Arjantin: Panichelli dizindeki çapraz bağını yırttı: Dünya Kupası hayalleri suya düştü; transfer piyasasında ve Milan için ne değişecek?

Arjantin
Strasbourg
J. Panichelli
AC Milan

Güney Amerikalı forvet, Arjantin milli takımıyla yapılan son antrenmanda sakatlandı

Avrupa kupalarına katılma yarışı içinde olan ve Conference League şampiyonluğu için hâlâ mücadele eden Strazburg için, aynı zamanda Arjantin milli takımı için de çok ağır bir darbe. Arjantin milli takımı, önümüzdeki Dünya Kupası için hücum hattındaki değerli bir oyuncusunu kaybetti. 2002 doğumlu forvet Joaquin Panichelli, Arjantin ile Moritanya arasındaki hazırlık maçı öncesindeki son antrenmanda ciddi bir sakatlık geçirdi ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacak.


  • ÇAPRAZ BAĞ KOPTU

    Selecciòn'un sağlık ekibi tarafından yapılan ilk teşhislere göre, Panichelli sağ dizindeki ön çapraz bağında bir yırtık meydana geldi. Bu sakatlık, ameliyat gerektirecek ve en az 6 ay boyunca sahalardan uzak kalmasına neden olacak. Arjantin'in son şampiyon olarak katıldığı Dünya Kupası'nda teknik direktör Lionel Scaloni'nin kadrosunda yer alma hedefi elbette suya düştü, ancak Strasbourg da bu sezonu en iyi şekilde tamamlamak için 39 maçta 20 gol atan sezonun en golcü oyuncusunu kaybetti. Aynı zamanda Panichelli, Fransız liginde gösterdiği mükemmel performansın ardından son aylarda onu yakından takip eden takımların radarından da zorunlu olarak çıkıyor.

  • Milan'ın takibi

    Geçen yaz Strasbourg'dan yaklaşık 17 milyon avroya transfer edilen Panichelli, River Plate'deki ilk adımlarının ardından Alvaes ve Mirandes'teki deneyimlerinin ardından (İspanya İkinci Ligi'nde 20 gol), birçok Avrupa kulübünün radarına girmişti. Aynı sahipleri nedeniyle Strazburg ile çok iyi ilişkileri olan Chelsea'den başlayarak, bazı Premier Lig ve Serie A takımlarına kadar uzanıyordu. Bunların arasında, önümüzdeki yaz hücum hattı için önemli bir yatırım yapmayı planlayan ve Arjantinli oyuncuyu olası transfer hedefleri listesine ekleyen Milan da bulunuyor.