Arjantinli medya kuruluşu "La Derecha Diario" tarafından yayınlanan bir videoda, Güney Amerika'da Dünya Kupası yayınlarının büyük bir kısmını üstlenen DirecTV Sports kanalının bir yorumcusu, Fransa ile Senegal arasındaki maçı sözde "iki Afrika ülkesi arasındaki karşılaşma" olarak nitelendirdi. Ancak bu, daha sonra ortaya çıktığı üzere gerçeğe uymuyor.
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Arjantinli yorumcunun Fransa’ya yönelik ırkçı sözleri mi? Sahte video, büyük bir tepki fırtınasına yol açtı
Ancak o ana kadar Nicolas Haase üzerine büyük bir tepki yağmuru çöktü; üstelik sahte yorumu, bir ırkçılık skandalını haber yaptıklarına dair kesin bir inançla çok sayıda Fransız medya kuruluşu tarafından da alıntılanmıştı. Oysa orijinal kayıtta da görüldüğü üzere, söz konusu ifadeler – muhtemelen Yapay Zeka kullanılarak – sonradan eklenmişti.
Yine de Haase, bir açıklama yapmak zorunda kaldı. “Son birkaç saat içinde, bana asla söylemediğim sözler atfedilen, dijital olarak manipüle edilmiş bir ses ve video kaydı dolaşıma girdi. Bu, bağlamından koparılmış bir cümle değil, orijinal içeriğin kasıtlı olarak tahrif edilmesidir," diye X'te yazdı: "Şüphe duyan herkesi, bugün herkesin erişimine açık olan orijinal yayının tamamını dinlemeye davet ediyorum."
Ayrıca Haase, internette dolaşan her şeye hemen inanmama çağrısında bulundu. "Beni tanıyanlar, hem iş hayatında hem de özel hayatımda her zaman saygılı davrandığımı bilir. Irkçılığa, ayrımcılığa ve her türlü saldırganlık ya da sözlü şiddete kesinlikle karşıyım. Yalanlar hızla yayılabilir. Gerçek, her zamanki gibi orijinal kayıttadır. Bilgileri paylaşmadan önce doğrulamak için zaman ayıran herkese çok teşekkür ederim."
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Arjantin’den Fransa’ya yönelik ırkçılık: İlk kez olmuyor
Video, son yıllarda yaşanan sayısız tartışma nedeniyle hızla yayılmıştı. 2022 Dünya Kupası’nın Fransa ile Arjantin arasında oynanan final maçından bu yana, Fransız oyuncular, bazı Fransız milli takım oyuncularının Afrika kökenli olduğunu vurgulayan ırkçı tezahüratların, paylaşımların veya yorumların düzenli olarak hedefi haline gelmiştir.
Üstelik, Temmuz 2024’te Copa America şampiyonluğunun kutlamaları sırasında bazı Arjantinli oyuncular, Fransız milli takım oyuncularına karşı ırkçı bir tezahürat (aralarında “Fransa için oynuyorlar ama Angola’dan geliyorlar” sözlerinin de bulunduğu) yaparak kendilerini kötü bir duruma düşürmüştü.
Geçtiğimiz Nisan ayında YouTube’daki “The Bridge” podcast’ine konuk olan Kylian Mbappé, ırkçı saldırılar nedeniyle Fransa milli takımından çekilmeyi bile düşündüğünü açıklamıştı. “Les Bleus”un forveti, 2021 Avrupa Şampiyonası’nın son 16 turunda kaçırdığı penaltının ardından sosyal medyada hakaretlere maruz kalmıştı. "En kötüsü, İsviçre maçında penaltımı kaçırdığım zamandı. O zaman bana 'maymun' diye hakaret ettiler ve kendi kendime şöyle dedim: Milli takım benim için en önemli şeydi ve aslında, gol atamadığında seni en dibe indiren tüm o insanları en tepeye koyuyorsun," dedi Real Madrid'in forveti.