Arne Slot'a net bir mesaj mı? Liverpool'un ana sahibi John Henry, FSG'nin "vasatlıkla yetinmeyeceğini" belirtti
Henry, Anfield'a uyarıda bulundu
Liverpool, bu sezon tüm turnuvalarda 18 mağlubiyet aldı ve bu, Brendan Rodgers yönetimindeki 2014-15 sezonundan bu yana en kötü mağlubiyet rekoru oldu. Kulüp, Şampiyonlar Ligi’ne katılma yolunda ilerlemeye devam etse de, geçen yıl şampiyonluğa ulaştıkları zirveden yaşanan düşüş, yönetim kurulunun gözünden kaçmadı.
Henry'nin yorumları, MLB sezonuna kötü bir başlangıç yapan Boston Red Sox'un menajeri Alex Cora'nın kovulma kararının ardından geldi. Sports Business Journal'a gönderdiği bir e-postada, 76 yaşındaki iş adamı, spor franchise'ları arasında paralellik kurarak, taraftarların memnuniyetsizliklerini dile getirmelerine rağmen, yönetimin yanıtının kazanma konusundaki kararlılığını ikiye katlamak olduğunu ima etti.
FSG'nin basınca yaklaşımı
Spor kulüplerinin sahiplik yapısı ve tribünlerden gelen baskı üzerine düşünürken Henry, Liverpool taraftarlarının kendisine yönelttiği eleştirilerle ilgili kişisel deneyimlerini hatırladı. Henry şöyle yazdı: "Taraftarlar hayal kırıklığına uğruyor. Sox, ilk 25 maçında berbat bir performans sergilemişti." "Manchester United'ı 7-0 yendiğimiz sırada üstümüzden geçen ve üzerinde 'FSG DEĞİL!' yazan bir uçak hatırlıyorum." Bu, onları görmezden gelmek anlamına gelmez, daha çok çalışmak anlamına gelir - sıradanlıkla yetinmezsiniz. Kazanmak zorundasınız."
Arne Slot'a yönelik dış ilgi
Yurtiçindeki zorluklara rağmen, Slot’un Avrupa çapındaki itibarı, büyük ölçüde Feyenoord’da Eredivisie’de elde ettiği başarılar sayesinde hâlâ sağlam duruyor. Ajax’ın 47 yaşındaki teknik adamı Hollanda’ya geri getirme olasılığı konusunda bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Amsterdam'ın dev kulübü, geçici teknik direktör Oscar Garcia'nın yerine kalıcı bir halef arıyor ve Slot'u, kulübün sportif açıdan toparlanmasını sağlayacak önemli bir aday olarak görüyor. Ancak bu teklif hızla reddedildi. Slot'un, 2027 Haziranına kadar sözleşmesi bulunan Anfield'daki projesine sıkı sıkıya bağlı kaldığı anlaşılıyor.
Kırmızılar'ın önündeki yol
Mevcut sezonun sona ermesiyle birlikte, dikkatler yaz transfer dönemine yöneliyor. Slot, yıl boyunca yorgunluk ve istikrarsızlık belirtileri gösteren kadroyu baştan aşağı yenileme göreviyle karşı karşıya. Kulüp sahibinin sıradanlıktan kaçınmak konusunda kamuoyuna yaptığı ısrarlı açıklamalar, finansal desteğin mevcut olabileceğini gösteriyor; ancak bu destek, son derece yüksek beklentilerle birlikte geliyor. Her alanda rekabet etmeye alışkın bir kulüp için, çift haneli mağlubiyetlerle geçen bir sezon, Boston merkezli yönetim kadrosunun gözünde kabul edilemez.
Slot, Şampiyonlar Ligi'nin Anfield'a geri dönmesini sağlamak için artık sezonun son engellerini aşmak zorunda. Kulüp sahiplerinin yakından izlediği bu ortamda, bu hafta sonu Chelsea ile oynanacak hayati Premier Lig maçı öncesinde Hollandalı teknik adamın hata yapma lüksü pek yok.