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Arjantin-Ürdün maçı oyuncu değerlendirmeleri: Lionel Messi (yine) Dünya Kupası tarihine adını yazdırırken, Giovani Lo Celso ve Lautaro Martínez gol yükünü hafifletti

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FEATURES
Ürdün - Arjantin
Ürdün
Arjantin
Dünya Kupası
L. Messi
G. Lo Celso

Eğer bu Lionel Messi’nin son Dünya Kupası olacaksa, elinden gelen her hücum rekorunu kırarak veda etmeye kararlı görünüyor. Arjantin’in efsane oyuncusu, turnuva tarihinde arka arkaya yedi maçta gol atan ilk futbolcu oldu ve azimli Ürdün takımına karşı beklenenden daha çekişmeli geçen maçı 3-1’lik skorla kazandı. Teknik direktör Lionel Scaloni de Giovani Lo Celso ve Lautaro Martínez’in de gol atmasıyla hücumda yeni çözümler buldu.

FIFA sıralamasındaki 72 basamaklık farka rağmen, maç Arjantin’in beklediğinden çok daha çekişmeli geçti – özellikle de ikinci yarıda.

Lionel Messi, Ürdün ile oynanan grup aşaması son maçına kadar Arjantin'in attığı beş golün tamamını kaydetmişti, ancak bu efsane isim maça yedek kulübesinde başlarken, takım arkadaşları hücum yükünü paylaşabileceklerini gösterdiler.

Arjantin maça iyi başladı ve Giovani Lo Celso, 7. dakikada akıcı bir pas dizisini tamamlayarak açılış golünü atmaya çok yaklaştı, ancak Betis'in orta saha oyuncusu çok az bir farkla ofsayt pozisyonunda olduğu gerekçesiyle golü geçersiz sayıldı. Ancak golü atması çok uzun sürmedi. Arjantin, maçın ilk 14 dakikasında topun yaklaşık yüzde 90'ına sahipken, Lo Celso bir serbest vuruşta topun üzerinden adım attı ve sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan takım arkadaşının izinden gider gibi göründü; Yazeed Abulaila'yı geçerek bir füze gibi şutunu attı.

Bazıları Ürdün kalecisinin daha iyi bir müdahale yapması gerektiğini savunabilir, ancak Lo Celso'nun vuruşunun kalitesi ya da Messi dışında birinin maçın gidişatını belirlemesinin önemi yadsınamazdı. Arjantin'in ilk yarıdaki üstünlüğü buradan sonra da devam etti ve takım, sahip olduğu büyük top hakimiyetini arka arkaya gelen duran top fırsatlarına dönüştürdü. İki köşe vuruşundan birinde, Scaloni'nin oyuncuları, Marcos Senesi'nin kafa vuruşuna müdahale ederken penaltı kazanmasıyla bir şans daha yakaladı. Lautaro Martínez, 31. dakikada soğukkanlılıkla penaltıyı gole çevirerek Arjantin'i 2-0 öne geçirdi.

Yine de Arjantin, maçın başındaki bu üstünlüğünü hiçbir zaman rahat bir geceye dönüştüremedi ve Ürdün, ikinci yarıdan sonra oyuna o kadar iyi girdi ki, Scaloni'nin takımını beklenenden çok daha fazla zorladı. Ürdün teknik direktörü Jamal Sellami, Mousa Tamari ve Mahmoud Al Mardi'yi oyuna soktu ve ilki neredeyse anında etkisini gösterdi. Arjantin savunması uykuya dalmış gibi görünürken, Ürdün kontratağa çıktı ve Tamari'nin golüyle fark 2-1'e indi.

La Albiceleste’nin gergin geçen 10 dakikasının ardından Scaloni, 60. dakikada Messi’yi oyuna sokarak “güvenlik valfine” başvurdu. Ve her zamanki gibi efsane, beklentileri karşıladı.

Nispeten sakin geçen 20 dakikanın ardından Messi'ye bir serbest vuruş verildi ve o, Abulaila'yı geçerek Arjantin'in avantajını yeniden sağlayan alçak ve kayan bir şut attı. Bu golle, Dünya Kupası tarihinde arka arkaya yedi maçta gol atan ilk oyuncu oldu. Arjantin ayrıca, 2010 Japonya takımından bu yana bir maçta iki serbest vuruştan gol atan ilk takım oldu. Bu sonuç, Scaloni'nin takımının grup aşamasını kusursuz bir şekilde tamamlamasına yetti. Takım şimdi, Miami'de heyecan dolu bir atmosferde Cape Verde ile karşılaşacak.

GOAL, Dallas'taki maçta Arjantinli oyuncuları değerlendirdi.

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    Kaleci ve Savunma

    Emiliano Martinez (6/10):

    İlk yarıda o kadar az işinin vardı ki, Dallas Stadyumu'nun sahasına bir bahçe sandalyesi çekip oturabilirdi. İkinci yarıda ise, ister rehavet olsun ister olmasın, Tamari'ye karşı bir gol yedi.

