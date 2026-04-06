Arjantinli kanat oyuncusu, çığır açan bir röportajda ülkesinin eşcinsel olduğunu açıklayan ilk aktif futbolcu olarak tarihe geçti
Arjantin futbolu için tarihi bir dönüşüm
Lago, eşcinselliğin uzun süredir tabu bir konu olarak ele alındığı bir spor dalında çığır açtı. Colon, kısa süre önce San Miguel'i 3-0 mağlup etti ve forvet oyuncusu da bu maçta gol attı. Ancak en önemli etkisi, Sangre y Luto programına konuk olduğu sırada saha dışında oldu. Erkek arkadaşından gelen bir video mesajıyla şaşkına dönen Lago, Arjantin'de profesyonel düzeyde oynayan ilk futbolcu olarak bu açıklamayı yaptı ve sporun geleneksel kültürüne meydan okuyan cesur bir adım attı.
Halkın önünde yapılan duygusal aşk ilanı
Yayın sırasında, kanat oyuncusunun partneri, onun kişiliğiyle duyduğu büyük gururu dile getirerek dokunaklı bir mesaj gönderdi. Partneri şöyle konuştu: "Merhaba sevgilim, umarım sürprizi beğenmişsindir. Sana sadece tebriklerimi sunmak ve hem harika bir insan hem de mükemmel bir profesyonel olduğun için teşekkür etmek istiyorum. Bunun için ne kadar mücadele ettiğini biliyorum, bir hayalin olduğunu biliyorum... Seni çok seviyorum ve şehrimin renklerini savunduğun için teşekkür ederim."
Bu övgüye yanıt veren Lago, "Bu mantıksız bir aşk, biz böyle yaşıyoruz, tıpkı futbolda olduğu gibi. Hislerimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Nasıl fark etmedim bilmiyorum, ben evde yaşıyorum. O çok özenli ve sevgisini bu çok özel şekilde gösteriyor." dedi.
Öncü bir öncülün izinden
Bu cesur karar, altı yıl önce Nicolas Fernandez’in açtığı yolu takip ediyor. Fernandez, 2020 yılında bölgesel lig takımı General Belgrano de Santa Rosa’da forma giyerken cinsel yönelimini açıklayarak manşetlere çıkmıştı. Daha önce futbolcuların genellikle korku nedeniyle sessiz kaldığını belirtmiş, ancak genç nesillerin çok daha açık fikirli bir şekilde sahneye çıktığına dair umudunu dile getirmişti. Bugüne kadar ülkedeki hiçbir profesyonel futbolcu bu yolu izlememişti. 2024 yılında Colon'a katıldığından bu yana 58 maçta 11 gol ve 7 asist kaydeden forvet, samimiyet ile üst düzey performansın birbirinden ayrılamayacağını kanıtlıyor.
Geleceğe bakış
İleriye bakıldığında, bu dönüm noktası niteliğindeki duyuru Arjantin futbolunda çok daha kapsayıcı bir ortamın oluşmasına katkıda bulunabilir. 23 yaşındaki oyuncu, takımının birinci lige yükselme yolunda liderlik rolünü sürdürürken, sarsılmaz cesareti şüphesiz sayısız sporcuyu korkusuzca gerçek kimliklerini benimsemeye teşvik edecektir.