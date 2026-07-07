2026 Dünya Kupası, uzun süre hafızalarımızda yer edecek bir başka futbol tarihi sayfası yazıyor. Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, büyük bir bölümünde elenme kabusunu yaşadı; muhteşem bir Mısır karşısında iki gol geride kaldı ve Messi, skoru 1-1'e getirebilecek penaltıyı kaçırdı; Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'inden 24 saat sonra turnuvaya veda etmeye hazır gibi görünüyordu. Ancak uçurumun eşiğindeyken futbolun tanrısına sığındı; önce Romero’ya asist yaptı, ardından bizzat 2-2’lik golü attı. Son sevinç patlamasından önce, uzatmaların üçüncü dakikasında, oyuna sonradan giren Lautaro Martinez’in asistiyle Enzo Fernandez çeyrek finale yükselmeyi sağlayan golü attı.



Scaloni, Yeşil Burun Adaları’na karşı oynanan zorlu maça kıyasla kadroda üç değişiklik yaparak sürpriz yaptı ve daha önce hiç denenmemiş bir baklava dizilişi tercih etti; eski Roma ve Juventus oyuncusu Leandro Paredes, De Paul, Enzo Fernandez ve Mac Allister ile çevrili olarak oyunun temposunu belirledi. Savunmada sol kanatta Medina’nın yerine Tagliafico yer alırken, Messi’nin hücumdaki partneri Lautaro Martinez ile rekabeti kazanan Julian Alvarez oldu. Arjantin’den hızlı bir başlangıç beklenirken, ilk golü 4-4-2 dizilişiyle sahaya çıkan Mısır attı. Bu dizilişte sağ kanatta Hassan ortalığı kasıp kavururken, Ziko ise Salah’ın yanında forvet olarak yer aldı. 15.dakikada, Attia’nın sağ kanattan ortasında Ibrahim havaya yükseldi ve Lisando Martinez’i şaşırtarak skoru 1-0’a getirdi. Onaltılı finallerdeki maçlarda olduğu gibi yine ağırbaşlı bir oyun sergileyen Albiceleste, hemen Tagliafico ile tepki verdi; Tagliafico, Hassan’ı şaşırtarak penaltı kazandı: Avusturya maçındaki hatasının ardından Messi, bu penaltıyı da çok kötü vurdu ve Shobeir tarafından hipnotize edildi; Shobeir, o andan itibaren maçın potansiyel kahramanı haline geldi. La Pulce, aynı Dünya Kupası turnuvasında iki penaltıyı kaçıran ilk oyuncu oldu ve sekiz denemede toplamda dördüncü hatasını yaptı.



Mısır kalesi lanetli gibi görünüyordu; Mac Allister (biraz ortadan gelen kafa vuruşuyla) ve Julian Alvarez de sol ayağıyla, Hassam’ın takımındaki olağanüstü kaleciye çarptılar. Mısır düzenli bir şekilde savunma yaptı ve fırsat buldukça kontra atağa çıkmaya çalıştı; her ne kadar ilk yarının sonunda bu Dünya Kupası’nda en ilgi çekici oyunculardan biri olan Ashour’u sakatlık nedeniyle kaybetmiş olsa da. Arjantin, ikinci yarıya aynı kadroyla başladı; takım arkadaşları her koşulda aradığı ancak görünüşte maçın akışından kopmuş gibi görünen Messi ile sahaya çıktı; 59. dakikada işler daha da kötüye gitti, çünkü Mısır muhteşem bir kontra atak geliştirdi: Hassan’ın sağ kanattan yaptığı koşu Salah’ı buldu, o da Ziko’ya pasını verdi ve Ziko, Dibu’nun önünde golü kaçırmadı. Ancak bu pozisyon, başlangıçta Lisandro Martinez’e yapılan faul nedeniyle geçersiz sayıldı ve VAR, hakem Letexier’i çağırarak golü iptal etti.



66. dakikada Scaloni, Nico Gonzalez’i (Tagliafico’nun yerine) ve Lautaro Martinez’i (De Paul’un yerine) oyuna soktu, ancak bir dakika geçmeden Mısır skoru ikiye çıkardı, bu sefer gerçekten. Arjantin bir kez daha savunmada açık verdi; Salah, Hassan’a pas verdi, Hassan da ceza sahası ortasına kesen Ziko’yu buldu ve Ziko, Firavunlar taraftarlarını çılgına çevirdi. Dünya şampiyonları köşeye sıkışmış durumda ama işte tam da bu anda futbol, Messi’ye kendini affettirme ve hem kendi tarihini hem de bu muhteşem sporun tarihini bir kez daha yeniden yazma fırsatı verir: 79. dakikada 10 numara, Romero’ya asist yapar ve skor 1-2 olur; ardından oyuna sonradan giren bir başka oyuncu olan Montiel’in pasını alarak muhteşem bir sol ayak vuruşuyla beraberlik golünü kendisi atar. Bu, turnuvadaki sekizinci, kariyerindeki yirmi birinci golü; üst üste dokuzuncu maçta ve arka arkaya altıncı eleme maçında attığı gol. Atlanta stadyumu bir coşku seline dönüştü, sanki Buenos Aires’teymişiz gibi; her iki takım da sürekli pozisyon değişiklikleriyle maçı çözmeye çalıştı, ancak 3-2’lik golü bulan Arjantin oldu; Lautaro, ceza sahası içinde Enzo Fernandez’in içeriye doğru yaptığı koşuyu iyi değerlendirerek golü attı. Shobeir'in yapabileceği hiçbir şey yoktu ve elenmeye hiç bu kadar yaklaşmamış olan Selecciòn, çeyrek finale yükseldi. Tüm bunlar, duygusallıktan gözyaşlarına boğulan ve 39 yaşında da görevinden ayrılmaya hiç niyeti olmayan teknik direktörünün liderliği altında gerçekleşti.







