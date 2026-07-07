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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Arjantin ve Messi bir mucize yarattı: 0-2 gerideyken, 13 dakika içinde Mısır’ı mağlup ederek Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi

Arjantin - Mısır
Dünya Kupası
Arjantin
Mısır

Son şampiyonların nefes kesici geri dönüşüyle çeyrek finale yükseldiler

2026 Dünya Kupası, uzun süre hafızalarımızda yer edecek bir başka futbol tarihi sayfası yazıyor. Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, büyük bir bölümünde elenme kabusunu yaşadı; muhteşem bir Mısır karşısında iki gol geride kaldı ve Messi, skoru 1-1'e getirebilecek penaltıyı kaçırdı; Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'inden 24 saat sonra turnuvaya veda etmeye hazır gibi görünüyordu. Ancak uçurumun eşiğindeyken futbolun tanrısına sığındı; önce Romero’ya asist yaptı, ardından bizzat 2-2’lik golü attı. Son sevinç patlamasından önce, uzatmaların üçüncü dakikasında, oyuna sonradan giren Lautaro Martinez’in asistiyle Enzo Fernandez çeyrek finale yükselmeyi sağlayan golü attı.


Scaloni, Yeşil Burun Adaları’na karşı oynanan zorlu maça kıyasla kadroda üç değişiklik yaparak sürpriz yaptı ve daha önce hiç denenmemiş bir baklava dizilişi tercih etti; eski Roma ve Juventus oyuncusu Leandro Paredes, De Paul, Enzo Fernandez ve Mac Allister ile çevrili olarak oyunun temposunu belirledi. Savunmada sol kanatta Medina’nın yerine Tagliafico yer alırken, Messi’nin hücumdaki partneri Lautaro Martinez ile rekabeti kazanan Julian Alvarez oldu. Arjantin’den hızlı bir başlangıç beklenirken, ilk golü 4-4-2 dizilişiyle sahaya çıkan Mısır attı. Bu dizilişte sağ kanatta Hassan ortalığı kasıp kavururken, Ziko ise Salah’ın yanında forvet olarak yer aldı. 15.dakikada, Attia’nın sağ kanattan ortasında Ibrahim havaya yükseldi ve Lisando Martinez’i şaşırtarak skoru 1-0’a getirdi. Onaltılı finallerdeki maçlarda olduğu gibi yine ağırbaşlı bir oyun sergileyen Albiceleste, hemen Tagliafico ile tepki verdi; Tagliafico, Hassan’ı şaşırtarak penaltı kazandı: Avusturya maçındaki hatasının ardından Messi, bu penaltıyı da çok kötü vurdu ve Shobeir tarafından hipnotize edildi; Shobeir, o andan itibaren maçın potansiyel kahramanı haline geldi. La Pulce, aynı Dünya Kupası turnuvasında iki penaltıyı kaçıran ilk oyuncu oldu ve sekiz denemede toplamda dördüncü hatasını yaptı.


Mısır kalesi lanetli gibi görünüyordu; Mac Allister (biraz ortadan gelen kafa vuruşuyla) ve Julian Alvarez de sol ayağıyla, Hassam’ın takımındaki olağanüstü kaleciye çarptılar. Mısır düzenli bir şekilde savunma yaptı ve fırsat buldukça kontra atağa çıkmaya çalıştı; her ne kadar ilk yarının sonunda bu Dünya Kupası’nda en ilgi çekici oyunculardan biri olan Ashour’u sakatlık nedeniyle kaybetmiş olsa da. Arjantin, ikinci yarıya aynı kadroyla başladı; takım arkadaşları her koşulda aradığı ancak görünüşte maçın akışından kopmuş gibi görünen Messi ile sahaya çıktı; 59. dakikada işler daha da kötüye gitti, çünkü Mısır muhteşem bir kontra atak geliştirdi: Hassan’ın sağ kanattan yaptığı koşu Salah’ı buldu, o da Ziko’ya pasını verdi ve Ziko, Dibu’nun önünde golü kaçırmadı. Ancak bu pozisyon, başlangıçta Lisandro Martinez’e yapılan faul nedeniyle geçersiz sayıldı ve VAR, hakem Letexier’i çağırarak golü iptal etti.


