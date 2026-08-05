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Arjantinli GOAT Lionel Messi, Madrid'deki yangın felaketi yardım çalışmalarına destek olmak için bağış yaptı
Messi, Madrid'in toparlanmasına mali destek sağlıyor
Messi, çevresel yıkımın ardından Madrid Topluluğu'na destek olmak için harekete geçti. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldız, özellikle Sierra Oeste bölgesinin yeniden inşası için yaklaşık 80.000 € bağışladı. Kırsaldaki bu batı bölgesi, kısa süre önce şiddetli orman yangınlarıyla kavruldu; yangınlar yaklaşık 75.000 dönümlük alanı yok ederek doğal manzaraları ve kritik altyapıyı tahrip etti, aynı zamanda bölge sakinlerini yerinden etti.
Bağış haberi, Madrid Bölgesel Başkanı Isabel Díaz Ayuso tarafından doğrulandı. Ayuso, yerel halkın minnettarlığını ifade etmek için sosyal medyadan paylaşım yaptı. X'te yazan Ayuso, Barcelona'nın eski ikonundan gelen bu jesti kabul ederek şu ifadeleri kullandı: “Leo Messi, Madrid'in Sierra Oeste bölgesinin yeniden inşası için 80.000 € bağışladı. Kendisine teşekkür etmek ve Madrid'de onu yakında ağırlamayı, hak ettiği alkışla karşılamayı dört gözle beklediğimizi söylemek istiyorum."
- Getty Images Sport
Özel bir yardım platformu oluşturulması
Bağış, Madrid Bölgesel Hükümeti'nin yangından etkilenen belediyelerin uzun vadeli toparlanmasını kolaylaştırmak için kaynakları yoğun şekilde aradığı bir dönemde geldi. Yetkililer, hem bireylerin hem de büyük şirketlerin fon katkısında bulunabilmesi için güvenli ve tek bir kanal olarak hizmet vermesi amacıyla özel bir bağış platformu başlattı. Bu, mali yardımın en acil desteğe ihtiyaç duyan bölgelere doğrudan yönlendirilmesini sağlıyor. 75.000 dönümlük alandaki hasarın boyutu, Messi gibi yüksek profilli isimlerin kamuoyu farkındalığı açısından katılımını özellikle önemli hale getirdi.
Bölge, evleri yeniden inşa etmek ve yangınlarda kaybolan doğal biyolojik çeşitliliği geri kazandırmak için çalışırken, dünyanın en tanınan sporcularından birinin desteği hükümetin yardım girişimleri için ivmenin korunmasına yardımcı oluyor. Kamu sektörü ile özel bağışçılar arasındaki ortak çaba, yazın yaşanan aşırı hava olayları ve ardından çıkan yangınların neden olduğu büyük çaplı hasarı onarmak için ileriye dönük tek uygulanabilir yol olarak görülüyor.
Küresel hayırseverliğin uzun tarihi
Bu son iyilik hareketi, Messi'nin 2007'de kurulduğundan bu yana Leo Messi Vakfı aracılığıyla resmileştirdiği uzun soluklu yardım çalışmalarına bağlılığıyla örtüşüyor. Vakıf başlangıçta, dünya genelindeki kırılgan durumdaki çocuklar için sağlık, eğitim ve spor girişimlerini desteklemek amacıyla kuruldu. Inter Miami kaptanı, yıllar içinde kriz dönemlerinde sık sık kesenin ağzını açtı. 2020'deki küresel pandemi sırasında, solunum cihazları ve tıbbi malzemeler için memleketi Arjantin'deki hastanelere yaklaşık 550.000 dolar bağışladı. Ayrıca Barcelona'daki Hospital Clínic ile İspanya'daki diğer sağlık merkezleri arasında paylaştırılan 1,1 milyon dolarlık bir bağış da yaptı.
Messi'nin Major League Soccer'a taşınmasına rağmen İspanya ile bağları güçlü kalmayı sürdürüyor ve Madrid'deki son adımları, daha önce İspanya'nın diğer bölgelerine verdiği desteği yansıtıyor. Valencia'da da dayanışma göstermiş, o bölgedeki yıkıcı sel felaketinin mağdurlarına yardım için 1,1 milyon dolarlık bir başka bağışta bulunmuştu.
- Getty
Elçilik rolleri ve uluslararası etki
Messi, özel vakfı aracılığıyla yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, 2010'dan bu yana UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak görev yapıyor ve bu rolde çeşitli uluslararası yardım çalışmalarına öncülük etti. Ülkenin yıkıcı depreminin ardından Haiti için başlatılan kampanyalara ünlü şekilde öncülük etti ve Suriye'de devam eden çatışmadan etkilenen çocuklara yönelik eğitim programlarının başlıca finansörlerinden biri oldu. İnsani yardım faaliyetlerinin kapsamı gerçekten küresel boyutta; kısa süre önce Venezuela'daki deprem yardım çalışmalarına da destek vererek Güney Amerika'ya kadar uzandı. Eşi Antonela Roccuzzo da son dönemdeki bu insani yardım girişimlerinde derinden yer aldı ve ailenin hayırseverlik faaliyetlerini ortak bir çabaya dönüştürdü.
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