Arjantin: Scaloni, 91 yaşındaki gazeteciye şunları açıkladı: "Messi yedek kulübesinde olacak"

Basın toplantısında Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, Lionel Messi’nin Ürdün maçında ilk 11’de yer almayacağını açıkladı. Bu maç, grup aşamasını matematiksel olarak lider tamamlamış olan Seleccion’un Dünya Kupası grup aşamasındaki üçüncü ve son maçı olacak.





18. Dünya Kupası’na katılan 91 yaşındaki efsanevi Arjantinli gazeteci Macaya Márquez, Dünya Şampiyonu takımın teknik direktörüne şu soruyu yöneltti: “İzin verin de sorayım… Messi, Ürdün maçında oynayacak mı, oynamayacak mı?”Scaloni ise şöyle yanıt verdi: “Şu anda bu konu hakkında hiçbir gazeteciye cevap vermem… ama soru sizden geldiği için şunu söyleyeyim: Messi ilk 11’de başlamayacak. Size çok saygı duyuyorum, sizi burada görmekten gurur duyuyorum.” Scaloni daha sonra Márquez’i kucakladı ve onunla bir fotoğraf çektirdi.



