Arjen Robben, gençlik maçı sırasında bir televizyon sunucusuyla yaşadığı tartışma nedeniyle savunulurken, Groningen kulübü U14 takımının antrenörünün herhangi bir hatası olmadığını açıkladı
Saha kenarındaki çatışma tartışma yarattı
FC Groningen, gençlik takım koçu Robben ile televizyon sunucusu Genee arasında saha kenarında yaşanan tartışmanın ardından sert bir açıklama yaptı. Pazartesi günü ortaya çıkan video görüntülerinde, 14 yaş altı takımını çalıştıran eski Bayern Münih yıldızı ile bir hakem arasındaki tartışma yer alıyordu. Oğlu rakip takımda oynayan Genee, özel bir tartışmaya müdahale etti ve ardından koç tarafından itildi. Tartışmanın ardından sunucu, efsanevi kanat oyuncusunun öfkesini kamuoyuna açık bir şekilde eleştirdi. Bunun üzerine Eredivisie kulübü, durumu resmi olarak ele aldı ve çalışanının davranışına ilişkin gerçeği açıkladı.
Groningen, hakemlere hakaret edildiği iddialarını yalanladı
Kulüp, teknik direktörüne tam destek vererek medyada yöneltilen iddiaları açıkça reddetti. Kulüp, sosyal medya hesaplarında "FC Groningen, Wilfred Genee'nin meslektaşımız Arjen Robben hakkında yönelttiği suçlamalara yanıt verme gereği duymaktadır" diye yazdı. "Kulüp, Arjen'in maç sırasında veya maçla ilgili olarak hakeme uygunsuz davrandığı iddialarını reddediyor; bu durum hakemin kendisi tarafından da teyit edildi. Bizim gördüğümüz ve bildiğimiz şey, Arjen'in bir antrenör/koç olarak fanatik ve coşkulu olduğu."
Kulüp, sorunun aslında personelinin agresif davranışlarından ziyade, istenmeyen ebeveyn müdahalesinden kaynaklandığını açıkladı.
Davetsiz ebeveyn müdahalesi kınandı
Sunucu, Pazartesi akşamı yayınlanan Vandaag Inside programında, teknik direktörün "hakemi sert bir şekilde azarladığını" ve "bizim bir golümüzü iptal edene kadar hakeme sataştığını" iddia etmiş ve bunu "çok beceriksiz" bir örnek olarak nitelendirmişti.
Ancak Groningen, bu iddiayı tamamen yalanladı. "Devre arasında antrenör hakemle konuşurken, orada ebeveyn olarak bulunan Wilfred Genee, ısınma sırasında da izinsiz olarak sahaya girmiş olduğu gibi, bu konuşmaya da davetsiz bir şekilde müdahale etmeye başladı" diyen kulüp, ebeveynlerin müdahalesinin istenmeyen ve tekrarlayan bir sorun olmaya devam ettiğini belirtti.
Dikkatler gelecekteki akademi maçlarına yöneliyor
Kulüp, teknik direktörünün "uygunsuz hiçbir şey yapmadığı" gerekçesiyle konuyu resmen tamamen kapattığını açıkladıktan sonra, dikkatler artık sorunsuz bir şekilde tekrar futbola yöneliyor. Efsanevi kanat oyuncusu, medyadaki bu karmaşayı tamamen görmezden gelerek, tamamen gelişim rolüne odaklanacak ve saha dışı dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan 14 yaş altı genç takımını yaklaşan gençlik akademisi maçlarına hazırlayacak.