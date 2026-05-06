Liverpool, bu sezon tüm turnuvalarda 18 mağlubiyet aldı ve bu, Brendan Rodgers yönetimindeki 2014-15 sezonundan bu yana en kötü mağlubiyet rekoru oldu. Kulüp, Şampiyonlar Ligi’ne katılma yolunda ilerlemeye devam etse de, geçen yıl şampiyonluğa ulaştıkları zirveden yaşanan düşüş, yönetim kurulunun gözünden kaçmadı.

Henry'nin yorumları, MLB sezonuna kötü bir başlangıç yapan Boston Red Sox'un menajeri Alex Cora'nın kovulma kararının ardından geldi. Sports Business Journal'a gönderdiği bir e-postada, 76 yaşındaki iş adamı, spor franchise'ları arasında paralellik kurarak, taraftarların memnuniyetsizliklerini dile getirmelerine rağmen, yönetimin yanıtının kazanma konusundaki kararlılığını ikiye katlamak olduğunu ima etti.