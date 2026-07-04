Arjantin-Yeşil Burun Adaları maçı oyuncu değerlendirmeleri: Lionel Messi ve Cristian Romero, dünya şampiyonunu kurtardı; zayıf rakip, tarihi bir Dünya Kupası sürprizine dakikalar kalmıştı

Yeşil Burun Adaları maçın başlarında tehlikeli ataklar geliştirdi. Genel olarak oldukça geniş bir diziliş sergilediler ve ilk 10 dakika içinde Emiliano Martinez’i zorladılar. Ancak Arjantin kısa sürede ritmini buldu. Bu kadroyla patlayıcı bir hücum gücüne sahip değiller. Bu, açıları iyi değerlendiren, top hakimiyetini elinde tutan ve doğru zamanda gol vuran, daha ölçülü bir takım.

Ve golü de buldular. Sonunda uzun bir pas işini halletti. Lisandro Martinez, defans hattının üzerinden bir top gönderdi. Gerisini Messi halletti; topu muhteşem bir şekilde kontrol edip ağlara gönderdi. Başka fırsatlar da vardı. Enzo Fernandez’in iki şutu zekice engellendi. Messi sürekli tehlike yarattı. Ancak Arjantin, devreye 1-0 önde girdi.

Bu yeterli olmadı. Yeşil Burun Adaları çökmüş gibi görünse de saldırmaya devam etti. Arjantin’in savunmasındaki bir çöküş, onlara hak ettikleri beraberlik golünü kazandırdı. Enzo Fernandez, Deroy Duarte’yi takip edemedi. Hücum orta saha oyuncusu topu kontrol etti, döndü ve alt köşeye şutunu gönderdi.

Ondan sonra işler biraz kaotik bir hal aldı. Genelde çok sakin olan Arjantin, endişelenmeye başladı. Paslar telaşlı hale geldi. Oyunlarına hatalar sızmaya başladı. Yeşil Burun Adaları’nın İspanya ile oynadığı açılış maçındaki beraberliğin kahramanı Vozinha, dik durdu. Messi’yi önce bire bir pozisyonda, ardından ikinci yarıın uzatma dakikalarında bir serbest vuruşta olmak üzere iki kez durdurdu.

Uzatmalar Arjantin için iyi başladı. Lisandro Martinez, topu ağların üst köşesine gönderdiği muhteşem bir vuruşla ikinci golü atarak takımın sinirlerini yatıştırdı. Ancak Yeşil Burun Adaları yine cevap verdi. Sidny Lopes Cabral, sağ ayağına geçip imkansız bir açıdan topu üst köşeye göndererek skoru 2-2'ye getirdi. Ancak La Albiceleste daha etkiliydi. Messi, köşe vuruşunu Romero'nun kafasına gönderdi ve Romero, maçın bitimine dakikalar kala kafayla golü attı. Yeşil Burun Adaları'nın son dakikalardaki baskısı bertaraf edildi. Bu, felakete çok, çok yakındı. Ancak Arjantin hayatta kaldı. Ve Dünya Kupası hayalleri hâlâ canlı.

GOAL, Miami Stadyumu’ndaki Arjantin oyuncularını değerlendiriyor...