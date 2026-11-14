Scaloni, takımını 4-3-3 dizilişiyle sahaya sürdü. Exequiel Palacios, orta sahada Enzo Fernandez ve Alexis Mac Allister'ın arkasında görev alırken Nico Paz sağ kanatta, Thiago Almada sol kanatta oynadı; Julian Alvarez ise en uçta yer aldı. Uruguay sahanın merkezini kalabalık tuttuğu için bekler Gonzalo Montiel ve Facundo Medina, oyuna genişlik kazandırmak üzere ileri çıktı.

Arjantin ilk yarı boyunca topa hâkim olsa da kayda değer fırsatlar yaratmakta zorlandı. Medina'nın Cristopher Fiermarin'in rahatça kontrol ettiği uzak mesafeli şutunda olduğu gibi, çoğu zaman uzaktan etkisiz şutlarla yetindi. En iyi fırsatında Mac Allister'ın pasıyla topla buluşan Alvarez'in şutunu Fiermarin kurtardı; ardından bir savunma oyuncusu Almada'nın tamamlamasını engelleyerek topu kornere gönderdi. Fiermarin, devre arasından önce Paz'ın şutunu da iyi bir kurtarışla çıkardı.