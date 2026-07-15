Getty Images Sport
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Arjantinli kaleci Emi Martinez, Aston Villa’dan ‘bıkmış’ olmasının ardından Juventus’a transfer olmak için mücadele edecek
Villa Park’ta hayal kırıklığı artıyor
La Gazzetta dello Sport’a göre, kaleci Emiliano Martinez’in İtalya’ya transferini zorlamaya çalışması nedeniyle Aston Villa ile arasındaki ilişki bir kırılma noktasına ulaşmış görünüyor. Premier Lig ekibinin simgesi niteliğindeki bu Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun, geleceğine ilişkin kulübün mevcut tutumundan “rahatsız” olduğu söyleniyor.
Villa, yıldız oyuncusunun satılık olmadığını kamuoyuna açıkça belirtmiş olsa da, bu kararlı tutum Martinez'in hoşuna gitmemiş. 2020 yılında 20 milyon sterlinlik bir transfer ücretiyle Aston Villa'ya katılan ve sözleşmesi 2029'a kadar süren Arjantinli kalecinin, temsilcileri aracılığıyla Villa Park'ta kalmaya niyetinin olmadığını ve Juventus'a transfer olmak için mücadele etmeye hazır olduğunu açıkça belirttiği bildiriliyor.
- Getty Images Sport
Juventus kenarda bekliyor
Juventus, kaleci kadrosunu güçlendirme hedefiyle bu durumu büyük bir ilgiyle takip ediyor. Bianconeri, uzun süredir "Dibu"ya hayranlık duyuyor ve onun tecrübesi ile kazanma mentalitesinin Allianz Stadyumu'na mükemmel bir şekilde uyum sağlayacağına inanıyor. Bu ilgi, Martinez'in olağanüstü bir sezon geçirmesinin hemen ardından geldi. Martinez, geçen sezon tüm turnuvalarda 44 maça çıktı ve Aston Villa'nın Avrupa Ligi zaferinde ve Premier Lig'i dördüncü sırada bitirerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etmesinde kilit bir rol oynadı.
Torino devi, Martinez’i yakından takip ederken, Guglielmo Vicario’nun menajer ekibiyle de temas halinde kalarak seçeneklerini açık tutuyor. Ancak fiyat uygun olursa, Martinez gibi kaliteli bir oyuncuyu kadroya katma olasılığı hâlâ bir öncelik olarak görülüyor.
Olası bir transfer yarışı
Aston Villa’nın Martínez’in takımdaki hayati rolüne ilişkin kamuoyuna yaptığı açıklamalara rağmen, kulübün Arjantinli kaleciye 12 milyon avroluk bir fiyat biçtiği bildiriliyor. Bu değerleme, kulüp yönetiminin talepleri karşılanırsa transferi gerçekleştirmeye hazır olduğunu gösteriyor ve mevcut piyasada her oyuncunun bir bedeli olduğunu kanıtlıyor. Ancak bu tırmanan gerilim, münferit bir olay olmaktan çok uzak; aksine, çalkantılı bir ilişkinin en son bölümünü temsil ediyor ve Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun, kulüpten ayrılmak için Villa yönetimi ile çatıştığı bir başka durumu daha işaret ediyor.
Bu sürtüşme döngüsü, 2024-2025 sezonunun sonlarına kadar uzanıyor. O dönemde Martínez’in ayrılma yönündeki kamuoyu baskısı, Tottenham maçında taraftarlara gözyaşları içinde veda etmesiyle doruğa ulaşmış ve teknik direktör Unai Emery’nin onu sezonun son maçında kadro dışı bırakmasına neden olmuştu. Drama, 2025'teki transfer döneminin son gününde zirveye ulaştı; kaleci, Villa'nın antrenman sahasında son saatlerini, sonuçta gerçekleşmeyen bir Manchester United transferini bekleyerek geçirdi. Martínez daha sonra takıma yeniden bağlılık göstermiş olsa da, bu son çatışma ve yeni belirlenen 12 milyon avroluk fiyat etiketi, aralarındaki tedirgin ateşkesin nihayet sınırına ulaştığını gösteriyor.
- Getty Images Sport
Dünya Kupası maçı ve İngiltere ile karşılaşma
Şu anda Martínez, Dünya Kupası’nda Arjantin’i temsil ediyor ve ülkesini yarı finale taşımada önemli bir rol oynadı. Bu Çarşamba akşamı, Martínez ve Albiceleste’yi, şampiyonluk unvanını korumayı ve Katar 2022’de elde ettikleri tarihi zaferi tekrarlamayı hedefledikleri, büyük bir heyecanla beklenen İngiltere maçı bekliyor.
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