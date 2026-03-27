Arjantin: Panichelli dizindeki çapraz bağını yırttı: Dünya Kupası hayalleri suya düştü; transfer piyasasında ve Milan için ne değişecek?

Selecciòn'un sağlık ekibi tarafından yapılan ilk teşhislere göre, Panichelli sağ dizindeki ön çapraz bağında bir yırtık meydana geldi. Bu sakatlık, ameliyat gerektirecek ve en az 6 ay boyunca sahalardan uzak kalmasına neden olacak. Arjantin'in son şampiyon olarak katıldığı Dünya Kupası'nda teknik direktör Lionel Scaloni'nin kadrosunda yer alma hedefi elbette suya düştü, ancak Strasbourg da bu sezonu en iyi şekilde tamamlamak için 39 maçta 20 gol atan sezonun en golcü oyuncusunu kaybetti. Aynı zamanda Panichelli, Fransız liginde gösterdiği mükemmel performansın ardından son aylarda onu yakından takip eden takımların radarından da zorunlu olarak çıkıyor.