak’ derken neyi kastettiğiniz.
“Eğer tam olarak bir yıl önce Carabao Kupası finalinde bize karşı oynayan ve o gün bize karşı çok iyi bir performans sergileyen oyuncuyu istiyorsanız, o zaman yedi ya da sekiz ay aradan sonra bu konuda şüphelerim olduğunu söyleyebilirim.
“Ancak onu birkaç dakika sahada kullanabileceğimi umuyorum. Bundan tam olarak ne elde edeceğimi size söyleyemem çünkü o, takımla bir kez bile antrenman yapmadı.”
Liverpool teknik direktörü Ekitike ile ilgili endişeleri önemsiz gösteriyor
Slot, Liverpool'un sakatlığı bulunan Alisson Becker ve Mohamed Salah'sız olarak Brighton'a karşı sahaya çıkmak zorunda kaldığını belirtti ve Alisson'un ne zaman geri döneceğinden emin olmadığını söylerken, Ekitike'nin sakatlığıyla ilgili endişeleri bir ölçüde giderdi.
O, şunları ekledi: "Alisson, milli maç arası boyunca kesinlikle sahalardan uzak kalacak, sonrasında ne olacağını göreceğiz. Hugo ise, bence gerekirse yarın oynayabilir. Burada dediğiniz gibi, bacağında kas gerginliği vardı. Brighton beklediğimiz gibi oynadı. Sadece 62 saat dinlenmiş bir takıma karşı oynuyorsanız ve ilk işiniz maçı yoğun hale getirmek, ilk ikili mücadelelere girmek, sert mücadeleler oynamaksa – bu arada mücadelelerde bir sorun yok – ama maalesef bir çarpışma oldu ve bu Hugo'nun oyundan çıkmasına neden oldu. Evet, iki dakika sonra bu hiç de yardımcı olmuyor.
"Son üç dört yıldır ligin gördüğü en iyi forvetlerden biri olan ve zaten tüm sezon boyunca forma giyemeyecek olan Alexander Isak'sız devam etmek zorundasınız. Son sekiz yıldır ligin gördüğü en iyi golcülerden biri olan Mo Salah da forma giyemiyor. Bir de bu sezon büyük etki yaratan Hugo Ekitike'nin sakatlığı var.
"Ve sonra, bu sezon pek çok kez olduğu gibi, oyuncuları belki alışık olmadıkları pozisyonlarda oynatmanın bir yolunu bulmak zorundasınız ve ilk yarıda bunu oldukça iyi yaptığımızı düşünüyorum. Ancak maç ilerledikçe Brighton gittikçe güçlendi. Bu sezon birkaç kez yedek kulübesinden bir şeyler yapabildik. Rio [Ngumoha] birkaç çok güzel hareket yaptı ama ikinci yarı boyunca bence onlar 3-1'i atmaya bizden daha yakındı."
Reds'in form sorununu çözmek 'kolay değil'
Liverpool son dönemde form düşüklüğü yaşıyor ve son üç Premier Lig maçından hiçbirini kazanamadı; Slot, takımı normal seviyesine geri döndürmenin zorlu bir görev olduğunu kabul ediyor.
Oyuncu şunları ekledi: "Evet, bu kolay değil, ancak hafta içinde [Galatasaray'a karşı] büyük bir galibiyet aldık. Bence Brighton deplasmanı ile Wolves deplasmanını karşılaştıramazsınız. Şans yaratma ve futboldaki diğer tüm ölçütler açısından kazanmamız gereken bir maçı, buradaki gibi bir maçla karşılaştıramazsınız. Brighton deplasmanı, [sadece] bizim için değil, herhangi bir takım için zor bir maçtır, özellikle de bizim gibi birkaç çok etkili oyuncuyu kaçırırsanız. 9 numara pozisyonundan bahsediyoruz ama yine de bir oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldım ve o pozisyonda oynamaya alışkın olmayan bir oyuncuyu bek pozisyonunda oynattım. Tabii ki, şimdi lig tablosuna baktığımızda, bu mağlubiyet çok acı verici ve bize çok acı vermesi de gerekiyor.
"Ancak asıl sorun, bir hafta önce Wolves maçında son dakikada bir şutun yön değiştirmesiyle puan kaybettiğimiz için bu konumda olmamızdır – bir hafta önce değil, çünkü cumartesi değil pazar günü oynamak zorundaydık, sonra çarşamba ve ardından cumartesi. Diğer tüm Şampiyonlar Ligi takımları Pazar günü oynarken, biz Cumartesi günü erken saatte oynamak zorunda kaldık. Geçen hafta [Tottenham'a karşı] 90. dakikada yediğimiz o gol, Brighton deplasmanında yenilgiden bile daha büyük bir sorun olduğunu söyleyebilirim."
Şimdi ne olacak?
Liverpool, milli maç arası sonrasında FA Cup çeyrek finalinde Manchester City ile karşılaşacak; ardından ise Isak'ın sahalara dönüş maçı olabilecek PSG karşılaşmasına çıkacak. Takım, 11 Nisan'da Fulham'ı Anfield'da ağırlayana kadar Premier Lig'de bir daha maç yapmayacak.
