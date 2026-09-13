SportPix UK
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'Arkamızda olun, sırtımızda değil!' - Derek McInnes, 50 bin Rangers taraftarını Celtic'e karşı nasıl bir silaha dönüştürmeyi planlıyor?
McInnes, teknik direktör olarak ilk derbi sınavına hazırlanıyor
Derek McInnes, Rangers kariyerinin ilk dönemindeki en büyük maçına çıkıyor; Maviler, pazar günü Premier Sports Cup çeyrek finalinde ezeli rakibi Celtic'i konuk edecek. Kulüp efsanesi Graeme Souness, sezonun ilk Old Firm karşılaşmasını, ortaya bir mesaj koymak için hayati bir fırsat olarak nitelendirdi.
Sezona Dundee United beraberliği ve Hibernian mağlubiyetiyle başlayan Rangers, ligdeki formunu toparlayarak art arda dört Premiership galibiyeti aldı.
Ayrıca Conference League elemelerinde Çek ekibi Jablonec'a penaltılarla elenen Rangers için, yerel kupada yarı finale yükselmek büyük önem taşıyor.
- Getty Images Sport
Teknik direktör, 50.000 taraftarı düşmanca bir atmosfer yaratmaya çağırdı
Ibrox'taki teknik direktör kulübesinde çıkacağı ilk derbi öncesinde konuşan McInnes, takım ile taraftarlar arasındaki tam birlikteliğin önemini vurguladı. Geçmişte yaşanan tribün olaylarının ardından SPFL'nin aldığı karar doğrultusunda statta hiçbir Celtic taraftarı yer almayacak.
McInnes, 50 bin ev sahibi takım taraftarına sabırlı kalmaları ve zor anlarda takıma sesli şekilde destek vermeleri çağrısında bulundu.
McInnes, "Bence taraftarı da yanımıza almalıyız" dedi. "Celtic'e karşı oynayıp 90 dakika boyunca oyuna hükmedemezsiniz. Arkamızda o 50 bin kişinin desteğini hissetmemiz, onları desteklememiz, arkalarında olmamız ve Celtic için işi gerçekten olabildiğince zorlaştırmamız önemli."
İç saha kalesi niteliğindeki performans güven veriyor
Rangers, son on yılda yalnızca bir kez Lig Kupası yarı finallerine kalamayarak turnuvanın bu aşamasında sağlam bir sicile sahip. Ayrıca Celtic, Govan'da Lig Kupası eleme turu maçını hiç kazanamadı; takımın Ibrox'taki son turnuva galibiyeti 1973'te grup aşamasında geldi.
McInnes, teknik direktörlük kariyeri boyunca Celtic'e karşı oynadığı 61 maçın 10'unu kazanarak mütevazı bir bire bir rekabet karnesine sahip.
Ancak deplasman taraftarlarının tamamen yokluğu, ev sahibine benzeri görülmemiş bir psikolojik avantaj sağlıyor.
- Focus Images
Light Blues, kritik yarı final biletini hedefliyor
Pazar günü alınacak bir galibiyet, McInnes için çok büyük bir mesaj anlamına gelecek ve iç sahadaki ivmede net bir değişime işaret edecek. Avrupa'dan elenmelerinin yarattığı süregelen hayal kırıklığı sürerken, Celtic'i yenmek kadro için anında bir telafi fırsatı sunuyor.
Rangers, maçın ilk düdüğünden itibaren oyunun temposunu belirlemek için taraftar desteğini arkasına almayı hedefliyor.
Kazananı Hampden Park'ta bir yer beklerken, Rangers bu kupa eşleşmesinde Celtic'in son dönemdeki üstünlüğüne son vermek istiyor.
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