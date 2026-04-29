Arjen Robben ve Zlatan Ibrahimovic'i geride bırakacak gibi görünüyor: Eski Bayern yıldızı Joao Cancelo, bu hafta sonu özel bir rekor kırabilir

Sağ bek şu anda Premier League (Manchester City ile 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında), Bundesliga (FC Bayern ile 2022/23 sezonunda) ve Serie A (Juventus ile 2018/19 sezonunda) şampiyonluklarına sahiptir. Buna ek olarak Cancelo, ulusal düzeyde Benfica ile Portekiz şampiyonluğunu (2014), ManCity ile Şampiyonlar Ligi'ni (2023) kazandı ve Portekiz milli takımının formasıyla 2019'da Nations League'de zafer elde etti.

Şimdiye kadar beş Avrupa üst liginden üçünde şampiyonluk kazananlar arasında Zlatan Ibrahimovic, Arjen Robben ve Kingsley Coman gibi yıldızlar yer alıyor. Son ikisi, Cancelo gibi Säbener Straße'de geçmişe sahip.