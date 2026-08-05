Messi, çevresel yıkımın ardından Madrid Topluluğu'na destek olmak için harekete geçti. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldız, özellikle Sierra Oeste bölgesinin yeniden inşası için yaklaşık 80.000 € bağışladı. Kırsaldaki bu batı bölgesi, kısa süre önce şiddetli orman yangınlarıyla kavruldu; yangınlar yaklaşık 75.000 dönümlük alanı yok ederek doğal manzaraları ve kritik altyapıyı tahrip etti, aynı zamanda bölge sakinlerini yerinden etti.

Bağış haberi, Madrid Bölgesel Başkanı Isabel Díaz Ayuso tarafından doğrulandı. Ayuso, yerel halkın minnettarlığını ifade etmek için sosyal medyadan paylaşım yaptı. X'te yazan Ayuso, Barcelona'nın eski ikonundan gelen bu jesti kabul ederek şu ifadeleri kullandı: “Leo Messi, Madrid'in Sierra Oeste bölgesinin yeniden inşası için 80.000 € bağışladı. Kendisine teşekkür etmek ve Madrid'de onu yakında ağırlamayı, hak ettiği alkışla karşılamayı dört gözle beklediğimizi söylemek istiyorum."