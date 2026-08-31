Leandro Paredes, milli takım kaptanına Instagram üzerinden doğrudan bir mesaj gönderdi: "Bir haber, ama belli ki durum böyle değildi. Bir Arjantinli olarak, milli takım taraftarı olarak, bir takım arkadaşı ve bir dost olarak bana verdiğin her şey için teşekkür ederim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Senden, senin mirasından, bir oyuncu olarak ve her şeyden önce bir insan olarak büyüklüğünden söz edildiğinde kelimeler yetersiz kalıyor. Milli takımımızla, senin milli takımınla bu güzel yolculukta yanında oynadığım için çok şanslıyım."

Şöyle bitirdi: "Seni seviyorum 'ufaklık', her zaman mutluluklar dilerim! Bize armağan ettiğin o unutulmaz anlar için ülkemiz sonsuza dek sana minnettar kalacak."





Nicolas Tagliafico da Instagram hikayesinde Messi ile birbirlerine sarılırken çekilmiş bir fotoğraf paylaştı ve yalnızca şu ifadeyi kullandı: "Sonsuza dek teşekkürler."

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