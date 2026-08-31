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Arjantinli üçlüden Messi'ye: Kelimeler mirasını anlatmaya yetmiyor, tarihin en büyüğü sensin

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
L. Messi
R. De Paul
L. Paredes
N. Tagliafico
İspanya
Arjantin
ABD

Tarihi kaptandan etkileyici sözler

Arjantin Milli Takımı'nın yıldızları, Albiceleste efsanesi Lionel Messi'nin bu Pazartesi akşamı millî takımı bıraktığını açıklamasına tepki gösterdi.

Messi, "Instagram" platformundaki hesabında paylaştığı resmî bir açıklamayla hayranlarına seslenerek şunları söyledi: "Dünya Kupası finalinden bu yana geçen onca zamanın ardından ve derin düşüncelere daldıktan sonra, herkese millî takımla oynamayı bırakmaya karar verdiğimi duyurmak istiyorum."

Şunları ekledi: "Acı verici bir karardı ve içimde hâlâ beni acıtıyor, ancak vaktin geldiğinin farkındayım."

Teknik direktör Lionel Scaloni yönetiminde büyük kupaların inatçılığını kırma yolculuğunda son dönemde Messi'ye eşlik eden milli takımın birçok yıldızı, bu kararı karışık duygularla ve tarihî kaptana yönelik gurur ile minnet sözleriyle değerlendirdi.

  • Rodrigo De Paul: Tarihin en büyüğü sensin

    Arjantin Milli Takımı ve Inter Miami'deki yakın arkadaşı Rodrigo De Paul, Instagram hikayesinde Messi için şunları yazdı: "Ülkemize duyduğun koşulsuz sevgin, asla pes etmemek için verdiğin iç mücadelelerin, haksızlık karşısında her zaman gösterdiğin yılmaz gücün, kampa gelen her oyuncunun kendini rahat hissetmesi için sergilediğin liderliğin ve insanlığın, milli takımdaki her bir bireye yönelik incelikli davranışların için (teşekkür ederim)."

    Mesajını şu sözlerle tamamladı: "Teşekkür ederim, gelmiş geçmiş en büyük oyuncu. Bizi bu kadar mutlu ettiğin için teşekkürler. Kaç kişinin yüzüne gülümseme kondurduğunu hayal bile edemezsin. Hafızamızda sonsuza dek ölümsüzsün."

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  • Leandro Paredes: Seninle birlikte oynadığım için çok şanslıyım

    Leandro Paredes, milli takım kaptanına Instagram üzerinden doğrudan bir mesaj gönderdi: "Bir haber, ama belli ki durum böyle değildi. Bir Arjantinli olarak, milli takım taraftarı olarak, bir takım arkadaşı ve bir dost olarak bana verdiğin her şey için teşekkür ederim."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Senden, senin mirasından, bir oyuncu olarak ve her şeyden önce bir insan olarak büyüklüğünden söz edildiğinde kelimeler yetersiz kalıyor. Milli takımımızla, senin milli takımınla bu güzel yolculukta yanında oynadığım için çok şanslıyım."

    Şöyle bitirdi: "Seni seviyorum 'ufaklık', her zaman mutluluklar dilerim! Bize armağan ettiğin o unutulmaz anlar için ülkemiz sonsuza dek sana minnettar kalacak."


    Nicolas Tagliafico da Instagram hikayesinde Messi ile birbirlerine sarılırken çekilmiş bir fotoğraf paylaştı ve yalnızca şu ifadeyi kullandı: "Sonsuza dek teşekkürler."

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  • Kulüpler veda kervanına katılıyor

    Veda mesajları Messi'nin takım arkadaşlarıyla sınırlı kalmadı; Arjantin futbol kulüpleri de kararla ilgili tepki gösterdi.

    River Plate, Buenos Aires'teki "Monumental" stadyumunun tribünlerinde Arjantin milli takımının 10 numaralı formasını taşıyan bir taraftarın, milli takım kaptanına bir takdir mesajı taşıdığı fotoğrafını paylaştı ve şöyle yazdı: "Teşekkür ederim kaptan". Köklü kulüp ayrıca aynı stattan Messi'nin bazı tarihi anlarını belgeleyen çeşitli fotoğraflarını da paylaştı.



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