66. dakikada Scaloni, Nico Gonzalez’i (Tagliafico’nun yerine) ve Lautaro Martinez’i (De Paul’un yerine) oyuna soktu, ancak bir dakika geçmeden Mısır skoru ikiye çıkardı, bu sefer gerçekten. Arjantin bir kez daha savunmada açık verdi; Salah, Hassan’a pas verdi, Hassan da ceza sahası ortasına kesen Ziko’yu buldu ve Ziko, Firavunlar taraftarlarını çılgına çevirdi. Dünya şampiyonları köşeye sıkışmış durumda ama işte tam da bu anda futbol, Messi’ye kendini affettirme ve hem kendi tarihini hem de bu muhteşem sporun tarihini bir kez daha yeniden yazma fırsatı verir: 79. dakikada 10 numara, Romero’ya asist yapar ve skor 1-2 olur; ardından oyuna sonradan giren bir başka oyuncu olan Montiel’in pasını alarak muhteşem bir sol ayak vuruşuyla beraberlik golünü kendisi atar. Bu, turnuvadaki sekizinci, kariyerindeki yirmi birinci golü; üst üste dokuzuncu maçta ve arka arkaya altıncı eleme maçında attığı gol. Atlanta stadyumu bir coşku seline dönüştü, sanki Buenos Aires’teymişiz gibi; her iki takım da sürekli pozisyon değişiklikleriyle maçı çözmeye çalıştı, ancak 3-2’lik golü bulan Arjantin oldu; Lautaro, ceza sahası içinde Enzo Fernandez’in içeriye doğru yaptığı koşuyu iyi değerlendirerek golü attı. Shobeir'in yapabileceği hiçbir şey yoktu ve elenmeye hiç bu kadar yaklaşmamış olan Selecciòn, çeyrek finale yükseldi. Tüm bunlar, duygusallıktan gözyaşlarına boğulan ve 39 yaşında da görevinden ayrılmaya hiç niyeti olmayan teknik direktörünün liderliği altında gerçekleşti.



  • GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR

    93' ARJANTİN GERİ DÖNÜŞÜ TAMAMLADI, 3-2: Bu kez Scaloni'nin takımı, Mısır'ı bir kontra atakla şaşırttı; sağ kanattan Lautaro'ya açılan pasın ardından Lautaro, Enzo Fernandez'in kafasına muhteşem bir orta gönderdi!


    83' MESSIIIIII!!!!! ARJANTİN GERİ DÖNDÜ: İnanılmaz, geri dönüş tamamlandı! Shobeir, Messi'nin ortasını yumruklarıyla uzaklaştırıyor, top ceza sahasında kalıyor ve Montiel, topu 10 numaraya indiriyor; Messi ise muhteşem bir sol ayak vuruşuyla skoru 2-2'ye getiriyor


    82' BERABERLİK İÇİN NE BÜYÜK FIRSAT: Messi üç rakibini yerinde bırakıp kanat çizgisine kadar ilerliyor ve Lautaro'nun kafasına bir orta yapıyor, ancak Lautaro topu inanılmaz bir şekilde dışarıya gönderiyor.


    79' ARJANTİN MAÇA GERİ DÖNDÜ: Messi'nin sağ kanattan yaptığı mükemmel orta, Dünya Kupası tarihindeki dokuzuncu asistini oluşturdu; Romero'nun kafasına gelen top, suçsuz Shobeir'i geçerek ağlara gitti.


    78' MISIR DURMADI: Hassam'ın takımından çok hızlı bir kontra atak; Trezeguet'e yapılan derin pasla topu kenar bölgede alan oyuncu sağ ayağıyla şut denedi ancak top ağların dışına çıktı.


    67' BU SEFER HER ŞEY YERİNDE, MISIR SKORU İKİ KATINA ÇIKARIYOR: Arjantin bir köşe vuruşunun ardından topu kaybetti; Salah, Hassan'a geniş bir pas vererek kontra atağı başlattı; Hassan sağ kanatta panik yarattı ve ortaya ortaladı; Ziko da yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. Bu sefer skor gerçekten 2-0 oldu


    66' SCALONI HER ŞEYİ RİSKE ATIYOR: Selecciòn'un teknik direktörü beraberliği yakalamak için De Paul ve Tagliafico'nun yerine Lautaro Martinez ve Nico Gonzalez'i oyuna sokuyor.


