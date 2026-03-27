Arjantin: Panichelli dizindeki çapraz bağını yırttı: Dünya Kupası hayalleri suya düştü; transfer piyasasında ve Milan için ne değişecek?

Avrupa kupalarına katılma yarışı içinde olan ve Conference League şampiyonluğu için hâlâ mücadele eden Strazburg için, aynı zamanda Arjantin milli takımı için de çok ağır bir darbe. Arjantin milli takımı, önümüzdeki Dünya Kupası için hücum hattındaki değerli bir oyuncusunu kaybetti. 2002 doğumlu forvet Joaquin Panichelli, Arjantin ile Moritanya arasındaki hazırlık maçı öncesindeki son antrenmanda ciddi bir sakatlık geçirdi ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacak.