    Exequiel Palacios (8/10):

    Nadiren ilk 11'de yer almasına rağmen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi ve ilk 45 dakikada etkileyici yedi savunma katkısı yaptı. İlginçtir ki, bunların çoğu Ürdün tarafında gerçekleşti; çünkü onun pres çabaları Arjantin'in kontra ataklarını tetiklemeye yardımcı oldu. Sağ bek pozisyonu şu ana kadar Arjantin için zayıf bir halka olmuştu ve her ne kadar rakip Ürdün olsa da, Palacios Scaloni'ye düşünmesi gereken bir konu sundu.

    Nicolas Otamendi (6/10):

    Palacios'a benzer şekilde, Ürdün'ün Arjantin'in sahasına gidememesi nedeniyle Otamendi'nin savunma çabalarının neredeyse tamamı rakip sahada gerçekleşti. İlk yarıda pas ve hava toplarında güçlüydü, ancak Ürdün'ün golünde uykuya daldı ve bunun bedelini ödedi.

    Marcos Senesi (7/10):

    Martinez’in golünü sağlayan penaltıyı kazandı ve Arjantin için adeta bir orta saha oyuncusu görevi gördü. Paslarının yüzde x’ini isabetli attı.

    Nicolás Tagliafico (6/10):

    Saldırıya büyük önem verilen bir maçta Tagliafico pek bir katkı sağlayamadı ve Ürdün'ün gol atmasını engellemek için hiçbir şey yapmadı.

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  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Leandro Paredes (6/10):

    Esasen Rodrigo De Paul'un rolünü üstlendi. Çok sayıda top dokunuşu yaptı ve paslarında inanılmaz derecede isabetliydi. İkinci yarıda etkisini artırdı.

    Nico Paz (7/10):

    Como'nun yıldızı etrafında pek çok transfer dedikodusu dolaşıyor ve o da Jordan karşısında bu yeteneğinin ipuçlarını gösterdi. 10 numara pozisyonunda sahaya çıkan Paz, sahada en çok sol kanatta etkili oldu; driplingleriyle savunmacıları geçip birkaç başarılı ve ölümcül pas verdi.

    Giovani Lo Celso (8/10):

    NE. MUHTEŞEM. BİR. SERBEST. VURUŞ. Lo Celso maça hırsla başladı; inanılmaz bir pas dizisini tamamlayarak 7. dakikada gol attı, ancak gol iptal edildi. 14 dakikadan az bir süre sonra, inanılmaz bir duran top vuruşuyla Arjantin'e ilk golünü kazandırarak bunu fazlasıyla telafi etti.

    Giuliano Simeone (6/10):

    Saha genişliği ve hız kattı, ancak pek etkili olamadı.

  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Julian Alvarez (5/10):

    Alvarez, kulüp sezonunun sonunda geçirdiği sakatlığın etkisini hâlâ üzerinde taşıyor gibi görünüyor. Tüm gece boyunca top kontrolü kötüydü ve pas bağlantıları ile oyun kurmada çok yetersiz kaldı. Ancak Arjantin'in saha genelinde pres kurmasına yardımcı olarak bunu biraz telafi etti.

    Lautaro Martínez (8/10):

    Nihayet! Dünya Kupası'ndaki dokuzuncu maçında Inter'in yıldızı penaltıyı gole çevirdi ve bu, 28 yaşındaki oyuncuyu canlandırmış gibi görünüyordu. Maçın ilk üç dakikasında, net bir gol fırsatında Lo Celso'yu ofsayt pozisyonuna soktuğu için pişmanlık duyacaktır, ancak genel olarak ceza sahasına girip Ürdün savunmasını cezalandırmada etkili oldu. Birden fazla golü hak etmişti ve şaşırtıcı bir şekilde Alvarez'in yerine Messi için oyundan alındı.


  • FBL-WC-2026-MATCH70-JOR-ARGAFP

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Lionel Messi (9/10):

    2006'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda yedek olarak sahaya çıktı ve neredeyse hiç göze çarpmadı, ancak sergilediği tek sihirli an her şeyi değiştirdi. O an yeniden Messi oldu ve bu, Ürdün için en kötü kabus oldu.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    30 dakikalık süre içinde yapılması gereken zor işleri halletti ve paslarında isabetliydi.

    Thiago Almada (6/10):

    Çalışkanlığını ve hızını gösterdi, ancak pek bir etki yaratamadı.

    Valentin Barco (6/10):

    Büyük umutlar beslenen genç oyuncu, Dünya Kupası'nda Arjantin formasıyla ilk resmi maçına çıktı. 21 yaşındaki oyuncu için önemli bir an olsa da, sahada nispeten sessiz kaldı.

    Jose Lopez (N/A):

    Etki yaratacak kadar yeterli süre almadı.

    Lionel Scaloni (7/10):

    Özellikle Arjantin'in gol yediği şekil nedeniyle Ürdün'e gol yediği için çok öfkeli olacaktır. Yine de genel olarak, hücumda ve muhtemelen savunmada da bazı çözümler buldu.

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