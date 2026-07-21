Arjantinli “tüm zamanların en iyisi” Lionel Messi’nin 2026 Dünya Kupası finalinde sessiz bir performans sergilemesinin ardından, Hintli kriket efsanesi Sourav Ganguly, Messi’ye yöneltilen “haksız” sorulara yanıt verdi

Final maçı, genç ve enerjik İspanya karşısında her zamanki üstünlüğünü ortaya koymakta zorlanan Albiceleste için taktiksel bir kabus oldu. Messi, son on yılı çeşitli zaferler aracılığıyla Arjantin halkıyla güzel bir bağ kurarak geçirmiş olsa da, New Jersey’deki karşılaşmada takım arkadaşlarının sonunda ters tepen fiziksel bir oyun tarzı benimsemesi nedeniyle yalnız kaldı.

Ganguly, Avrupa şampiyonlarının taktiksel düzenini övmekten geri durmadı ve İspanya’nın Arjantin’in en büyük tehditlerini etkili bir şekilde etkisiz hale getirdiğini belirtti. “Dünya Kupası’nın tamamını izlemedim, ancak yarı finaller ve final dahil olmak üzere birkaç önemli maçı takip ettim,” diye açıkladı. “Finalde, İspanya’nın en başından itibaren Arjantin’in kendi doğal oyununu oynamasına asla izin vermediğini hissettim. Taktik açıdan İspanya çok daha iyi hazırlanmıştı.”