Arjantinli GOAT Lionel Messi, Madrid'deki orman yangını yardım çalışmalarına destek için bağış yaptı

Messi, çevresel yıkımın ardından Madrid Topluluğu'na destek olmak için harekete geçti. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldız, Sierra Oeste bölgesinin yeniden inşasına yönelik olarak yaklaşık 80.000 € bağışladı. Batıdaki bu kırsal alan, kısa süre önce yaklaşık 75.000 dönümlük araziyi yok eden şiddetli orman yangınlarında küle döndü; doğal manzaralar ve kritik altyapı tahrip olurken bölge sakinleri de yerlerinden edildi.

Bağış haberi, Madrid Bölge Başkanı Isabel Díaz Ayuso tarafından doğrulandı. Ayuso, yerel halkın minnettarlığını ifade etmek için sosyal medyadan paylaşım yaptı. X'te yazan Ayuso, Barcelona'nın eski ikonunun bu jestine değinerek şunları söyledi: “Leo Messi, Madrid'in Sierra Oeste bölgesinin yeniden inşası için 80.000 € bağışladı. Kendisine teşekkür etmek ve Madrid'de ona hak ettiği alkışı vermek için yakında ağırlamayı dört gözle beklediğimizi söylemek istiyorum."