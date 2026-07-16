"Arjantin, sanki yedi yaşındaymış gibi oynuyor!" - Lionel Scaloni, İngiltere'ye karşı elde edilen "efsanevi" geri dönüş zaferinin ardında korkusuzluk ve "sarsılmaz azim"in yattığını söyledi

Arjantin, İngiltere’yi yarı finalde 2-1 mağlup ederek bir kez daha zaferin eşiğine geldi. 1-0 geriden gelerek maçı çeviren Scaloni’nin oyuncuları, hem teknik kalitelerini hem de yılmaz bir mücadele ruhunu sergileyerek Thomas Tuchel’in takımını alt ettiler ve bu Pazar günü İspanya ile oynanacak Dünya Kupası finali için yol aldılar.

Ole gazetesine yaptığı açıklamada, bu sonucu nasıl başlıklandıracağı sorulduğunda Scaloni, soruya şakacı bir şekilde yanıt verdi. “İki kez destansı. Tarihi demek kolay. Destansı. Bilmiyorum. Artık başka bir sürpriz olmayacağını düşünmüştük,” dedi.