    59' MISIR, ZIKO İLE 2-0 ÖNE GEÇİYOR, ANCAK VAR HER ŞEYİ İPTAL EDİYOR: Hassan, Salah ve Ziko'nun oluşturduğu muhteşem bir kontra atakta Ziko, Dibu Martinez'in karşısında hata yapmıyor, ancak Attia'nın Lisandro Martinez'e yaptığı ayak basma nedeniyle pozisyon geçersiz sayılıyor. Hakem Letexier, VAR tarafından uyarıldı ve Firavunlar’ın ikinci golünü iptal etti.


    52' ARJANTİN TEMPOYU ARTIRIYOR: Paredes inisiyatif almaya karar veriyor ve ceza sahası dışından güçlü bir şut deniyor, ancak top alçalmıyor ve Shobeir'in kalesinden uzaklara gidiyor.


    47' DE PAUL HEMEN DENİYOR: Enzo Fernandez ve Messi arasında ceza sahası sınırında yerden paslaşmalar, top sınırda eski Udinese oyuncusuna geliyor; ancak De Paul'un vuruşu zayıf ve ortadan Shobeir'in eldivenlerinin arasına gidiyor.


    İLK YARI


    39' SHOBEIR'DEN İNANILMAZ BİR MUCİZE: Paredes'in sol kanattan Tagliafico'ya yaptığı mükemmel pasın ardından Tagliafico, topu Julian Alvarez'e ortaladı; Alvarez'in kesin vuruşu, Mısırlı kalecinin olağanüstü refleksiyle köşeye gönderildi.


    38' MESSI YINE ŞUT ÇEKİYOR, TOP ÇOK YÜKSEK: Mac Allister ile kaptanı arasında dar alanda bir paslaşmanın ardından Messi topu sol ayağına aldı ancak şutu hedefi çok uzağa gitti.


    31' MESSI'DEN SERBEST VURUŞTA İNANILMAZ DİREK VURUŞU: La Pulga'dan 30 metreden bir vuruş, Shobeir son anda ellerini uzatıyor çünkü top yeterince içe doğru gelmiyor ve sağındaki direğe çarpıyor


    28' ARJANTİN İÇİN BAŞKA BİR BÜYÜK ŞANS: Sağ kanattan gelen ortada De Paul serbest kaldı, Mac Allister zamanlamasını mükemmel ayarlayarak araya girip kafayla vurdu, ancak Shobeir'in refleksi olağanüstüydü.


    21' İNANILMAZ, MESSI 1-1'İ GETİRECEK PENALTIYI KAÇIRDI: Hassan, ceza sahasında Tagliafico'yu düşürdü; Letexier'in hiç tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Messi, Shobeir ile karşı karşıya kaldı; Shobeir, niyetini sezdi ve soluna atlayarak Arjantinli 10 numaranın vuruşunu kurtardı.


    15' MISIR SÜRPRİZ BİR ŞEKİLDE ÖNE GEÇİYOR: Hassam'ın takımı köşe vuruşundan topu işliyor, Attia'nın ortasında Ibrahim, Lisandro Martinez'in üzerinden yükselerek Dibu'yu geçiyor.


    9' ARJANTİN'İN İLK BÜYÜK FIRSATI: Paredes'in De Paul'a yaptığı mükemmel pasın ardından De Paul, ceza sahası ortasına bakarak Enzo Fernandez'in gelmesini bekler; ancak Fernandez'in şutu büyük bir farkla dışarıya gider. Ancak bu pozisyon, başlangıçta ofsayt nedeniyle geçersiz sayılır.

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  • MAÇ SONUÇLARI

    ARJANTİN-MISIR 3-2


    GOLLER: 15' İbrahim (M), 67' Ziko (M), 79' Romero (A), 83' Messi (A), 93' Enzo Fernandez (A)


    ARJANTİN (4-4-2): E. Martinez; Molina (73' Montiel), Romero (95' Otamendi), L. Martinez, Tagliafico (66' Nico Gonzalez); De Paul (66' Lautaro Martinez), Paredes, Mac Allister, Enzo Fernandez; Messi, Alvarez (95' Medina). Teknik Direktör: Scaloni

    MISIR (4-4-2): Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Ashour (46' Fathy), Ziko (79' Marmoush), Attia, Lasheen (96' Zizo); Salah, Hassan (73' Trezeguet). Teknik Direktör: Hassam


    HAKEM: Letexier


    SARI KART: Fathy (M), Shobeir (M), Marmoush (M)

    KIRMIZI KART GÖRENLER: -

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