AFP
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Arjantinli Leandro Paredes, Dünya Kupası finali sonrası sergilediği ‘utanç verici’ davranışa yönelik tepkiler üzerine açıklama yaptı
Paredes sessizliğini bozdu
Paredes, Arjantin’in İspanya’ya karşı oynadığı ve maçın bitiş düdüğünün ardından kaos sahneleriyle sona eren Dünya Kupası finalindeki yenilgisinin ardından nihayet ilk kez konuştu. Orta saha oyuncusu, Ferran Torres’in 106. dakikada attığı golle İspanya’nın galibiyetini garantilemesinin ardından kırmızı kart görmüştü. Maçın bitiş düdüğünün ardından Arjantin kadrosundan birkaç oyuncu, kitlesel bir çatışmaya karıştı.
Paredes, rakip bir oyuncuya yumruk atıp iterek olayın merkezinde yer aldı. Görüntülerde ayrıca Eric Garcia'yı boğazından tuttuğu, ardından Gavi ile boğuşup Barcelona'nın genç oyuncusunu yere attığı da görüldü.
Duygusal bir mesaj, özür yok
Eylemlerinin etrafında dönen tartışmalara rağmen, Paredes ilk kamuoyu açıklamalarında maç sonrası çıkan kavgaya değinmemeyi tercih etti. Bunun yerine Instagram’da duygusal bir mesaj paylaşarak şöyle yazdı: “TEŞEKKÜR EDERİM, ARJANTİN!!! SİZİ SEVİYORUM, BUGÜN VE HER ZAMAN. Bugün, ülkemize hak ettiği sevinci yaşatamadığım için içim burkularak yazıyorum – ama elimizden gelen her şeyi verdiğimiz ve bayrağımızı bir kez daha zirveye taşıdığımız için göğsüm gururla dolu!"
Şöyle devam etti: "Bu takımın bir parçası olan herkese, her maçın son saniyesine kadar olduğu gibi bu formayı temsil etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapan bu oyuncu grubuna teşekkür ederim! Tarihin en iyi Arjantin milli takımının bir parçası olmak benim için bir onurdu!"
Tepki giderek artıyor
İddiaya göre kavga, Arjantinli takım arkadaşı Nahuel Molina’nın İspanya kaptanı Rodri’ye yumruk atmasıyla başladı; ardından her iki takımın oyuncularının da dahil olduğu bir dizi arbede yaşandı. BBC Sport, Paredes’in kırmızı kartının daha sonra resmi kayıtlardan çıkarıldığını ve FIFA tarafından hemen herhangi bir disiplin cezası uygulanmadığını bildirmiş olsa da, oyuncunun davranışına yönelik eleştiriler devam etti.
Onu en sert eleştirenler arasında eski Aston Villa forveti Gabby Agbonlahor da vardı. Agbonlahor, talkSPORT Breakfast programında şunları söyledi: “Saha içinde kendinizi güvende hissetmek istersiniz; ceza, kimsenin bir daha böyle bir şey yapmayacağı kadar ağır olmalı.
"Futbolda ne olursa olsun, kaybettiğin için kızabilirsin ama yenilgide de klasını koru. Paredes'le kavga etmek istiyorsan, bunun için uygun yerler var – sahada Garcia'ya karşı değil. Ayrıca 21 yaşındaki bir çocuk olan Gavi'yi o şekilde itip kakması, onu sahada oradan oraya savurması... O da birinin oğlu, kardeşi. Utanç verici. Bana kalsa, onu bir sonraki turnuvanın tamamından men ederdim. Korkak."
- Getty Images
FIFA’nın kararı bekleniyor
Paredes, geçici olarak cezadan kurtulmuş olsa da yine de bir cezaya çarptırılabilir; zira FIFA’nın, İspanya’nın Dünya Kupası zaferinin ardından maçın bitiminde yaşanan olayları soruşturması bekleniyor. FIFA’nın soruşturmasının sonucu, turnuvanın en tartışmalı anlarından birinin ardından başka disiplin cezalarının uygulanıp uygulanmayacağını belirleyecek.
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