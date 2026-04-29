Portekizli milli oyuncu, beklendiği gibi FC Barcelona ile LaLiga şampiyonluğunu kazanmayı başarırsa, bu onun için Avrupa'nın beş büyük liginden birinde kazandığı dördüncü şampiyonluk olacak. Cancelo'dan önce bunu başaran başka hiçbir oyuncu yok.
Arjen Robben ve Zlatan Ibrahimovic'i geride bırakacak gibi görünüyor: Eski Bayern yıldızı Joao Cancelo, bu hafta sonu özel bir rekor kırabilir
Sağ bek şu anda Premier League (Manchester City ile 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında), Bundesliga (FC Bayern ile 2022/23 sezonunda) ve Serie A (Juventus ile 2018/19 sezonunda) şampiyonluklarına sahiptir. Buna ek olarak Cancelo, ulusal düzeyde Benfica ile Portekiz şampiyonluğunu (2014), ManCity ile Şampiyonlar Ligi'ni (2023) kazandı ve Portekiz milli takımının formasıyla 2019'da Nations League'de zafer elde etti.
Şimdiye kadar beş Avrupa üst liginden üçünde şampiyonluk kazananlar arasında Zlatan Ibrahimovic, Arjen Robben ve Kingsley Coman gibi yıldızlar yer alıyor. Son ikisi, Cancelo gibi Säbener Straße'de geçmişe sahip.
FC Barcelona hafta sonu şampiyon olabilir
31 yaşındaki oyuncunun yakında bu rekoru geride bırakması bekleniyor, zira Barça İspanya birinci liginde şampiyonluğu erken kazanmaya doğru ilerliyor. 38 maçın 33'ü geride kalırken, teknik direktör Hansi Flick'in takımının en yakın rakibi Real Madrid'e karşı tam 9 puanlık bir avantajı var.
Bu, önümüzdeki hafta sonu gerçekleşebilir: Cancelo ve takım arkadaşları Cumartesi günü CA Osasuna deplasmanını kazanırsa ve Real bir gün sonra tam da yerel rakibi Espanyol'a yenilirse, Blaugrana'nın şampiyonluğu ve Cancelo'nun tek başına rekor kırması kaçınılmaz hale gelir.
Ancak daha gerçekçi olan senaryo, Barcelona'nın şampiyonluğu bir hafta sonra, 10 Mayıs'ta Real ile oynayacağı Clasico'da garantilemesi.
Joao Cancelo, FC Barcelona'da kalacak mı?
Cancelo için bu, Katalan ekibindeki ikinci döneminin zirvesi olurdu. 2023/24 sezonunu da kiralık olarak Camp Nou'da geçirmişti, ancak o sezon Barcelona kupa kazanamamıştı. Bu yılın Ocak ayında Barcelona, savunmasını güçlendirmek amacıyla bu çok yönlü defans oyuncusunu yeniden kiraladı.
Bu sezonun ardından Cancelo'nun geleceği henüz belirsiz. İki yıl önce Manchester City'den 25 milyon euro transfer ücreti karşılığında transfer edilen Suudi Arabistan'ın önde gelen kulübü Al-Hilal ile olan sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor. Die Sport, Mart ayı sonunda Flick'in onu kadroda tutmak istediğini ve sözleşmesinin uzatılması için yeşil ışık yaktığını bildirdi.
Ancak iki şart var: Birincisi, Cancelo'nun Al-Hilal'den serbest bırakılması gerekiyor, ancak Suudi kulübünün zaten onunla plan yapmadığı için bunun bir sorun teşkil etmeyeceği belirtildi. İkincisi ise, Cancelo'nun önemli bir maaş kesintisini kabul etmesi gerekiyor. Mali açıdan zor durumda olan Barcelona, basında yer alan 12 milyon avroluk yıllık maaşını karşılayamaz.
Joao Cancelo'nun bu sezon FC Barcelona'daki performans istatistikleri
Maçlar Goller Asistler Sarı kartlar 18 1 4 3