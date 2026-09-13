Pazar günü alınacak bir galibiyet, McInnes için çok büyük bir mesaj anlamına gelecek ve iç sahadaki ivmede net bir değişime işaret edecek. Avrupa'dan elenmelerinin yarattığı süregelen hayal kırıklığı sürerken, Celtic'i yenmek kadro için anında bir telafi fırsatı sunuyor.

Rangers, maçın ilk düdüğünden itibaren oyunun temposunu belirlemek için taraftar desteğini arkasına almayı hedefliyor.

Kazananı Hampden Park'ta bir yer beklerken, Rangers bu kupa eşleşmesinde Celtic'in son dönemdeki üstünlüğüne son vermek istiyor.