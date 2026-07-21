Arjantinli Leandro Paredes, Dünya Kupası finali sonrası sergilediği ‘utanç verici’ davranışa yönelik tepkiler üzerine açıklama yaptı

Eylemlerinin etrafında dönen tartışmalara rağmen, Paredes ilk kamuoyu açıklamalarında maç sonrası çıkan kavgaya değinmemeyi tercih etti. Bunun yerine Instagram’da duygusal bir mesaj paylaşarak şöyle yazdı: “TEŞEKKÜR EDERİM, ARJANTİN!!! SİZİ SEVİYORUM, BUGÜN VE HER ZAMAN. Bugün, ülkemize hak ettiği sevinci yaşatamadığım için içim burkularak yazıyorum – ama elimizden gelen her şeyi verdiğimiz ve bayrağımızı bir kez daha zirveye taşıdığımız için göğsüm gururla dolu!"

Şöyle devam etti: "Bu takımın bir parçası olan herkese, her maçın son saniyesine kadar olduğu gibi bu formayı temsil etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapan bu oyuncu grubuna teşekkür ederim! Tarihin en iyi Arjantin milli takımının bir parçası olmak benim için bir onurdu!"







