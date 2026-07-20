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Arjantinli Lisandro Martinez, Dünya Kupası finalinde sakatlık nedeniyle sahadan topallayarak çıktı; bu durum Manchester United için büyük bir darbe oldu
Arjantinli yıldız son bir hayal kırıklığı yaşadı
Martinez’in bacağına tutunması, hem United taraftarları hem de teknik kadro için artık fazlasıyla tanıdık bir endişe haline geliyor. East Rutherford’da oynanan Dünya Kupası finalinin yüksek baskı ortamında, azimli savunma oyuncusu fiziksel bir rahatsızlığa yenik düşmek zorunda kaldı ve sonunda sağ uyluğuna tutunarak devre arasına girmeden hemen önce oyundan çıkarıldı.
Sakatlığa yol açan olaylar, İspanya'nın Mikel Oyarzabal'a karşı taktiksel bir faul yaptığı için Martinez'in sarı kart görmesiyle başladı; o sırada Avrupa ekibi hızlı bir atak yapmaya çalışıyordu. İlk temas, sezonunu tehlikeye atacak kadar ciddi görünmese de, 28 yaşındaki oyuncu sonraki dakikalarda açıkça ciddi bir rahatsızlık hissetti.
- Getty Images Sport
Manchester United, savunma oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili endişeli
Bu haber, önümüzdeki sezona hazırlanan United teknik ekibi tarafından büyük bir endişeyle karşılanacaktır. Martinez, Kırmızı Şeytanlar’ın savunma hattının lideri olarak kendini kanıtlamıştır ve uzun süreli bir yokluğu, savunmanın kalbinde büyük bir boşluk yaratacaktır.
İvme kazanıp birçok cephede kupa mücadelesi vermeyi hedefleyen bu Premier Lig devi için zamanlama daha kötü olamazdı. Martinez’in Old Trafford’daki kariyeri, şimdiden birkaç kez sahalardan uzak kalmak zorunda kaldığı sinir bozucu dönemlerle kesintiye uğramıştı.
Albiceleste için taktiksel bir darbe
Dünya Kupası finali, Avrupa şampiyonu ile Güney Amerika kralları arasında küresel üstünlük mücadelesiyken, ilk yarı büyük ölçüde maçın oyuncular üzerinde yarattığı fiziksel yıpranma ile şekillendi. İspanya’nın yüksek yoğunluklu pres oyunu, Arjantin’i birkaç çaresiz müdahaleye zorladı; bunlardan biri, Martinez’in erken oyundan çıkmasına neden olmuş olabilir. İspanya, uzatmaların ardından Ferran Torres’in attığı galibiyet golüyle maçı 1-0 kazandı.
Final maçı olduğu için Martinez, ikincilik madalyasını almak üzere takımla birlikte kaldı ve daha sonra koltuk değneği veya koruyucu bot kullanmadan stadyumdan ayrılırken görüldü; bu durum, Premier Lig devleri için küçük de olsa bir umut ışığı olabilir.
- Getty
İyileşme süresine ilişkin belirsizlik var
Odak noktası tamamen Martinez’in geçmesi gereken taramalara kayacak. Modern spor tıbbı hızlı teşhis imkanı sunuyor, ancak ilk görsel bulgular bunun önemsiz bir darbe olmadığını gösteriyor. Yaralanma kas yırtılması veya bağ hasarını içeriyorsa, Martinez’in iyileşme süresi haftalar yerine aylar sürebilir. Manchester United’ın sağlık ekibi, Martinez’in sağ uylukundaki hasarı değerlendirmek için şimdi Arjantin Futbol Federasyonu ile koordinasyon içinde çalışmalıdır.
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