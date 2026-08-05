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Arjantinli GOAT Lionel Messi, Madrid'deki orman yangını yardım çalışmalarına destek için bağış yaptı
Messi, Madrid'in toparlanmasına mali destek sağlıyor
Messi, çevresel yıkımın ardından Madrid Topluluğu'na destek olmak için harekete geçti. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldız, Sierra Oeste bölgesinin yeniden inşasına yönelik olarak yaklaşık 80.000 € bağışladı. Batıdaki bu kırsal alan, kısa süre önce yaklaşık 75.000 dönümlük araziyi yok eden şiddetli orman yangınlarında küle döndü; doğal manzaralar ve kritik altyapı tahrip olurken bölge sakinleri de yerlerinden edildi.
Bağış haberi, Madrid Bölge Başkanı Isabel Díaz Ayuso tarafından doğrulandı. Ayuso, yerel halkın minnettarlığını ifade etmek için sosyal medyadan paylaşım yaptı. X'te yazan Ayuso, Barcelona'nın eski ikonunun bu jestine değinerek şunları söyledi: “Leo Messi, Madrid'in Sierra Oeste bölgesinin yeniden inşası için 80.000 € bağışladı. Kendisine teşekkür etmek ve Madrid'de ona hak ettiği alkışı vermek için yakında ağırlamayı dört gözle beklediğimizi söylemek istiyorum."
- Getty Images Sport
Özel bir yardım platformunun kurulması
Bağış, Madrid Bölgesel Hükümeti'nin yangından etkilenen belediyelerin uzun vadeli toparlanmasını kolaylaştırmak için agresif biçimde kaynak aradığı bir dönemde geldi. Yetkililer, hem bireylerin hem de büyük şirketlerin bağışta bulunması için güvenli ve tek bir kanal olarak hizmet vermesi amacıyla özel bir bağış platformu başlattı. Bu, mali yardımın en acil desteğe ihtiyaç duyan bölgelere doğrudan yönlendirilmesini sağlıyor. 75.000 dönümlük alandaki hasarın boyutu, Messi gibi yüksek profilli isimlerin katılımını kamuoyu farkındalığı açısından özellikle önemli hale getirdi.
Bölge, evleri yeniden inşa etmek ve yangınlarda kaybedilen doğal biyolojik çeşitliliği geri kazandırmak için çalışırken, dünyanın en tanınan sporcularından birinin desteği hükümetin yardım girişimleri için ivmenin korunmasına yardımcı oluyor. Kamu sektörü ile özel bağışçılar arasındaki ortak çaba, yazın yaşanan aşırı hava olayları ve ardından çıkan yangınların neden olduğu büyük çaplı hasarı onarmak için ileriye dönük tek uygulanabilir yol olarak görülüyor.
Küresel hayırseverliğin uzun geçmişi
Bu son iyilik hareketi, Messi'nin 2007'de kuruluşundan bu yana Leo Messi Vakfı aracılığıyla resmiyete döktüğü hayırseverlik çalışmalarına uzun süredir bağlılığıyla örtüşüyor. Vakıf, başlangıçta dünya genelindeki savunmasız çocuklar için sağlık, eğitim ve spor girişimlerini desteklemek amacıyla kuruldu. Inter Miami kaptanı, yıllar içinde kriz dönemlerinde sık sık kesenin ağzını açtı. 2020'deki küresel pandemi sırasında, solunum cihazları ve tıbbi malzemeler için doğduğu ülke Arjantin'deki hastanelere yaklaşık 550.000 dolar bağışladı. Ayrıca Barcelona'daki Hospital Clínic ile İspanya'daki diğer sağlık merkezleri arasında paylaştırılan 1,1 milyon dolarlık bir bağış da yaptı.
Major League Soccer'a transferine rağmen Messi'nin İspanya ile bağları güçlü kalmayı sürdürüyor ve Madrid'deki son adımları, daha önce İspanya'nın diğer bölgelerine verdiği desteği yansıtıyor. Valencia'da da dayanışma göstermiş, o bölgedeki yıkıcı sellerin mağdurlarına yardım için 1,1 milyon dolarlık bir bağış daha yapmıştı.
- Getty
Büyükelçilik rolleri ve uluslararası etki
Messi, özel vakfı aracılığıyla yürüttüğü çalışmaların yanı sıra 2010'dan bu yana UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak görev yapıyor ve bu rol kapsamında çeşitli uluslararası yardım çalışmalarına öncülük etti. Ünlü yıldız, ülkeyi harap eden depremin ardından Haiti için yürütülen kampanyalara öncülük etmişti ve Suriye'de devam eden çatışmadan etkilenen çocukları hedef alan eğitim programlarının başlıca fon sağlayıcılarından biri oldu. İnsani yardım etkisi gerçekten küresel ölçekte; kısa süre önce Venezuela'daki deprem yardım çalışmalarına destek vererek Güney Amerika'ya da uzandı. Eşi Antonela Roccuzzo da bu son insani yardım girişimlerinde derin şekilde yer aldı ve böylece ailenin hayırseverlik çalışmaları ortak bir çabaya dönüştü.
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