Arjantin Milli Takımı'nın yıldızları, Albiceleste efsanesi Lionel Messi'nin bu Pazartesi akşamı millî takımı bıraktığını açıklamasına tepki gösterdi.
Messi, "Instagram" platformundaki hesabında paylaştığı resmî bir açıklamayla hayranlarına seslenerek şunları söyledi: "Dünya Kupası finalinden bu yana geçen onca zamanın ardından ve derin düşüncelere daldıktan sonra, herkese millî takımla oynamayı bırakmaya karar verdiğimi duyurmak istiyorum."
Şunları ekledi: "Acı verici bir karardı ve içimde hâlâ beni acıtıyor, ancak vaktin geldiğinin farkındayım."
Teknik direktör Lionel Scaloni yönetiminde büyük kupaların inatçılığını kırma yolculuğunda son dönemde Messi'ye eşlik eden milli takımın birçok yıldızı, bu kararı karışık duygularla ve tarihî kaptana yönelik gurur ile minnet sözleriyle değerlendirdi.