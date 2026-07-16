AFP
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"Arjantin, sanki yedi yaşındaymış gibi oynuyor!" - Lionel Scaloni, İngiltere'ye karşı elde edilen "efsanevi" geri dönüş zaferinin ardında korkusuzluk ve "sarsılmaz azim"in yattığını söyledi
Atlanta'da unutulmaz bir gece
Arjantin, İngiltere’yi yarı finalde 2-1 mağlup ederek bir kez daha zaferin eşiğine geldi. 1-0 geriden gelerek maçı çeviren Scaloni’nin oyuncuları, hem teknik kalitelerini hem de yılmaz bir mücadele ruhunu sergileyerek Thomas Tuchel’in takımını alt ettiler ve bu Pazar günü İspanya ile oynanacak Dünya Kupası finali için yol aldılar.
Ole gazetesine yaptığı açıklamada, bu sonucu nasıl başlıklandıracağı sorulduğunda Scaloni, soruya şakacı bir şekilde yanıt verdi. “İki kez destansı. Tarihi demek kolay. Destansı. Bilmiyorum. Artık başka bir sürpriz olmayacağını düşünmüştük,” dedi.
- AFP
"Verecek başka bir şey kalmadı"
Scaloni’nin maç sonrası övgülerinin odak noktası, oyuncularının muazzam küresel baskı altında sergiledikleri benzersiz ve yükten arınmış psikolojik durumdu. Dünya Kupası şampiyonu teknik direktör, taktiksel dayanıklılıklarının ardındaki sırrın, başarısızlığın yıkıcı sonuçları üzerinde aşırı düşünmelerini engelleyen doğuştan gelen, çocuksu bir özgürlük olduğunu açıkladı.
"Sanki yedi ya da sekiz yaşındaymış gibi oynuyorlar," diyen Scaloni, takımının yarı finale sergilediği özgürce yaklaşıma hayranlık duyduğunu ifade etti. "‘Ya başarısız olursam?’ ya da ‘Ya yarı finalde elenirsek?’ diye düşünmüyorlar; sadece futbol oynamayı düşünüyorlar ve maç bittiğinde verecek hiçbir şeyleri kalmıyor."
Korkusuz bir geçmiş, seçkin bir azim oluşturdu
Scaloni, oyuncularının gençlik özgürlüğünün ötesinde, seçkin ve sarsılmaz bir rekabet gücünü şekillendirmelerinde zorlu çocukluk dönemlerinin payını vurguladı.
"Hiçbir şeyden korkmadıkları, her alanda en iyi olmak zorunda oldukları ortamlarda büyüdüler," diye ekledi teknik direktör. "Çocukluklarından beri rekabet ettiler ve kendilerinden en iyisini beklediler. Bu büyük maçların getirdiği baskı, onları hiç etkilemiyor."
- Getty Images Sport
Dikkatler İspanya finaline yöneliyor
Dünya Kupası eleme maçında İngiltere’yi yenmenin tarihi önemi Arjantinli taraftarların hafızasında uzun süre yer edinecek olsa da, Scaloni dikkatini hemen nihai hedefe çevirdi. Teknik ekip, Atlanta’daki coşkulu anların ardından şimdiden final için taktiksel planlamaya geçmeye hazırlanıyor.
Arjantin’in üst üste iki dünya şampiyonluğu kazanmasının önünde İspanya dururken, Scaloni’nin korkusuz “çocukları”nın bir kez daha tam olarak aynı özgür ruhu sergilemesi gerekecek. Pazar günkü finalin zorlu bir mücadele olacağına şüphe yok, ancak Arjantin’in sarsılmaz azmi, en büyük psikolojik silahı olmaya devam ediyor.
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