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Cristian RomeroGetty
Thomas Hindle

Çeviri:

Arjantin-Yeşil Burun Adaları maçı oyuncu değerlendirmeleri: Lionel Messi ve Cristian Romero, dünya şampiyonunu kurtardı; zayıf rakip, tarihi bir Dünya Kupası sürprizine dakikalar kalmıştı

Player ratings
Arjantin
FEATURES
Arjantin - Yeşil Burun Adaları
Yeşil Burun Adaları
Dünya Kupası
L. Messi
C. Romero

Cristian Romero uzatmalarda galibiyet golünü attı, Lionel Messi de bir gol kaydetti; ancak Arjantin, Yeşil Burun Adaları karşısında 3-2’lik zorlu bir galibiyetle Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselirken ciddi bir korku yaşadı. Arjantin, iki kez öne geçtikten sonra da üstünlüğünü kaybetti ve aslında çok daha fazlasını hak eden Yeşil Burun Adaları karşısında nihayet farkı açabilmek için uzatmalara ihtiyaç duydu.

Yeşil Burun Adaları maçın başlarında tehlikeli ataklar geliştirdi. Genel olarak oldukça geniş bir diziliş sergilediler ve ilk 10 dakika içinde Emiliano Martinez’i zorladılar. Ancak Arjantin kısa sürede ritmini buldu. Bu kadroyla patlayıcı bir hücum gücüne sahip değiller. Bu, açıları iyi değerlendiren, top hakimiyetini elinde tutan ve doğru zamanda gol vuran, daha ölçülü bir takım.

Ve golü de buldular. Sonunda uzun bir pas işini halletti. Lisandro Martinez, defans hattının üzerinden bir top gönderdi. Gerisini Messi halletti; topu muhteşem bir şekilde kontrol edip ağlara gönderdi. Başka fırsatlar da vardı. Enzo Fernandez’in iki şutu zekice engellendi. Messi sürekli tehlike yarattı. Ancak Arjantin, devreye 1-0 önde girdi.

Bu yeterli olmadı. Yeşil Burun Adaları çökmüş gibi görünse de saldırmaya devam etti. Arjantin’in savunmasındaki bir çöküş, onlara hak ettikleri beraberlik golünü kazandırdı. Enzo Fernandez, Deroy Duarte’yi takip edemedi. Hücum orta saha oyuncusu topu kontrol etti, döndü ve alt köşeye şutunu gönderdi.

Ondan sonra işler biraz kaotik bir hal aldı. Genelde çok sakin olan Arjantin, endişelenmeye başladı. Paslar telaşlı hale geldi. Oyunlarına hatalar sızmaya başladı. Yeşil Burun Adaları’nın İspanya ile oynadığı açılış maçındaki beraberliğin kahramanı Vozinha, dik durdu. Messi’yi önce bire bir pozisyonda, ardından ikinci yarıın uzatma dakikalarında bir serbest vuruşta olmak üzere iki kez durdurdu.

Uzatmalar Arjantin için iyi başladı. Lisandro Martinez, topu ağların üst köşesine gönderdiği muhteşem bir vuruşla ikinci golü atarak takımın sinirlerini yatıştırdı. Ancak Yeşil Burun Adaları yine cevap verdi. Sidny Lopes Cabral, sağ ayağına geçip imkansız bir açıdan topu üst köşeye göndererek skoru 2-2'ye getirdi. Ancak La Albiceleste daha etkiliydi. Messi, köşe vuruşunu Romero'nun kafasına gönderdi ve Romero, maçın bitimine dakikalar kala kafayla golü attı. Yeşil Burun Adaları'nın son dakikalardaki baskısı bertaraf edildi. Bu, felakete çok, çok yakındı. Ancak Arjantin hayatta kaldı. Ve Dünya Kupası hayalleri hâlâ canlı.

GOAL, Miami Stadyumu’ndaki Arjantin oyuncularını değerlendiriyor...

  • Nahuel Molina Argentina 2026Getty

    Kaleci ve Savunma

    Emiliano Martinez (7/10):

    Yeşil Burun Adaları'nın attığı iki golde de elinden bir şey gelmedi. Bunun dışında birkaç güzel kurtarış yaptı.

    Nahuel Molina (6/10):

    Kanatta genişliği korudu, topu ileriye taşıdı ve kendi tarafında ortalığı sakin tuttu.

    Cristian Romero (8/10):

    Her zamanki gibi kararlı - ve çoğu zaman biraz fazla fiziksel - bir savunma performansı sergiledi. Galibiyet golünü attı.

    Lisandro Martinez (7/10):

    İstikrarsızdı. Messi'nin golü için harika bir pas verdi, ancak daha sonra Yeşil Burun Adaları'nın beraberlik golünde rakibi kapatamadı. Ardından uzatmalarda inanılmaz bir gol attı.

    Facundo Medina (6/10):

    Görünürde bir sakatlık nedeniyle oyundan alınana kadar sol kanatta iyi bir performans sergiledi. Öne çıkan bir performansı yoktu - ki bu iyi bir şey.

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  • Rodrigo De PaulGetty

    Orta saha

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Zaman zaman orta sahanın gerisinde biraz zorlandı. Topu iyi dolaştırdı, ancak geçişlerde kendisine yardımcı olacak bir oyuncuya ihtiyacı vardı.

    Enzo Fernandez (4/10):

    Duarte'nin aradan sızıp beraberlik golünü atmasına izin vererek oldukça zayıf bir savunma sergiledi. Birkaç fırsatı kaçırdı. Yavaş görünüyordu. Kötü bir performans sergiledi.

    Rodrigo De Paul (6/10):

    Orta sahanın sağında disiplinli bir performans sergiledi. Top kapma mücadelelerini kazandı. Daha merkezi bir pozisyonda daha iyi performans gösterebilir.

    Thiago Almada (5/10):

    Sadece bir pozisyon yarattı ve hücumda pek bir tehdit oluşturmadı.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Saldırı

    Lionel Messi (8/10):

    Maçın büyük bölümünde arka planda kaldı, ardından oldukça güzel bir gol attı. Üçüncü golün asistini de yaptı. Parlak bir performans sergilemese de etkili oldu.

    Lautaro Martínez (5/10):

    Bazı güzel paslaşmalar yaptı, ancak hiçbir zaman net bir gol fırsatı yakalayamadı.


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  • Lionel Scaloni Argentina 2026Getty

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Nico Gonzalez (7/10):

    Sol kanatta tehlikeli bir performans sergiledi. Maç ilerledikçe gerçek bir hücum gücü ortaya koydu.

    Julian Alvarez (6/10):

    Çok koştu ve savunmada hayati öneme sahip işler yaptı.

    Leandro Paredes (5/10):

    Orta saha kontrolünü biraz geri kazanmak için oyuna girdi, ancak bunu hiçbir zaman tam olarak başaramadı.

    Nico Tagliafico (6/10):

    Sol bek pozisyonunda iyi bir performans sergiledi.

    Gonzalo Montiel (N/A):

    Gereksiz bir sarı kart gördü ve bunun dışında pek bir katkı sağlayamadı.

    Lionel Scaloni (7/10):

    Burada ne kadar övgü alabilir ki? Her zamanki gibi topu dolaştırdı ve sonuç olarak takımından pek bir şey alamadı. Rüya devam ediyor.

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