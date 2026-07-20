Arjantinli Lisandro Martinez, Dünya Kupası finalinde sakatlık nedeniyle sahadan topallayarak çıktı; bu durum Manchester United için büyük bir darbe oldu

Martinez’in bacağına tutunması, hem United taraftarları hem de teknik kadro için artık fazlasıyla tanıdık bir endişe haline geliyor. East Rutherford’da oynanan Dünya Kupası finalinin yüksek baskı ortamında, azimli savunma oyuncusu fiziksel bir rahatsızlığa yenik düşmek zorunda kaldı ve sonunda sağ uyluğuna tutunarak devre arasına girmeden hemen önce oyundan çıkarıldı.

Sakatlığa yol açan olaylar, İspanya'nın Mikel Oyarzabal'a karşı taktiksel bir faul yaptığı için Martinez'in sarı kart görmesiyle başladı; o sırada Avrupa ekibi hızlı bir atak yapmaya çalışıyordu. İlk temas, sezonunu tehlikeye atacak kadar ciddi görünmese de, 28 yaşındaki oyuncu sonraki dakikalarda açıkça ciddi bir rahatsızlık hissetti.