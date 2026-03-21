Arne Slot, Alexander Isak'ın sakatlığıyla ilgili son bilgileri paylaşırken, Liverpool teknik direktörü Man City ve PSG maçları öncesinde Hugo Ekitike'nin sağlık durumuna ilişkin endişeleri hafifletiyor

Liverpool, Cumartesi günü çifte darbe aldı; Ekitike maçın ilk 10 dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı ve Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarına büyük bir darbe vuran bu maçı 2-1 kaybetti. Ekitike, James Milner ile girdiği mücadelede bacağından sakatlık geçirdi gibi görünüyordu, ancak Kırmızılar, Isak'ın geri dönmekte olduğunu öğrenince biraz rahatlayabilir; İsveçli milli oyuncu, Aralık ayında Spurs ile oynanan maçta bacağını kırdığından beri kulüp için forma giymemişti. Ancak, milli maç arası bittikten sonra, önümüzdeki ay Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında uzun zamandır beklenen geri dönüşünü yapabilir.

Slot, “Evet, Alex [PSG maçında] oynayabilecek. Asıl soru, ‘hazır olmak’ derken neyi kastettiğiniz.

“Eğer tam olarak bir yıl önce Carabao Kupası finalinde bize karşı oynayan ve o gün bize karşı çok iyi bir performans sergileyen oyuncuyu istiyorsanız, o zaman yedi ya da sekiz ay aradan sonra bu konuda şüphelerim olduğunu söyleyebilirim.

“Ancak onu birkaç dakika sahada kullanabileceğimi umuyorum. Bundan tam olarak ne elde edeceğimi size söyleyemem çünkü o, takımla bir kez bile antrenman yapmadı.”