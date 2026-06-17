Arjantinli yorumcunun Fransa’ya yönelik ırkçı sözleri mi? Sahte video, büyük bir tepki fırtınasına yol açtı

Ancak o ana kadar Nicolas Haase üzerine büyük bir tepki yağmuru çöktü; üstelik sahte yorumu, bir ırkçılık skandalını haber yaptıklarına dair kesin bir inançla çok sayıda Fransız medya kuruluşu tarafından da alıntılanmıştı. Oysa orijinal kayıtta da görüldüğü üzere, söz konusu ifadeler – muhtemelen Yapay Zeka kullanılarak – sonradan eklenmişti.

Yine de Haase, bir açıklama yapmak zorunda kaldı. “Son birkaç saat içinde, bana asla söylemediğim sözler atfedilen, dijital olarak manipüle edilmiş bir ses ve video kaydı dolaşıma girdi. Bu, bağlamından koparılmış bir cümle değil, orijinal içeriğin kasıtlı olarak tahrif edilmesidir," diye X'te yazdı: "Şüphe duyan herkesi, bugün herkesin erişimine açık olan orijinal yayının tamamını dinlemeye davet ediyorum."

Ayrıca Haase, internette dolaşan her şeye hemen inanmama çağrısında bulundu. "Beni tanıyanlar, hem iş hayatında hem de özel hayatımda her zaman saygılı davrandığımı bilir. Irkçılığa, ayrımcılığa ve her türlü saldırganlık ya da sözlü şiddete kesinlikle karşıyım. Yalanlar hızla yayılabilir. Gerçek, her zamanki gibi orijinal kayıttadır. Bilgileri paylaşmadan önce doğrulamak için zaman ayıran herkese çok teşekkür ederim."