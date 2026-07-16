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Moataz Bellah El Hadedy

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"Arjantin, sanki yedi yaşındaymış gibi oynuyor!" - Lionel Scaloni, İngiltere'ye karşı elde edilen "efsanevi" geri dönüş zaferinin ardında korkusuzluk ve "sarsılmaz azim"in yattığını söyledi

Arjantin
Dünya Kupası
L. Scaloni
İngiltere
İngiltere - Arjantin

Lionel Scaloni, Arjantin’in İngiltere karşısında tarihi bir geri dönüş galibiyeti elde ederek 2026 Dünya Kupası finaline yükselmesini izledikten sonra gururunu gizleyemedi. Albiceleste’nin teknik direktörü, oyuncularının benzersiz psikolojik yaklaşımını överek, dünya sahnesinin yarattığı muazzam baskıya rağmen çocukların özgürlüğüyle oynadıklarını belirtti.

  • Atlanta'da unutulmaz bir gece

    Arjantin, İngiltere’yi yarı finalde 2-1 mağlup ederek bir kez daha zaferin eşiğine geldi. 1-0 geriden gelerek maçı çeviren Scaloni’nin oyuncuları, hem teknik kalitelerini hem de yılmaz bir mücadele ruhunu sergileyerek Thomas Tuchel’in takımını alt ettiler ve bu Pazar günü İspanya ile oynanacak Dünya Kupası finali için yol aldılar.

    Ole gazetesine yaptığı açıklamada, bu sonucu nasıl başlıklandıracağı sorulduğunda Scaloni, soruya şakacı bir şekilde yanıt verdi. “İki kez destansı. Tarihi demek kolay. Destansı. Bilmiyorum. Artık başka bir sürpriz olmayacağını düşünmüştük,” dedi.

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  • FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGAFP

    "Verecek başka bir şey kalmadı"

    Scaloni’nin maç sonrası övgülerinin odak noktası, oyuncularının muazzam küresel baskı altında sergiledikleri benzersiz ve yükten arınmış psikolojik durumdu. Dünya Kupası şampiyonu teknik direktör, taktiksel dayanıklılıklarının ardındaki sırrın, başarısızlığın yıkıcı sonuçları üzerinde aşırı düşünmelerini engelleyen doğuştan gelen, çocuksu bir özgürlük olduğunu açıkladı.

    "Sanki yedi ya da sekiz yaşındaymış gibi oynuyorlar," diyen Scaloni, takımının yarı finale sergilediği özgürce yaklaşıma hayranlık duyduğunu ifade etti. "‘Ya başarısız olursam?’ ya da ‘Ya yarı finalde elenirsek?’ diye düşünmüyorlar; sadece futbol oynamayı düşünüyorlar ve maç bittiğinde verecek hiçbir şeyleri kalmıyor."

  • Korkusuz bir geçmiş, seçkin bir azim oluşturdu

    Scaloni, oyuncularının gençlik özgürlüğünün ötesinde, seçkin ve sarsılmaz bir rekabet gücünü şekillendirmelerinde zorlu çocukluk dönemlerinin payını vurguladı.

    "Hiçbir şeyden korkmadıkları, her alanda en iyi olmak zorunda oldukları ortamlarda büyüdüler," diye ekledi teknik direktör. "Çocukluklarından beri rekabet ettiler ve kendilerinden en iyisini beklediler. Bu büyük maçların getirdiği baskı, onları hiç etkilemiyor."

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    Dikkatler İspanya finaline yöneliyor

    Dünya Kupası eleme maçında İngiltere’yi yenmenin tarihi önemi Arjantinli taraftarların hafızasında uzun süre yer edinecek olsa da, Scaloni dikkatini hemen nihai hedefe çevirdi. Teknik ekip, Atlanta’daki coşkulu anların ardından şimdiden final için taktiksel planlamaya geçmeye hazırlanıyor.

    Arjantin’in üst üste iki dünya şampiyonluğu kazanmasının önünde İspanya dururken, Scaloni’nin korkusuz “çocukları”nın bir kez daha tam olarak aynı özgür ruhu sergilemesi gerekecek. Pazar günkü finalin zorlu bir mücadele olacağına şüphe yok, ancak Arjantin’in sarsılmaz azmi, en büyük psikolojik silahı olmaya devam ediyor.

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