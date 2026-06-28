FIFA sıralamasındaki 72 basamaklık farka rağmen, maç Arjantin’in beklediğinden çok daha çekişmeli geçti – özellikle de ikinci yarıda.

Lionel Messi, Ürdün ile oynanan grup aşaması son maçına kadar Arjantin'in attığı beş golün tamamını kaydetmişti, ancak bu efsane isim maça yedek kulübesinde başlarken, takım arkadaşları hücum yükünü paylaşabileceklerini gösterdiler.

Arjantin maça iyi başladı ve Giovani Lo Celso, 7. dakikada akıcı bir pas dizisini tamamlayarak açılış golünü atmaya çok yaklaştı, ancak Betis'in orta saha oyuncusu çok az bir farkla ofsayt pozisyonunda olduğu gerekçesiyle golü geçersiz sayıldı. Ancak golü atması çok uzun sürmedi. Arjantin, maçın ilk 14 dakikasında topun yaklaşık yüzde 90'ına sahipken, Lo Celso bir serbest vuruşta topun üzerinden adım attı ve sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan takım arkadaşının izinden gider gibi göründü; Yazeed Abulaila'yı geçerek bir füze gibi şutunu attı.

Bazıları Ürdün kalecisinin daha iyi bir müdahale yapması gerektiğini savunabilir, ancak Lo Celso'nun vuruşunun kalitesi ya da Messi dışında birinin maçın gidişatını belirlemesinin önemi yadsınamazdı. Arjantin'in ilk yarıdaki üstünlüğü buradan sonra da devam etti ve takım, sahip olduğu büyük top hakimiyetini arka arkaya gelen duran top fırsatlarına dönüştürdü. İki köşe vuruşundan birinde, Scaloni'nin oyuncuları, Marcos Senesi'nin kafa vuruşuna müdahale ederken penaltı kazanmasıyla bir şans daha yakaladı. Lautaro Martínez, 31. dakikada soğukkanlılıkla penaltıyı gole çevirerek Arjantin'i 2-0 öne geçirdi.

Yine de Arjantin, maçın başındaki bu üstünlüğünü hiçbir zaman rahat bir geceye dönüştüremedi ve Ürdün, ikinci yarıdan sonra oyuna o kadar iyi girdi ki, Scaloni'nin takımını beklenenden çok daha fazla zorladı. Ürdün teknik direktörü Jamal Sellami, Mousa Tamari ve Mahmoud Al Mardi'yi oyuna soktu ve ilki neredeyse anında etkisini gösterdi. Arjantin savunması uykuya dalmış gibi görünürken, Ürdün kontratağa çıktı ve Tamari'nin golüyle fark 2-1'e indi.

La Albiceleste’nin gergin geçen 10 dakikasının ardından Scaloni, 60. dakikada Messi’yi oyuna sokarak “güvenlik valfine” başvurdu. Ve her zamanki gibi efsane, beklentileri karşıladı.

Nispeten sakin geçen 20 dakikanın ardından Messi'ye bir serbest vuruş verildi ve o, Abulaila'yı geçerek Arjantin'in avantajını yeniden sağlayan alçak ve kayan bir şut attı. Bu golle, Dünya Kupası tarihinde arka arkaya yedi maçta gol atan ilk oyuncu oldu. Arjantin ayrıca, 2010 Japonya takımından bu yana bir maçta iki serbest vuruştan gol atan ilk takım oldu. Bu sonuç, Scaloni'nin takımının grup aşamasını kusursuz bir şekilde tamamlamasına yetti. Takım şimdi, Miami'de heyecan dolu bir atmosferde Cape Verde ile karşılaşacak.

GOAL, Dallas'taki maçta Arjantinli oyuncuları değerlendirdi.