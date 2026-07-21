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Arjantinli “tüm zamanların en iyisi” Lionel Messi’nin 2026 Dünya Kupası finalinde sessiz bir performans sergilemesinin ardından, Hintli kriket efsanesi Sourav Ganguly, Messi’ye yöneltilen “haksız” sorulara yanıt verdi
Tek bir maçın ötesine uzanan miras
Ganguly, İspanya’ya uzatmalarda 1-0 yenildikten sonra, futbolseverlere ve eleştirmenlere Messi’nin milli takım kariyerini değerlendirirken objektif olmaları çağrısında bulundu.
Inter Miami'nin süperstarı, disiplinli bir İspanya takımının Arjantin'in yaratıcı ataklarını kısıtlaması nedeniyle maçın kenarında kaldı; bu durum, bazılarının 39 yaşındaki oyuncunun en büyük sahnedeki etkisini sorgulamasına neden oldu.
Ganguly, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, “Lionel Messi’nin mirası asla tek bir maça dayalı olarak değerlendirilmemelidir,” dedi. “Onun da bir insan olduğunu ve hiç kimsenin her gün aynı seviyede performans gösteremeyeceğini daima hatırlamalıyız. Formda olmadığı günler de olacaktır. Tüm kariyerini tek bir final maçı ya da tek bir performansa dayalı olarak değerlendirmek kesinlikle haksızlıktır.”
- AFP
New Jersey’deki taktiksel mücadeleler
Final maçı, genç ve enerjik İspanya karşısında her zamanki üstünlüğünü ortaya koymakta zorlanan Albiceleste için taktiksel bir kabus oldu. Messi, son on yılı çeşitli zaferler aracılığıyla Arjantin halkıyla güzel bir bağ kurarak geçirmiş olsa da, New Jersey’deki karşılaşmada takım arkadaşlarının sonunda ters tepen fiziksel bir oyun tarzı benimsemesi nedeniyle yalnız kaldı.
Ganguly, Avrupa şampiyonlarının taktiksel düzenini övmekten geri durmadı ve İspanya’nın Arjantin’in en büyük tehditlerini etkili bir şekilde etkisiz hale getirdiğini belirtti. “Dünya Kupası’nın tamamını izlemedim, ancak yarı finaller ve final dahil olmak üzere birkaç önemli maçı takip ettim,” diye açıkladı. “Finalde, İspanya’nın en başından itibaren Arjantin’in kendi doğal oyununu oynamasına asla izin vermediğini hissettim. Taktik açıdan İspanya çok daha iyi hazırlanmıştı.”
Uluslararası geleceğe ilişkin belirsizlik
Bu yenilgi, pek çok kişinin Messi’yi Arjantin formasıyla son kez mi gördüklerini merak etmesine neden oldu. Maçın bitiş düdüğünün ardından duygular doruğa ulaştı ve teknik direktör Lionel Scaloni, sonunda olası emeklilik spekülasyonları ve kendi teknik direktörlük geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Maçın hemen ardından sessizlik hakim olsa da Ganguly, sadece iki yıl önce Copa America şampiyonluğunu başarıyla koruyan bir takım için finale kalmanın başlı başına bir başarı olduğunu yineledi. Eski BCCI başkanı, “Finale kalmak Arjantin için önemli bir başarıdır,” diye ekledi. “Ancak futbolda bir takım kazanır, diğeri kaybeder; bu sporun doğası budur.”
- Getty Images
Oyunu tamamlamak
2026 finali kalp kırıklığıyla sonuçlansa da, Messi’nin futbol efsaneleri arasında yer alması çoktan garantilenmişti. Turnuva başlamadan önce, tecrübeli oyuncu 2022’de Katar’da elde ettiği tarihi zaferin ardından “oyununu tamamladığını” belirtmişti. Ganguly’nin yorumları da bu duyguyu yansıtıyor ve spor dünyasına, tek bir gümüş madalyanın öncesindeki altın yılları silemeyeceğini hatırlatıyor.
Messi, ailesinin yanında dinlenmek üzere Güney Florida’ya dönerken, gündem de zamanla yenilginin acısından, yirmi yıl süren mükemmellikle dolu bir kariyerin kutlanmasına doğru kayacaktır.
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