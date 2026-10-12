Akanji, Inter'de üç sezon geçirdikten sonra Belçika'ya transfer olan Club Brugge kalecisi Yann Sommer ile kısa süre önce mesajlaştığını açıkladı. Akanji, "Onunla iki gün önce konuştum. Yarın 90 dakika boyunca arkadaş olmayacağız ama futbol böyle," dedi.

"Yann hâlâ iyi bir arkadaşım ama yarın bizim için önemli olan tek şey maçı kazanmak olacak."

"Takım olarak iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Ligde sadece bir maçta berabere kaldık, diğerlerini kazandık. Bu sezonki tek yenilgimizi Real Madrid'e karşı aldık."