Çeviri:
Arne Slot'a ısrarla söylendi: Bu büyük ismi Liverpool'a getir
Ekitike'nin aşil tendonu yırtılması nedeniyle dokuz ay sahalardan uzak kalacağı kesinleşince, Liverpool forvet hattında kadro sıkıntısı yaşamaya başladı. Bu sezon 17 gol atan Fransız oyuncu, Paris Saint-Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlandı ve 2027'nin başlarına kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor. Alexander Isak'ın forvette tek seçenek olması nedeniyle, kulüp üst sıralarda yer almaya devam etmek için deneyimli bir oyuncuya mı yoksa genç bir yeteneğe mi yatırım yapacağına karar vermek zorunda.
Cole, Liverpool'un yeni oyuncular transfer ederken, sakatlanan yıldız oyuncusunun nihai dönüşünü engellemeden iş yükünü kaldırabilecek belirli bir profile sahip bir oyuncu araması gerektiğini savunuyor. O, dünya çapında tanınmış bir forvet için kısa süreli bir sözleşmenin Liverpool kulüp yönetimi için en mantıklı adım olacağını vurguluyor.
Paddy Power ile yaptığı özel röportajda Cole şunları söyledi: "Arne Slot, Liverpool'daki işini korumak istiyorsa, başka bir forvet aramalı. Özellikle de Liverpool Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa, oyuna girip yükü omuzlayabilecek birine ihtiyacınız var. Onlar için birini bulmak zor bir iş."
"Belki de deneyimli bir forvet aramalısınız. Spektrumun diğer ucuna da bakabilirsiniz, çünkü Isak ve nihayetinde Ekitike ile rekabet edebilecek, en üst düzeyde oynayan birini transfer edemezsiniz."
İleri yaşına rağmen Lewandowski, İspanya'da son derece verimli olmaya devam ediyor. 12 golle, bu sezon İspanya şampiyonluğu yarışında Barcelona'nın en golcü oyuncusu konumunda. Spotify Camp Nou'daki mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor; bu da yaz aylarında Liverpool için olası bir transferi mali açıdan mümkün kılabilir.
Deneyimli Polonyalı oyuncunun neden uygun olduğunu açıklamak için Cole şunları vurguluyor: "Örneğin 37 yaşındaki Robert Lewandowski gibi bir isim. Bu zorlu görevi kabul edebilir ve hala Isak'tan daha iyi olduğunu ve takıma girebileceğini düşünüyor olabilir. Kolaylıkla 30 maç oynayabilir."
"Bu bir seçenek, ya da gerçekten gelecek vaat eden 17 ya da 18 yaşındaki bir oyuncuya büyük miktarda para harcayabilirsiniz. Ancak o zaman da, o oyuncunun Isak'ın yedeği olarak performans gösterip gösteremeyeceği konusunda bir kumar oynarsınız. Her halükarda Liverpool için zor bir karar, ama birini aramaları gerekecek," diyor Cole eski işverenine tavsiyede bulunuyor.
Ekitike hemen bir ameliyat geçirecek ve ardından uzun bir rehabilitasyon sürecine girecek. Bu nedenle Fransa milli takımıyla yaklaşan Dünya Kupası'nı kaçıracak.
Saha içinde ise Liverpool'un bir an önce toparlanması gerekiyor, zira bu hafta sonu Everton ile oynanacak kritik Merseyside derbisi var. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı tehlikedeyken ve yaz transfer dönemi kapıda beklerken, yönetimin yedek oyuncu konusunda vereceği karar Slot'un taktiksel planlaması açısından hayati önem taşıyacak.