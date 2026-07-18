Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, İspanya ile oynanacak Dünya Kupası finali öncesinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Son derece değerli bir şeyi yeniden keşfettik; o da insanların televizyonda maçlarımızı izlerken Arjantin forması giyip birbirlerine sarılmaları. Bir Boca taraftarı bir River taraftarını kucaklıyor, bir Newell taraftarı bir Central taraftarını kucaklıyor. Bu bizi son derece duygulandırıyor, başka türlü olamaz da; hele ki bir Dünya Kupası'nda bu birliktelik, bu takım ruhu hayati önem taşıyor."





"Takım bu birlik duygusunu hissediyor, insanların bizimle olduğunu, bizi desteklediğini ve cesaretlendirdiğini hissediyor - ANSA’nın haberine göre -. Umarım Pazar günü kazanırız, ama kazanamazsak bile bu yolculuğun inanılmaz olduğunu ve herkes için bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum; umarım bu, halkımıza ve ülkemize yardımcı olur."