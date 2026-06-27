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Argentina Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Arjantin: Scaloni, 91 yaşındaki gazeteciye şunları açıkladı: "Messi yedek kulübesinde olacak"

Arjantin
L. Scaloni
L. Messi
Dünya Kupası

Basın toplantısında Arjantin milli takım teknik direktörü, Messi'nin Ürdün maçında ilk 11'de yer almayacağını açıkladı

Basın toplantısında Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, Lionel Messi’nin Ürdün maçında ilk 11’de yer almayacağını açıkladı. Bu maç, grup aşamasını matematiksel olarak lider tamamlamış olan Seleccion’un Dünya Kupası grup aşamasındaki üçüncü ve son maçı olacak.


18. Dünya Kupası’na katılan 91 yaşındaki efsanevi Arjantinli gazeteci Macaya Márquez, Dünya Şampiyonu takımın teknik direktörüne şu soruyu yöneltti: “İzin verin de sorayım… Messi, Ürdün maçında oynayacak mı, oynamayacak mı?”Scaloni ise şöyle yanıt verdi: “Şu anda bu konu hakkında hiçbir gazeteciye cevap vermem… ama soru sizden geldiği için şunu söyleyeyim: Messi ilk 11’de başlamayacak. Size çok saygı duyuyorum, sizi burada görmekten gurur duyuyorum.” Scaloni daha sonra Márquez’i kucakladı ve onunla bir fotoğraf çektirdi.


  • Arjantin, J Grubu’nun son maçı için İtalyan saatiyle 16:00’da Ürdün ile karşı karşıya gelecek. Son Dünya Şampiyonu, grupta birinci sırayı çoktan garantiledi ve teknik direktör Scaloni, ilk on birde bazı değişiklikler yapacak. Lionel Messi, son 16 turu öncesinde güç ve enerjisini korumak amacıyla yedek kulübesinde başlayacak ve onun yerine Julian Alvarez oynayacak. Orta sahada ise büyük bir değişiklik yaşanacak; Palacios, Paredes, Lo Celso ve Nico Paz ilk 11'de yer alma adayları arasında. Kalede ise yine Dibu Martinez görev alacak.

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