Arjantinli kaleci Emi Martinez, Aston Villa’dan ‘bıkmış’ olmasının ardından Juventus’a transfer olmak için mücadele edecek

Juventus, kaleci kadrosunu güçlendirme hedefiyle bu durumu büyük bir ilgiyle takip ediyor. Bianconeri, uzun süredir "Dibu"ya hayranlık duyuyor ve onun tecrübesi ile kazanma mentalitesinin Allianz Stadyumu'na mükemmel bir şekilde uyum sağlayacağına inanıyor. Bu ilgi, Martinez'in olağanüstü bir sezon geçirmesinin hemen ardından geldi. Martinez, geçen sezon tüm turnuvalarda 44 maça çıktı ve Aston Villa'nın Avrupa Ligi zaferinde ve Premier Lig'i dördüncü sırada bitirerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etmesinde kilit bir rol oynadı.

Torino devi, Martinez’i yakından takip ederken, Guglielmo Vicario’nun menajer ekibiyle de temas halinde kalarak seçeneklerini açık tutuyor. Ancak fiyat uygun olursa, Martinez gibi kaliteli bir oyuncuyu kadroya katma olasılığı hâlâ bir öncelik olarak görülüyor.



