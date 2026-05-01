Arne Slot, 116 milyon sterlinlik transferin "güzelliğini" açıklarken, Liverpool'un Florian Wirtz'i "en iyi haliyle" görmek için neden iki yıl daha beklemek zorunda kalabileceğini anlatıyor
Slot, Wirtz'in gelişmeye devam edeceğinden emin
Slot, Wirtz’in Premier Lig’in en güçlü rakiplerine karşı da başarılı performansını sürdüreceğine inanıyor; ancak Liverpool’un oyun kurucusunun henüz zirveye ulaşmadığını düşünüyor. Alman milli oyuncu, Anfield’a yüksek bedelli transferinin ardından Avrupa’nın en çok beğenilen yeteneklerinden biri olmaya devam ediyor.
Liverpool teknik direktörü, Wirtz'in kulüpteki ilk aylarında kaydettiği hızlı ilerlemeye dikkat çekti. Ancak Slot, orta saha oyuncusunun en iyi seviyesine ulaşmadan önce fiziksel ve taktiksel olarak gelişmeye açık olduğunu belirtti.
Slot, Wirtz'in gelişimi ve sakatlık endişelerini ele alıyor
Slot, Wirtz'in yirmili yaşlarının ortalarına yaklaşırken gelişmeye devam edeceğine dair güçlü bir güven duyduğunu ifade etti. Ayrıca, geçen yaz takıma katıldığından bu yana oyun kurucunun gösterdiği gelişmeyi övdü.
"Sadece ummakla kalmıyorum, [ilk altı takım karşısında] başarılı olacağından %100 eminim," dedi gazetecilere. "Şu anda bu takımlardan 3'üyle oynayacağız, yani fırsatlar var ama 10 ay içindeki gelişimi çok net, açık ve bariz. Palace maçında 93. dakikada taç atışı kazandı ve topu üst köşeye gönderdi. 8 ay önce bunu yapabileceğine ikna olmamıştım."
"Zaten elit bir oyuncuydu, gelişimi benim için çok bariz. Bu gelişim devam edecek. Pazar günü 23 yaşına girecek. Bu mantıklı, her oyuncu 25-26 yaşında en iyi formuna ulaşır, o da sadece daha iyi olabilir. Yaptığımız transferlerin güzelliği de bu."
Liverpool, galibiyet serisine rağmen performansını artırmaya çalışıyor
Liverpool, Premier Lig’de üst üste üç galibiyet serisiyle Manchester United maçına çıkıyor, ancak Slot, takımın daha da iyi performans gösterebileceğine inanıyor.
"Hayır [beklediğim seviyede değiliz], daha iyi olabiliriz," diye itiraf etti Slot. "3 galibiyetten memnunum ama bunlar sezonun en iyi performansları değildi, çok daha iyi oynayabiliriz. Bunu diğer maçlarda gösterdik."
"Bu takım çok daha fazlasını yapabilir, ancak ara sıra herkesin sahada olması faydalı olurdu. Şu anda haftada sadece bir kez oynuyoruz, hafta içi bir Şampiyonlar Ligi yarı finali olmasını tercih ederdim, ancak sürekli oynamak zorunda olanlar daha dinç oluyor. Çok daha iyi oynayabiliriz."
Manchester United maçının Şampiyonlar Ligi açısından büyük önemi
Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışını önemli ölçüde etkileyebilecek, Kırmızı Şeytanlar ile oynayacağı kritik bir Premier Lig karşılaşmasına hazırlanıyor. Sezonun son aşamalarına girilirken bu maç Liverpool için hayati önem taşıyor; kalan maçlardaki her sonuç, mümkün olduğunca üst sıralarda bitirmeyi hedefleyen Liverpool'un ligdeki nihai konumunu belirleyecek.