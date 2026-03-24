Hans-Joachim Watzke, yaz aylarında Jadon Sancho'yu BVB'ye geri getirmek için her şeyi yapmaya kararlı görünüyor. Sky'ın haberine göre, özellikle Borussia Dortmund'un yeni seçilen başkanı, bedelsiz transferin arkasındaki itici güç.
"Arka planda bu transferi büyük bir gayretle yürütüyor!" BVB'nin yaz transferi gündemindeki bu muhteşem transfer, görünüşe göre giderek daha da sıcak bir hal alıyor
Buna göre Watzke, Manchester United'dan "yüzde yüz" bedelsiz ayrılacak olan İngiliz oyuncunun gelecekte yeniden siyah-sarı formayı giymesi için "arkada yoğun çaba" sarf ediyor. Sky'ın haberinde "Jadon Sancho'yu çok seviyor" deniyor ve 25 yaşındaki oyuncunun, BVB'nin Watzke aracılığıyla onu mutlaka kadrosuna katmak istediği konusunda artık tam olarak bilgilendirildiği belirtiliyor.
Aynı zamanda, şu anda Aston Villa'da kiralık olarak oynayan Sancho'nun başka kulüplerden de bazı teklifleri var. Dolayısıyla artık kararın oyuncuya ait olduğu belirtiliyor. Kapı açık ve Dortmundlular, Sancho'nun Manchester United'daki XXL sözleşmesine kıyasla büyük bir maaş kesintisine razı olarak geri dönmeye hazır olduğunu düşünüyor.
BVB, Sancho'yu geri getirmek istiyor: Ole Gunnar Solskjær bu konuda ne düşünüyor?
Bild gazetesi, Sancho'ya BVB'de muhtemelen beş ila altı milyon avroluk bir temel maaş teklif edileceğini bildirmişti. Bu, Red Devils'ta yıllık 16 milyon avro olduğu söylenen maaşına kıyasla ciddi bir kesinti anlamına geliyor.
Sport Bild, Çarşamba günü BVB içinde Sancho'nun geri dönüşüne yönelik desteğin arttığını bildirmişti. Özellikle artık eski spor direktörü olan Sebastian Kehl, Watzke gibi Sancho'nun geri dönüşünün açık bir destekçisiymiş.
Ancak spor direktörü Lars Ricken ve Niko Kovac da olumlu sinyaller vermiş ve Sancho'nun geri dönüşüne giderek daha açık bir tutum sergilemişlerdi. O dönemde, devam eden tartışmalarda lehteki argümanların ağır bastığı belirtilmişti. Yeni spor direktörü Nils-Ole Book'un göreve gelmesiyle bu durumun değişip değişmediği ise belirsiz.
Jadon Sancho, BVB'de kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor
Sancho, şüphesiz Dortmund'da en iyi dönemini yaşadı. 2017 ile 2021 yılları arasında orada bir yıldız oyuncuya dönüştü, daha sonra kısa bir süreliğine kiralık olarak geri döndü ve takımla birlikte Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı. Bu süre zarfında ve sonrasında zorlu yıllar yaşandı. Sancho, ManUnited'da hiçbir zaman mutlu olamadı; Chelsea'ye ve şimdi de Aston Villa'ya kiralanması da başarıyla sonuçlanmamış görünüyor.
Bu sezon Sancho, 31 resmi maçta sadece 3 asist ve 1 gol kaydetti.
Jadon Sancho: BVB'deki istatistikleri
Resmi maçlar Goller Asistler Sarı kartlar 158 53 67 7