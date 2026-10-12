Italy Photo Press
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“Arkadaş olmayacağız!” Manuel Akanji, San Siro’daki karşılaşma öncesinde Yann Sommer hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu
Akanji, San Siro'da kritik bir Avrupa galibiyeti hedefliyor
Inter savunmacısı Manuel Akanji, Club Brugge ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçı öncesinde Inter Antrenman Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Inter, ilk hafta Real Madrid'e yenilmesinin ardından sezonun Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini almak için Belçika ekibini San Siro'da ağırlayacak.
Akanji, eleme aşamasına doğrudan katılabilmek için yeni lig aşamasını ilk sekizde bitirmenin önemini vurguladı.
İsviçreli stoper, takımın sonraki Avrupa maçlarını düşünmeden önce yalnızca salı günkü karşılaşmaya odaklanması gerektiğini belirtti.
- Geisser
Yann Sommer ile dostluk askıya alındı
Akanji, Inter'de üç sezon geçirdikten sonra Belçika'ya transfer olan Club Brugge kalecisi Yann Sommer ile kısa süre önce mesajlaştığını açıkladı. Akanji, "Onunla iki gün önce konuştum. Yarın 90 dakika boyunca arkadaş olmayacağız ama futbol böyle," dedi.
"Yann hâlâ iyi bir arkadaşım ama yarın bizim için önemli olan tek şey maçı kazanmak olacak."
"Takım olarak iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Ligde sadece bir maçta berabere kaldık, diğerlerini kazandık. Bu sezonki tek yenilgimizi Real Madrid'e karşı aldık."
Kadro rotasyonu ve Manchester City’ye odaklanma
Inter'in ligdeki etkileyici formu ve kadro derinliği hakkında konuşan Akanji, rotasyonun tüm kulvarlarda yüksek performans düzeyini korumalarını sağladığını vurguladı. Akanji, “Hafta sonu bazı değişiklikler yaptık ve rotasyona gittik ama oynayanlar çok iyi iş çıkardı ve galibiyeti aldık,” dedi.
“Herkesin katkı sağlayabilmesi için en iyi formunda olması önemli.”
Eski kulübü Manchester City hakkında sorulan Akanji, “City'deki arkadaşlarımla görüşüyorum ama tamamen Inter'e, oynamamız gereken maçlara ve hedeflerimize odaklanmış durumdayım,” diye ekledi.
- SOPA Images
Avrupa'da maç maç ilerleme yaklaşımı
Inter'deki ikinci sezonunu geçiren Akanji, geçen sezon iki yerel kupa kazanmasının ardından kulübün gidişatına güvenmeye devam ediyor. Tahminler, 16 puanın ilk sekizde yer almak için yeterli olabileceğini gösterse de savunmacı, maçı büyük baskı altında oynanacak bir karşılaşma olarak görmeyi reddetti.
“Maça böyle yaklaşmak istemiyorum,” dedi Akanji.
“Grupta oynayacağımız altı maç daha var. Bu yüzden bunun bir ölüm kalım maçı olduğunu söyleyemem ama taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz.”
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