"Arka planda bu transferi büyük bir gayretle yürütüyor!" BVB'nin yaz transferi gündemindeki bu muhteşem transfer, görünüşe göre giderek daha da sıcak bir hal alıyor

Buna göre Watzke, Manchester United'dan "yüzde yüz" bedelsiz ayrılacak olan İngiliz oyuncunun gelecekte yeniden siyah-sarı formayı giymesi için "arkada yoğun çaba" sarf ediyor. Sky'ın haberinde "Jadon Sancho'yu çok seviyor" deniyor ve 25 yaşındaki oyuncunun, BVB'nin Watzke aracılığıyla onu mutlaka kadrosuna katmak istediği konusunda artık tam olarak bilgilendirildiği belirtiliyor.

Aynı zamanda, şu anda Aston Villa'da kiralık olarak oynayan Sancho'nun başka kulüplerden de bazı teklifleri var. Dolayısıyla artık kararın oyuncuya ait olduğu belirtiliyor. Kapı açık ve Dortmundlular, Sancho'nun Manchester United'daki XXL sözleşmesine kıyasla büyük bir maaş kesintisine razı olarak geri dönmeye hazır olduğunu düşünüyor.