Cuma günü La Bombonera'da az sayıda seyirci önünde oynanan Clasico del Rio de la Plata derbisi, Arjantin'in Messi'nin geçen ay Benin karşısında kazanılan hazırlık maçının ardından emekli olmasından bu yana çıktığı ilk maçtı. Aynı zamanda Scaloni'nin sözleşmesini uzatmasından bu yana oynadığı ilk maçtı. Uzun yıllardır kilit oyuncusu olan Messi'den yoksun 2026 Dünya Kupası ikincisi, topa büyük ölçüde sahip olsa da Forlan'ın iyi organize olmuş Uruguay takımının savunmasını aşmanın net bir yolunu bulamadı.
Arjantin-Uruguay taktik tahtası: Diego Forlan'ın geride kurduğu savunma bloğu Arjantin'i etkisiz bırakıyor
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Arjantin'in taktik dizilişi
Scaloni, takımını 4-3-3 dizilişiyle sahaya sürdü. Exequiel Palacios, orta sahada Enzo Fernandez ve Alexis Mac Allister'ın arkasında görev alırken Nico Paz sağ kanatta, Thiago Almada sol kanatta oynadı; Julian Alvarez ise en uçta yer aldı. Uruguay sahanın merkezini kalabalık tuttuğu için bekler Gonzalo Montiel ve Facundo Medina, oyuna genişlik kazandırmak üzere ileri çıktı.
Arjantin ilk yarı boyunca topa hâkim olsa da kayda değer fırsatlar yaratmakta zorlandı. Medina'nın Cristopher Fiermarin'in rahatça kontrol ettiği uzak mesafeli şutunda olduğu gibi, çoğu zaman uzaktan etkisiz şutlarla yetindi. En iyi fırsatında Mac Allister'ın pasıyla topla buluşan Alvarez'in şutunu Fiermarin kurtardı; ardından bir savunma oyuncusu Almada'nın tamamlamasını engelleyerek topu kornere gönderdi. Fiermarin, devre arasından önce Paz'ın şutunu da iyi bir kurtarışla çıkardı.
- Getty Images Sport
Uruguay'ın taktik dizilişi
Forlan, önceki dönemin telaşlı adam adama presini bırakıp Uruguay'ı kendi yarı sahasında birbirine yakın iki dörtlü hat hâlinde savunmaya yerleştirdi. Rodrigo Bentancur ve Lucas Torreira savunma dörtlüsünü korurken Giorgian de Arrascaeta orta saha ile tek forvet Darwin Nunez arasında bağlantı kurdu; konuk ekip ise rakibin hata yapmasını bekledi. İlk 25 dakikayı savunmada geçiren Uruguay, ardından Bentancur aracılığıyla topa daha fazla sahip olarak Arjantin'in baskısının etkisini azaltmaya başladı.
- Getty Images Sport
Devre arasındaki değişiklik ve duran top golleri
Maçın seyri devre arasında değişti. Scaloni, hücuma bir oyuncu daha eklemek için Palacios'u çıkarıp kanat oyuncusu Matias Soule'yi oyuna aldı. Ancak savunma önündeki orta saha oyuncusunun çıkması, sahanın merkezinde De Arrascaeta'nın değerlendirdiği bir boşluk yarattı. Ev sahibi ekip, kısa aralıklarla kullanılan iki duran topta bunun bedelini ödedi.
48. dakikada Nunez, De Arrascaeta'nın soldan kullandığı serbest vuruşta topu kafayla aşırdı. Lisandro Martinez topu kafayla uzaklaştırmaya çalıştı ancak top, Leonardo Balerdi'nin başının arkasına çarpıp kendi kalesine girdi. Dört dakika sonra Nunez, Balerdi'yi geçerek Geronimo Rulli'yi iyi bir kurtarış yapmaya zorladı. Bu pozisyonun ardından De Arrascaeta'nın 53. dakikada kullandığı köşe vuruşunda Maximiliano Araujo ön direğe hareketlenip topu omzuyla Rulli'nin üzerinden ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.
- Getty Images Sport
Maç içi ayarlamalar
Forlan, orta sahayı güçlendirmek için 58. dakikada Agustin Canobbio'nun yerine Federico Valverde'yi oyuna aldı. Scaloni ise 60. dakikada Almada'nın yerine Gianluca Prestianni'yi sahaya sürdü. Paz'ı kaleciyle karşı karşıya bırakan ancak şutunu Fiermarin'in kurtardığı pozisyonu hazırlayan Soule ile birlikte Prestianni, Arjantin'e kanatlarda genişlik kazandırdı.
Bu değişiklik 73. dakikada sonuç verdi. Fernandez oyunun yönünü Prestianni'ye çevirdi; kanattan ilerleyen Prestianni'nin ortasında Alvarez topu kontrol edip direğin dibinden ağlara gönderdi. Scaloni, son on dakika için bek oyuncuları Agustin Giay ve Roman Vega'yı sahaya sürdü. Forlan ise kontra ataklar için Facundo Pellistri ve Rodrigo Aguirre'yi oyuna alarak karşılık verdi.
Uruguay, 88. dakikada Fernandez'in engellenen şutuna ve uzatma dakikalarında Alvarez'in yakaladığı fırsata rağmen üstünlüğünü koruyarak Forlan'a takımın başındaki üçüncü galibiyetini kazandırdı.
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